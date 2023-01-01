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Kaggle 是 Google LLC 的子公司，是資料科學家和機器學習從業者的線上社群。 Kaggle 允許使用者尋找和發布資料集，在基於網路的資料科學環境中探索和建立模型，與其他資料科學家和機器學習工程師合作，並參與競賽以解決資料科學挑戰。 Kaggle 成立於 2010 年，最初提供機器學習競賽，現在還提供公共資料平台、基於雲端的資料科學工作台和人工智慧教育。其主要人員為安東尼·戈德布魯姆和傑里米·霍華德。尼古拉斯·格魯恩 (Nicholas Gruen) 是創始主席，由馬克斯·列夫欽 (Max Levchin) 繼任。 2011 年籌集股本，公司估值達 2,500 萬美元。 2017 年 3 月 8 日，Google宣布收購 Kaggle。

網站： kaggle.com

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