替代項 - Kinobi

Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
ClassLink
classlink.com
ClassLink 是一個雲端教育平台，提供單一登錄及資源整合，方便學生和教師訪問課程資料與數位工具。
Huntr
huntr.co
Huntr是一款求職應用，幫助用戶整理工作申請，追蹤招聘進度，管理任務及重要日期，並提供職位資訊。
Skyward
skyward.com
Skyward是一款K-12學區管理軟件，提供學生信息系統和企業資源計劃，旨在簡化學校的行政任務和數據管理。
Submittable
submittable.com
提交是一個綜合平台，用於簡化贈款管理、志願者協調和公司社會責任計劃，幫助組織有效管理和報告影響。
12Twenty
12twenty.com
12Twenty是一個連接雇主與求職者的平台，簡化招聘流程，提供職位發布、簡歷管理及面試安排等功能，保護用戶隱私。
ZoomGrants
zoomgrants.com
ZoomGrants是一個線上申請管理系統，簡化贈款申請、審核和報告流程，適合各種組織使用，並提供技術支持。
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants是一個全球贈款管理平台，幫助中小型贈款者有效接受和管理贈款申請，簡化流程，提高資金運作效率。
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect是一個在線平台，用於管理獎學金、贈款和獎勵的申請、提交和選擇接收者的工具。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar是一個為高等教育機構提供技術解決方案的綜合平台，旨在優化行政流程並改善學生體驗。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款為非營利組織設計的CRM解決方案，提供籌款、活動管理和報告工具，支持贈款管理和數據管理。
Evalato
evalato.com
Evalato是一款獎項管理軟體，簡化應用收集及評估流程，適用於競賽和獎項計劃，支持多語言和多種貨幣，並可與多種應用整合。
Prepler
prepler.com
Prepler 是一款自動化學位規劃與課程規劃工具，旨在協助學生理解學位要求，避免修讀不必要的課程，促進準時畢業。
Freckle
freckle.com
Freckle是一款自適應練習應用，幫助教育者區分數學和ELA學習，提供量身定制的練習和即時回饋，促進學生的學習效果。
BridgeU
bridge-u.com
BridgeU 將全球 140 國的國際學校與大學連結，幫助學生改善高等教育及職業結果。
Xello
xello.world
Xello是一個在線職業探索與教育計劃工具，幫助學生了解興趣、技能並制定實現目標的計劃。
RaiseMe
raise.me
Raiseme是一個教育平台，幫助學生根據成就獲取大學獎學金，並提供大學準備的資源和資訊。
Panorama Education
panoramaed.com
Panorama教育是一個支持學校理解與改善學生學習經驗的綜合平台，提供調查、分析及干預規劃工具。
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
SurveyMonkey Apply是一種工具，用於簡化贈款、獎學金和其他計劃的申請和審核流程。
Untap
untapcompete.com
Untap是一個管理創新和人才發掘的平台，支持開放創新挑戰、黑客松和社區活動，提供靈活的程式管理和數據分析功能。
CounselMore
counselmore.com
CounselMore是一款大學輔導軟件，簡化教育顧問與學生的交流，管理入學過程及數據，支持無限學生使用。
VisitDays
visitdays.com
VisitDays 幫助 K-12 學區和私立學校與超過 1,800 所大學連接，提供不限活動、線上講座及隨選內容的工具，以促進學生的選校過程。
Overgrad
overgrad.com
Overgrad是一個在線平台，幫助學生設定和跟踪大學及職業目標，並提供相關資源以支持未來的教育和職業決策。