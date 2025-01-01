替代項 - Kleap

Canva

Canva

canva.com

Canva是一個圖形設計平台，使用戶能夠創建社交媒體圖形、簡報、海報和其他視覺內容，並提供範本和拖放編輯功能。

Wix

Wix

wix.com

Wix是一個網站建設平台，允許用戶輕鬆創建和管理網站，提供拖放編輯器、模板、電子商務解決方案和移動應用功能。

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow是一個視覺化網站開發平台，讓使用者無需編碼即可設計、建立和發布自定義網站。

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy應用程序幫助用戶創建和管理網站，提供電子商務工具、SEO功能和社交媒體整合，適合小型企業和個人使用。

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

WordPress.com 是一個自助出版平台，允許用戶輕鬆創建和管理博客及網站，支持自訂模板和SEO優化。

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。

Squarespace

Squarespace

squarespace.com

Squarespace是一個網站建設和託管平台，提供可自定義的模板和拖放元素，幫助用戶輕鬆創建網站。

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Hostinger是一個網絡託管服務應用，提供共享、VPS及雲託管、域名註冊和其他網站管理功能，適合各類用戶需求。

Tilda

Tilda

tilda.cc

Tilda是一個直觀的網站建構器，無需編碼即可創建專業網站、登陸頁面和網上商店，並提供多種可自定義模板。

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap是一款域名註冊及網絡託管管理應用，提供域名搜索、轉移、託管方案及網絡安全功能，適合個人及企業使用。

Framer

Framer

framer.com

Framer是一款無需編碼的網頁設計與原型製作工具，用戶可以輕鬆創建響應式網站，支持即時合作和內容管理。

Bubble

Bubble

bubble.io

Bubble是一個可視化的無代碼平台，用戶可通過拖放元素和定義工作流程來構建Web應用程序，無需編寫代碼。

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase是一個AI驅動的客戶協作平台，提供項目管理、資訊管理及內容創建功能，旨在提升專業服務的工作流程和客戶體驗。

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest是一個全方位的品牌平台，提供用戶創建視頻、圖形設計、標誌和網站的工具，並簡化創作過程。

Duda

Duda

duda.co

Duda是一個無代碼網站構建平台，幫助機構和企業創建和管理客戶的專業網站，提供設計自定義、SEO工具和電子商務解決方案。

WebWave

WebWave

webwave.me

WebWave是一個可拖放的網站建設工具，使用者可從空白頁面或模板開始創建網站，適合建立和管理電子商務平台。

Elementor

Elementor

elementor.com

Elementor 是一款直觀的拖放網站建構平台，讓用戶無需編碼即可自訂和創建 WordPress 網站。

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels是一款線上銷售渠道平台，使用者可輕鬆創建銷售頁面，無需技術或設計經驗，支持多種整合與自動化功能。

10Web

10Web

10web.io

10Web是一個AI網站和電子商務構建器，簡化網站創建和管理，支持無需編碼的調整，並提供性能優化和SEO工具。

Weebly

Weebly

weebly.com

Weebly是一款免費的網站建構工具，允許用戶輕鬆創建網站、博客或網上商店，提供可自訂模板和各類功能。

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie是一個無代碼平台，幫助用戶創建應用程序、網站和聊天機器人，支持自定義設計和自動化功能，適合各類企業使用。

Carrd

Carrd

carrd.co

Carrd是一個免費的平台，用於建立簡單、響應式的一頁網站，適合投資組合、簡歷和登陸頁面等。

Nicepage

Nicepage

nicepage.com

Nicepage是一款多功能網站構建工具，提供自由定位和拖放編輯功能，適合創建響應迅速的網站，無需豐富的編碼知識。

CodeDesign.ai

CodeDesign.ai

codedesign.ai

CodeDesign.ai是一款AI驅動的網站構建器，簡化了專業網站的創建過程，支持無代碼、拖放功能和SEO優化。

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot是一款提供客戶溝通、支付、檔案共享、合約及表單等多功能解決方案的應用程式，幫助企業提升客戶體驗。

Glitch

Glitch

glitch.com

Glitch是一個在線編程平台，使用戶能夠在瀏覽器中創建、共享和協作開發網站及應用程式。

Webador

Webador

webador.com

Webador是一款免費的網站建構工具，適合個人和小型企業，無需技術知識即可快速建立專業網站或在線商店。

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