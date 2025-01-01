替代項 - Job Today

Indeed
indeed.com
確實是一個求職應用程式，幫助用戶搜索工作機會，直接上傳簡歷並申請職位，支持求職者與雇主之間的連接。
Naukiri
naukri.com
Naukri是一個求職平台，幫助用戶與各行業的雇主聯繫，搜尋並申請工作機會，提供簡歷上傳與職業建議等功能。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor是一個求職平台，讓用戶匿名查看公司評價、工資數據及求職資訊，以幫助找到適合的工作。
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter是一個在線招聘平台，幫助雇主管理求職者申請，並為求職者提供職位搜索與申請功能。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一個連結大學生與實習及工作機會的平台，提供職位建議及雇主聯繫，幫助學生簡化求職過程。
Monster
monster.com
Monster是一個求職平台，幫助用戶搜尋工作機會、獲取職業建議及進行簡歷建設。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身為AngelList Talent）是一個美國網站，幫助創業公司、天使投資者及尋找創業工作的求職者連結。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Otta
otta.com
Otta是一個求職平台，幫助用戶找到適合的工作，提供職位描述、公司資訊和職業發展資源。
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent是一個免費平台，幫助企業在全球範圍內尋找遠程自由職業者和代理機構，無需中介和手續費。
Dice
dice.com
DICE是一個專為技術行業設計的求職平台，用戶可搜尋技術職缺、獲取求職建議及與雇主直接聯繫。
Talent.com
talent.com
Talent.com 應用程序提供企業招聘解決方案，幫助快速找到合適的人才，滿足招聘需求，並提供量身定制的候選人搜索策略。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一個直觀的求職平台，幫助用戶尋找工作，展示技能並獲取職業建議，提升招聘和求職效率。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob是一個簡易的找工作應用，幫助用戶尋找兼職與全職工作，並提供靈活的排班選擇和職業建議。
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs 是一個求職平台，幫助求職者瀏覽與其技能相匹配的工作機會，並方便地申請職位。
Built In
builtin.com
內置是一個連結專業人士與科技行業工作機會的平台，提供求職、行業新聞及資源，使求職者更容易找到合適的工作。
talent.io
talent.io
talent.io 是一個連接技術人才與公司雇主的平台，提供工作機會發布、招聘管理和簡歷提交功能，支持尋找全職和自由職業工作。
Idealist
idealist.org
理想主義者是一個連結理想主義者與非營利工作和志願機會的平台，提供求職、專業增長資源和社會影響信息。
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly是一個連接專業人士與靈活工作機會的平台，提供職位應徵、網絡連結和技能提升的功能。
Queros
app.qureos.com
Queros是一款工具，幫助用戶生成精確的職位描述，並根據公司風格自定義，旨在吸引適合的候選人。
Jobcase
jobcase.com
Jobcase是一個支持求職者的社群平台，提供簡歷優化工具及求職資源，幫助用戶尋找工作機會和職業發展建議。
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job 是一個高科技求職平台，為求職者和自由職業者提供工作機會，並提供簡易註冊、雙語履歷下載及更多職場資源。
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs 是一款求職應用程式，提供全職及兼職工作，適用於零售、銷售、服務業等多個領域，已在新加坡、印尼、澳洲等國家上線。
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
加密工作清單是一個平台，提供加密貨幣及區塊鏈領域的工作機會，並定期更新職位列表。用戶可按類別和標準搜尋合適職位。
Zippia
zippia.com
Zippia是一個職業平台，幫助求職者尋找職業路徑、探索工作機會及了解就業市場，提供簡歷建構器及職業建議。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一個全球招聘平台，幫助企業找到合適的人才，簡化招聘流程，並自動化多個招聘階段。
The Ladders
theladders.com
梯子是一個求職平台，幫助高級專業人士尋找高薪工作，並提供高級搜索功能及申請工具，專注於機密性與專業精神。
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv是一個自動化求職平台，允許用戶上傳簡歷並每日自動提交工作申請，幫助提高面試機會。
Jobsora
jobsora.com
Jobsora是一個求職平台，提供來自250多個招聘網站和雇主的工作列表，幫助用戶在全國範圍內搜尋各類職位。