替代項 - Kinderpedia

Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一個綜合學校管理平台，提供出勤、費用管理和在線學習等工具，旨在提高教育效率和教學體驗。
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool是一個全面的學生信息系統，便於教育機構管理學生數據、出勤、成績以及促進教師和家長之間的溝通。
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo是一款教育工具，促進教師、家長與學生之間的溝通與行為管理，支持積極的學習環境。
Remind
remind.com
Remind 是一個溝通平台，為學生和家庭提供學習支持，包含學校通訊和線上輔導服務。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一個學習者響應系統，幫助教師創建互動性強的課程，支持數學符號，並提供安全的出勤跟踪功能。
Toddle
toddleapp.com
Toddle 是一款以 AI 為基礎的教學工具，幫助教師更有效率地提供現代化的教育。
brightwheel
mybrightwheel.com
Brightwheel是一個綜合應用程式，用於管理幼兒園和托兒中心，提供考勤、通訊、學習評估等功能，簡化日常運營。
Showbie
showbie.com
Showbie是一款數位學習平台，讓教師能輕鬆分發作業、提供反饋，並促進課堂合作，適用於各種學習能力的學生。
Nearpod
nearpod.com
附近Pod是一個互動學習平台，融合即時評估和多媒體資源，支持教室內外的學習經驗。
ClassLink
classlink.com
ClassLink 是一個雲端教育平台，提供單一登錄及資源整合，方便學生和教師訪問課程資料與數位工具。
Classcraft
classcraft.com
Classcraft是一個教育應用，通過遊戲化和團隊任務提升學生行為、參與度和出席率，幫助教師管理課堂和提供支持。
Socrative Student
socrative.com
蘇格蘭學生應用程序允許學生透過測驗和即時問題共享理解，無需註冊帳戶，易於參與課堂活動。
Edmentum
edmentum.com
Edmentum是一個在線學習平台，提供個性化教育支持和教學工具，以幫助教育工作者管理任務和提升學生學習體驗。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard是一個學校管理平台，通過自動化學校運營，簡化行政與學術流程，支持教師與家長之間的溝通與信息共享。
Pearson Online Classroom
pearson.com
Pearson Online教室是一個數字平台，幫助教師和學生管理教材、任務和進度，促進個性化學習和有效溝通。
Classroomscreen
classroomscreen.com
課堂屏幕是一款多功能教育工具，幫助教師管理課堂和提高學生參與度，提供計時器、隨機名稱生成器和互動測驗等功能。
Classe365
classe365.com
Classe365是一款全面的教育管理軟體，簡化學校和機構的管理與學習過程，支持課程管理、用戶註冊及學習進度追蹤。
edumerge
edumerge.com
edumerge 是一個統一平台，連結學生、教師、家長及管理層，提供即時通訊、學習平台、課堂管理及行政自動化功能。
Frontline Education
frontlineeducation.com
前線教育是一款學校行政管理軟體，提供人力資源、學生信息及專業發展的管理功能，提升教育機構的效率和合規性。
Extramarks
extramarks.com
Extramarks是一個線上學習平台，提供互動式學習資源，幫助學生在家中按自己的步調學習，覆蓋從學前到高等教育的各個階段。
Skyward
skyward.com
Skyward是一款K-12學區管理軟件，提供學生信息系統和企業資源計劃，旨在簡化學校的行政任務和數據管理。
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative老師是一款互動評估工具，幫助教師通過測驗和即時反饋評估學生理解，支持個性化教學。
SmartPass
smartpass.app
SmartPass是一款數位通行證應用，取代傳統通行證，簡化學生管理，減少課堂干擾，並促進校園安全與文化。
Cialfo
cialfo.co
Cialfo是一個AI驅動的平台，簡化高中生的大學諮詢和申請流程，提供集中管理職業探索及大學搜索的工具。
KidKare
kidkare.com
KidKare是一款軟體應用，協助托兒機構符合USDA食品計劃要求，簡化文書作業，提高效率，儘能為幼兒提供更好的照顧。
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go 是一款用於學校管理的應用程式，幫助學習中心跟踪課程安排、費用管理、出勤等，簡化教育管理流程。
Classter
classter.com
Classter是一個全面的學生信息和學習管理系統，幫助教育機構管理學生數據及教學過程，支持個性化學習。
Sentral
sentral.com.au
Sentral是一款由教育工作者為教育工作者設計的學校管理系統，提供全面的教育軟體解決方案。
Studybase
studybase.in
Studybase是一個針對學校和高等教育機構的企業技術平台，透過數位化整體校園生態系統來提升學校管理與運作。