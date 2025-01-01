替代項 - Instahyre

Upwork
upwork.com
Upwork是一個自由職業者與企業連接的平台，提供各種遠程工作機會和專業服務，支持全球客戶。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身為AngelList Talent）是一個美國網站，幫助創業公司、天使投資者及尋找創業工作的求職者連結。
Metaview
metaview.ai
Metaview 提供數據和分析，幫助面試官提升面試質量，減少偏見，優化招聘流程。
Jobscan
jobscan.co
JobScan幫助求職者優化簡歷和求職信，以提高通過申請人跟踪系統（ATS）的機會，並提供匹配職位的建議。
Superset
joinsuperset.com
Superset 是一款能自動化校園招聘的應用，幫助雇主從全國高校招聘年輕人才，並讓學生平等取得機會。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
iMocha
imocha.io
iMocha是一個技能評估平台，幫助組織進行人才獲取與內部發展，提供多種技能測試和招聘流程自動化工具。
Sage HR
sage.hr
Sage HR是一個雲端人力資源管理平台，提供員工考勤、績效管理及招聘功能，適合中小型企業使用。
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow是一個求職管理平台，提供免費工具幫助求職者追蹤機會、申請和聯繫人，並簡化求職過程。
BetterUp
betterup.com
BetterUp是一個綜合平台，提供量身定制的教練和開發工具，以支持個人及專業成長，增強韌性和適應能力。
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai 是一個基於 AI 的人力資源管理平台，幫助企業有效地管理人才和招聘流程，提高員工留任率，並實時追蹤目標。
InterviewAI
interviewai.io
InterviewAI 是一個利用人工智慧即時生成面試問題的平台，幫助用戶更有效地進行面試，以尋找合適的候選人。
Webbtree
webbtree.com
Webbtree 應用程式提供了一個搜尋工具箱，讓用戶輕鬆獲取來自 LinkedIn、GitHub 等平台的公共數據，並且透過 Chrome 擴展增強聯絡人管理。
Queros
app.qureos.com
Queros是一款工具，幫助用戶生成精確的職位描述，並根據公司風格自定義，旨在吸引適合的候選人。
SeekOut
seekout.com
SeekOut是一個招聘平台，利用AI技術簡化人才獲取過程，幫助組織更有效地尋找和管理合格候選人。
Jobcase
jobcase.com
Jobcase是一個支持求職者的社群平台，提供簡歷優化工具及求職資源，幫助用戶尋找工作機會和職業發展建議。
Loxo
loxo.co
Loxo是一個人才情報平台，集成了申請人跟踪系統、CRM和AI工具，旨在簡化招聘流程，提高效率。
Prosple
prosple.com
Prosple是連接求職者與職位機會的平台，提供工作和實習清單，幫助學生和畢業生準備職業生涯。
Gem
gem.com
Gem 是一個 AI 驅動的招聘平台，幫助招聘團隊提高效率、加快招聘速度，並節省成本。適用於各種公司，並可集成多種招聘工具。
Hireflow
hireflow.com
Hireflow自動化外部招聘，通過AI技術直接向候選人發送郵件和跟進，簡化招聘流程，幫助雇主找到合適人才。
Atomic Hire
atomichire.com
Atomic Hire是一個以人為本的招聘平台，簡化招聘流程，提升招聘效率，並改善候選人體驗。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一個全球招聘平台，幫助企業找到合適的人才，簡化招聘流程，並自動化多個招聘階段。
Giig Hire
giighire.com
Giig Hire是一個免費平台，幫助自由招聘者管理業務，提供客戶關係管理、申請跟蹤系統和網站建立工具。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin是一款AI驅動的綜合平台，結合客戶關係管理、招聘追蹤與人力資源管理，提升招聘效率並提供實時分析報告。
Harver
harver.com
Harver是一個招聘評估平台，提供工具幫助雇主更有效地評估候選人、減少偏見、並簡化招聘流程。
Phenom
phenom.com
現象是一個AI驅動的人才體驗平台，幫助候選人快速找工作，員工發展技能，招聘人員提高效率，並幫助管理者建立團隊。
Niceboard
niceboard.co
Niceboard是一個簡便的工作板應用，旨在幫助用戶創建和管理工作清單，支持多平台集成，適合各類企業使用。