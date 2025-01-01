替代項 - Jetpack

ManageWP
managewp.com
ManageWP 是一款 WordPress 網站管理工具，能集中管理多個網站，包括自動備份、更新及性能監控。
WP Engine
wpengine.com
WP Engine是一個專業的WordPress託管平台，提供性能優化、安全性保障及開發者友好的工具，適用於各類網站管理。
Modular DS
modulards.com
模塊化DS是一款WordPress網站管理工具，允許從單一儀表板管理多個網站的維護和項目，提供自動化和協作功能。
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV是一個一站式WordPress管理平台，提供插件、託管、安全、SEO等全面工具，方便用戶管理多個網站。
CommandWP
commandwp.com
CommandWP 是一個為機構設計的工具，用於安全地管理客戶的 WordPress 網站，簡化重複性任務並提供集中的命令行界面。
WP Remote
wpremote.com
WP Remote是一個網頁應用程式，幫助使用者管理多個WordPress網站，包括更新、備份及安全監控等功能。
WP Umbrella
wp-umbrella.com
WP Umbrella是一款簡化多個WordPress網站管理的工具，提供更新、監控、備份等功能，適合機構及自由職業者使用。
mySites.guru
mysites.guru
mysites.guru 是一個平台，用於在單一儀表板管理多個 WordPress 和 Joomla 網站，提供安全性審核和網站監控。
PrettyWP
prettywp.com
PrettyWP是一個為WordPress用戶設計的平台，提供工具和資源以簡化網站管理和性能優化。
FlyWP
flywp.com
FlyWP 是一款基於 Docker 的伺服器控制面板，專為 WordPress 設計，簡化了在不同雲端平台上管理 WordPress 伺服器的流程。
SolidWP
solidwp.com
SolidWP是一個增強WordPress網站安全性與管理的平台，提供安全、備份及更新維護的工具。
Glow
getglow.io
Glow 是一款綜合儀表板，幫助您提高 WordPress 維護客戶的價值，透過更好的溝通、證明服務價值及提升效率來達成。
Raidboxes
raidboxes.io
Raidboxes提供安全、快速且符合GDPR的WordPress託管服務，適用於機構、自由職業者和商業網站，提供自動備份和更新等功能。
Pressidium
pressidium.com
Passidium提供安全、可擴展的專業WordPress託管服務，具備自動備份、有效緩存和24/7專業支援。
Siterack
siterack.app
Siterack 是一款集中管理 WordPress 網站的平台，提供單一登入、遠端插件和使用者管理等功能，簡化網站管理流程。
Rocon
roconpaas.com
Rocon 是一款 WordPress 管理平台，提供網站安全、穩定性能、無縫擴展及用戶友好的介面，並提供 24/7 專業支援。
SpinupWP
spinupwp.com
SpinupWP是一款雲託管控制面板，專為輕鬆管理和優化WordPress網站而設，支持多種雲服務器並注重易用性。
Blazers
blazers.io
Blazers應用程序為用戶提供一個集成平台，用於計劃和管理數字服務，簡化在線活動及提高生產力。