替代項 - iMocha

Indeed
indeed.com
確實是一個求職應用程式，幫助用戶搜索工作機會，直接上傳簡歷並申請職位，支持求職者與雇主之間的連接。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank是一個開發人員技能平台，幫助企業根據技能評估和招聘軟件開發人員。
Moodle
moodle.org
Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight是一個學習平台，提供技術課程和評估，幫助用戶提升IT、人工智能、雲計算等領域的技能。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal 是一個專為技術角色設計的開發人員評估平台，提供編程挑戰和技能測試以輔助招聘過程。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身為AngelList Talent）是一個美國網站，幫助創業公司、天使投資者及尋找創業工作的求職者連結。
Metaview
metaview.ai
Metaview 提供數據和分析，幫助面試官提升面試質量，減少偏見，優化招聘流程。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth 是一個在線編碼評估平台，提供超過 22000 道編碼題目，幫助招聘人員評估技術人才的技能。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
CoderPad
coderpad.io
CoderPad是一個技術訪談及編碼評估平台，提供即時編碼協作和超過65種語言的支持。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款基於雲的招聘管理軟件，簡化並自動化招聘過程，包括簡歷篩查、候選跟蹤和面試安排等功能。
Codility
codility.com
Codility是一個在線技術評估平台，幫助企業進行編程技能測試、遠程面試及評估候選人，以簡化招聘流程。
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla是招聘評估平台，提供230多項測試以評估候選人的各種技能，幫助企業做出更好的雇用決策。
Karat
karat.com
Karat 是一個提供完整技術招聘解決方案的應用程式，幫助組織提升招聘的質量和效率，並提供候選人資料和面試服務。
Glider AI
glider.ai
Glider AI是一個技能智能平台，提供虛擬評估和面試工具，幫助組織有效評估和僱用候選人。
Searchie
searchie.io
Searchie是一個靈活易用的應用，幫助用戶創建、組織和分享數位內容，如線上課程、會員網站和教練指導等。
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow是一個求職管理平台，提供免費工具幫助求職者追蹤機會、申請和聯繫人，並簡化求職過程。
Canditech
canditech.io
Canditech是一款在線招聘評估平台，通過技術及軟技能模擬測試來幫助HR和招聘經理客觀評價候選人。
Evalgator
evalgator.com
Evalgator 是一個基於網路的數位評估平台，用於簡化招聘過程，支持多種問題格式且具備自動計算結果及即時性能洞察功能。
Mettl
mettl.com
METTL是一個在線評估平台，通過技術及軟技能測試簡化招聘流程，適用於各行業的人才招聘及內部發展。
BetterUp
betterup.com
BetterUp是一個綜合平台，提供量身定制的教練和開發工具，以支持個人及專業成長，增強韌性和適應能力。
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai 是一個基於 AI 的人力資源管理平台，幫助企業有效地管理人才和招聘流程，提高員工留任率，並實時追蹤目標。
InterviewAI
interviewai.io
InterviewAI 是一個利用人工智慧即時生成面試問題的平台，幫助用戶更有效地進行面試，以尋找合適的候選人。
Queros
app.qureos.com
Queros是一款工具，幫助用戶生成精確的職位描述，並根據公司風格自定義，旨在吸引適合的候選人。
SeekOut
seekout.com
SeekOut是一個招聘平台，利用AI技術簡化人才獲取過程，幫助組織更有效地尋找和管理合格候選人。
Filtered
filtered.ai
Filtered幫助企業自動化招聘過程，通過定制的工作模擬測試評估候選人技能，提升招聘效率與結果。