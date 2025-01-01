替代項 - italki

Duolingo
duolingo.com
Duolingo是一個語言學習平台，提供多種語言課程，透過遊戲化練習和互動方式幫助用戶學習語言，並支持社群互動。
Babbel
babbel.com
Babbel是一款語言學習應用，提供針對日常和商務情境的課程，幫助用戶提升對話流利度及語言技能。
Busuu
busuu.com
Busuu是一個語言學習平台，提供13種語言的課程，幫助用戶練習閱讀、寫作、聆聽和口語。可定制學習計劃，支持線上和離線學習。
Rosetta Stone
rosettastone.com
Rosetta Stone是一個語言學習平台，通過互動和沉浸式體驗，幫助用戶掌握25種語言。它提供即時發音反饋和結構化課程。
Preply
preply.com
Preply App 提供一對一的在線語言學習課程，讓用戶選擇合適的導師並根據需求靈活學習。
Memrise
memrise.com
Memrise是一款語言學習應用，提供多種語言課程，幫助用戶提高詞彙、聽說能力並練習真實對話。
ELSA Speech Analyzer
speechanalyzer.elsaspeak.com
ELSA語音分析儀幫助用戶透過語音識別技術改善英語發音與流利度，提供即時反饋及個性化的學習活動。
TalkPal
talkpal.ai
TalkPal是一款由AI驅動的語言學習應用，支持57種語言，透過互動對話提升用戶的聽說讀寫能力，並提供即時反饋。
LingoDeer
lingodeer.com
Lingodeer是一款語言學習應用，提供結構化課程和互動練習，幫助用戶提高語言技能，支持多種語言學習。
Mondly
mondly.com
Mondly是一個語言學習平台，專為企業設計，提供41種語言的培訓，特別強調日常英語交流能力。
Drops
languagedrops.com
Drops是一個語言學習平台，專注於快速獲取詞彙，通過短時段遊戲讓用戶輕鬆學習多種語言。
Lingvist
lingvist.com
Lingvist 是一款個性化語言學習應用，根據您的記憶方式調整內容，幫助快速學習法語、西班牙語、德語、俄語和英語。
Pimsleur
pimsleur.com
Pimsleur是一款語言學習應用，透過音頻課程專注於提升聽說能力，並提供結構化的學習方法和多種功能。
Mango Languages
mangolanguages.com
芒果語言是一個線上語言學習平台，提供超過70種語言的互動課程，幫助用戶提升聽、說、讀、寫能力，適合初學者使用。
AlfaPTE
alfapte.com
AlfaPTE是一款專為 PTE 考試準備的應用程式，提供模擬測試、AI 評分及個性化學習計劃，幫助用戶提升英語能力。
Lingoda
lingoda.com
Lingoda是一個在線語言學習平台，提供英語、德語、西班牙語和法語的即時視頻課程，支持小組和私人課程，並提供認證。
LanGeek
langeek.co
LanGeek是一個語言學習平台，利用人工智能幫助用戶提高英語技能，提供個性化學習工具及資源。
Chatterbug
chatterbug.com
Chatterbug是一個語言學習平台，提供個性化的線上課程和自學工具，幫助員工快速提高語言能力。
Fluenz
fluenz.com
Fluenz是一個語言學習應用，提供結構化課程，強調對話和語法，適合各級學習者，涵蓋七種語言。
Hack Chinese
hackchinese.com
Hack Chinese是一個在線學習工具，幫助學生通過互動練習和資源提高中文技能，適合不同級別的學習者。
EnglishCentral
englishcentral.com
EnglishCentral是一個語言學習平台，通過視頻課程和互動練習幫助用戶提高英語口說、聽力及理解能力。
Voxy
voxy.com
Voxy是一個數位英語學習平台，提供互動式學習材料，並根據個人需求調整內容，旨在提升語言技能。
SpeechSuper
speechsuper.com
SpeechSuper 是一款語音評估應用程式，提供語音發音評分、流利度、文法及詞彙等回饋，支援八種語言。
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame是一個電子學習平台，提供各種培訓課程，並支援與學習管理系統的整合，幫助組織提升員工發展。
Rocket Languages
rocketlanguages.com
Rocket語言是一個語言學習平台，提供15種以上語言的課程，包含音頻課程和文化內容，並支援離線學習。
Speexx
speexx.com
Speexx是一個專為數字工作場所設計的語言學習平台，提供語言培訓和商業教練服務，幫助公司提升員工的語言能力與溝通效果。
LiveXP
livexp.com
LiveXP 是一個快速成長的線上教育平台，為來自世界各地的學習者與熱情的教師配對，專注於不同語言的學習。
Languagehood
languagehood.com
Languagehood 提供針對不同產業的語言及溝通技能訓練，幫助專業人士提升相關領域的能力，改善團隊合作及客戶互動。
Lingolette
lingolette.com
Lingolette是一款利用AI技術的語言學習工具，提供實時對話和個性化學習方案，提高學習者的口語和書寫能力。
Verbling
verbling.com
Verbling是一個語言學習平台，連接用戶與全球母語人士進行視頻通話，提供個性化的學習體驗並幫助提高語言技能。