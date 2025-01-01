替代項 - ImprovMX

Skiff
skiff.com
Skiff是一個提供端對端加密的電子郵件和協作工具的平台，適用於個人和團隊，重視隱私和安全。
Neo
neo.space
Neo是一個整合電子郵件和業務增長工具的平台，幫助小型企業和創業者建立專業的在線形象和有效的客戶溝通。
Email Parser
emailparser.com
電子郵件解析器用於從電子郵件中提取文本，並將其發送到電子表格、數據庫或其他服務，以自動化數據處理。
ContactBook
contactbook.app
ContactBook是一款聯繫人管理應用，提供集中式存儲、管理聯繫資訊並支持跨平台同步及共享功能。
Pobox
pobox.com
Pobox是一個電子郵件服務，提供郵箱、自定義垃圾郵件過濾、轉寄至多個地址等功能，支持自有域名或Pobox域名。
Soverin
soverin.net
Soverin是一款安全的電子郵件服務，提供用戶專屬的郵箱，強調隱私和數據保護，支持多種設備和電子郵件協議。
Email Search
emailsearch.io
Emailsearch.io 是一款專業的電子郵件搜尋應用，可用於查找、驗證及豐富專業電子郵件地址，免費開始使用，便於商務聯繫。
Sendtric
sendtric.com
SendTric是一款用於創建和管理電子郵件倒計時器的工具，支持自定義選項和無品牌的免費計劃，提升電子郵件營銷效率。
Infraforge
infraforge.ai
Infraforge是一個私人郵件基礎設施平台，幫助用戶快速設置域名和郵箱，並提供全面控制與自動化的電子郵件管理功能。
Topicbox
topicbox.com
主題盒是一款團隊電子郵件管理應用，提供集中平台供團隊共享信息和管理項目，簡化溝通及提升協作效率。
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO 提供一套用戶友好的SaaS解決方案，幫助自動收集、儲存及分發符合CAN-SPAM和TCPA法規的電子郵件及簡訊抑制名單。
Listagram
listagram.com
Listagram 是一款電子郵件名單建立工具，透過將 opt-in 表單轉換為互動遊戲來提高註冊轉化率。