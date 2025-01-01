替代項 - iMocha

Indeed

Indeed

indeed.com

確實是一個求職應用程式，幫助用戶搜索工作機會，直接上傳簡歷並申請職位，支持求職者與雇主之間的連接。

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank是一個開發人員技能平台，幫助企業根據技能評估和招聘軟件開發人員。

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight是一個學習平台，提供技術課程和評估，幫助用戶提升IT、人工智能、雲計算等領域的技能。

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal 是一個專為技術角色設計的開發人員評估平台，提供編程挑戰和技能測試以輔助招聘過程。

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound（前身為AngelList Talent）是一個美國網站，幫助創業公司、天使投資者及尋找創業工作的求職者連結。

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview 提供數據和分析，幫助面試官提升面試質量，減少偏見，優化招聘流程。

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth 是一個在線編碼評估平台，提供超過 22000 道編碼題目，幫助招聘人員評估技術人才的技能。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad是一個技術訪談及編碼評估平台，提供即時編碼協作和超過65種語言的支持。

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR是一款基於雲的招聘管理軟件，簡化並自動化招聘過程，包括簡歷篩查、候選跟蹤和面試安排等功能。

Codility

Codility

codility.com

Codility是一個在線技術評估平台，幫助企業進行編程技能測試、遠程面試及評估候選人，以簡化招聘流程。

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla是招聘評估平台，提供230多項測試以評估候選人的各種技能，幫助企業做出更好的雇用決策。

Karat

Karat

karat.com

Karat 是一個提供完整技術招聘解決方案的應用程式，幫助組織提升招聘的質量和效率，並提供候選人資料和面試服務。

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI是一個技能智能平台，提供虛擬評估和面試工具，幫助組織有效評估和僱用候選人。

Searchie

Searchie

searchie.io

Searchie是一個靈活易用的應用，幫助用戶創建、組織和分享數位內容，如線上課程、會員網站和教練指導等。

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow是一個求職管理平台，提供免費工具幫助求職者追蹤機會、申請和聯繫人，並簡化求職過程。

Canditech

Canditech

canditech.io

Canditech是一款在線招聘評估平台，通過技術及軟技能模擬測試來幫助HR和招聘經理客觀評價候選人。

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Evalgator 是一個基於網路的數位評估平台，用於簡化招聘過程，支持多種問題格式且具備自動計算結果及即時性能洞察功能。

Mettl

Mettl

mettl.com

METTL是一個在線評估平台，通過技術及軟技能測試簡化招聘流程，適用於各行業的人才招聘及內部發展。

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp是一個綜合平台，提供量身定制的教練和開發工具，以支持個人及專業成長，增強韌性和適應能力。

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai 是一個基於 AI 的人力資源管理平台，幫助企業有效地管理人才和招聘流程，提高員工留任率，並實時追蹤目標。

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

InterviewAI 是一個利用人工智慧即時生成面試問題的平台，幫助用戶更有效地進行面試，以尋找合適的候選人。

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros是一款工具，幫助用戶生成精確的職位描述，並根據公司風格自定義，旨在吸引適合的候選人。

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut是一個招聘平台，利用AI技術簡化人才獲取過程，幫助組織更有效地尋找和管理合格候選人。

Filtered

Filtered

filtered.ai

Filtered幫助企業自動化招聘過程，通過定制的工作模擬測試評估候選人技能，提升招聘效率與結果。

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