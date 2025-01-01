替代項 - Jetpack

ManageWP

ManageWP

managewp.com

ManageWP 是一款 WordPress 網站管理工具，能集中管理多個網站，包括自動備份、更新及性能監控。

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engine是一個專業的WordPress託管平台，提供性能優化、安全性保障及開發者友好的工具，適用於各類網站管理。

Modular DS

Modular DS

modulards.com

模塊化DS是一款WordPress網站管理工具，允許從單一儀表板管理多個網站的維護和項目，提供自動化和協作功能。

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

WPMU DEV是一個一站式WordPress管理平台，提供插件、託管、安全、SEO等全面工具，方便用戶管理多個網站。

CommandWP

CommandWP

commandwp.com

CommandWP 是一個為機構設計的工具，用於安全地管理客戶的 WordPress 網站，簡化重複性任務並提供集中的命令行界面。

WP Remote

WP Remote

wpremote.com

WP Remote是一個網頁應用程式，幫助使用者管理多個WordPress網站，包括更新、備份及安全監控等功能。

WP Umbrella

WP Umbrella

wp-umbrella.com

WP Umbrella是一款簡化多個WordPress網站管理的工具，提供更新、監控、備份等功能，適合機構及自由職業者使用。

mySites.guru

mySites.guru

mysites.guru

mysites.guru 是一個平台，用於在單一儀表板管理多個 WordPress 和 Joomla 網站，提供安全性審核和網站監控。

PrettyWP

PrettyWP

prettywp.com

PrettyWP是一個為WordPress用戶設計的平台，提供工具和資源以簡化網站管理和性能優化。

FlyWP

FlyWP

flywp.com

FlyWP 是一款基於 Docker 的伺服器控制面板，專為 WordPress 設計，簡化了在不同雲端平台上管理 WordPress 伺服器的流程。

SolidWP

SolidWP

solidwp.com

SolidWP是一個增強WordPress網站安全性與管理的平台，提供安全、備份及更新維護的工具。

Glow

Glow

getglow.io

Glow 是一款綜合儀表板，幫助您提高 WordPress 維護客戶的價值，透過更好的溝通、證明服務價值及提升效率來達成。

Raidboxes

Raidboxes

raidboxes.io

Raidboxes提供安全、快速且符合GDPR的WordPress託管服務，適用於機構、自由職業者和商業網站，提供自動備份和更新等功能。

Pressidium

Pressidium

pressidium.com

Passidium提供安全、可擴展的專業WordPress託管服務，具備自動備份、有效緩存和24/7專業支援。

Siterack

Siterack

siterack.app

Siterack 是一款集中管理 WordPress 網站的平台，提供單一登入、遠端插件和使用者管理等功能，簡化網站管理流程。

Rocon

Rocon

roconpaas.com

Rocon 是一款 WordPress 管理平台，提供網站安全、穩定性能、無縫擴展及用戶友好的介面，並提供 24/7 專業支援。

SpinupWP

SpinupWP

spinupwp.com

SpinupWP是一款雲託管控制面板，專為輕鬆管理和優化WordPress網站而設，支持多種雲服務器並注重易用性。

Blazers

Blazers

blazers.io

Blazers應用程序為用戶提供一個集成平台，用於計劃和管理數字服務，簡化在線活動及提高生產力。

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