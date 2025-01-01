替代項 - iClassPro

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一款雲端的約會管理軟體，幫助企業和專業人士在線管理預約，包括自動日曆同步和提醒功能。
Vagaro
vagaro.com
Vagaro是一款應用程式，使用戶能在美髮、SPA及健身行業尋找專業人士，並在線預約及查看評論。
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving是一款全方位的健身和健康企業管理軟體，提供預訂、付款和客戶互動等管理工具，簡化業務運營。
Glofox
glofox.com
Glofox是一款健身和工作室管理軟件，提供課程安排、會員管理、考勤追踪和自動付款功能，簡化健身業務運營。
WeStrive
westrive.com
WeStrive 是一款個人訓練軟體，提供課程建立、客戶管理、進度追蹤、營養計算等多種工具，幫助教練提升工作效率。
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner是一款健身業務管理軟件，提供成員管理、計費、課程安排等功能，以簡化日常操作和增強會員體驗。
Momence
momence.com
Momence 是一款幫助您為每位客戶創造專屬體驗的應用程式，可自動化預約、跟進潛在客戶及培育會員等手動任務。
Gymflow
gymflow.io
Gymflow是一款健身應用程式，提供健身房管理、課程安排、會員溝通及數據分析，幫助用戶高效達成健身目標。
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym是一款綜合健身管理應用，提供健身目標設定、進度追蹤、個性化鍛煉計劃及社區互動功能。
TeamUp
goteamup.com
TeamUp 是一款適用於健身工作室、健身房及教練的管理軟體，方便地管理面對面、線上及隨選服務，提升客戶體驗。
Fitune
fitune.io
Fitune 是一個健身與健康商業管理平台，讓客戶能自行預約與支付。提供影片、課程、會員等功能。
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk是一款健身管理軟件，提供會員管理、預約、出勤跟蹤和支付等功能，幫助健身房提高運營效率和會員體驗。
Jackrabbit
jackrabbitclass.com
JackRabbit應用程序是一款班級管理軟體，幫助企業自動化註冊、出勤追蹤及客戶溝通，提升運營效率。
Omnify
getomnify.com
Omnify是一個雲端預約和排程解決方案，提供會員管理、付款處理及客戶管理工具，適用於各種業務。
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd 是一個健身應用程序，幫助健身教練創建個性化鍛煉和飲食計劃，並追蹤客戶的進度和互動。
Trainin
trainin.com
Trainin 是一款全能軟體，幫助運動企業自動化行政、規劃和聯繫，適合個人訓練、健身、瑜伽和拳擊等工作室使用。
Outcoach
outcoach.io
Outcoach 是一款強大的班級管理軟體，適用於音樂學校、舞蹈工作室等，能排班、追蹤出席、發送簡訊及管理付款。
Hapana
hapana.com
Hapana 是一款健身業務管理解決方案的應用程式，幫助單一及多地點的健身工作室和俱樂部進行業務增長和會員互動。
Clubworx
clubworx.com
Clubworx是一款健身管理軟體，幫助健身企業簡化管理、提高效率，包括自動化流程和支付處理等功能。
Karmasoft
karmasoft.io
Karmasoft 是一款專為瑜伽及健身工作室和健身房設計的管理軟體，提供會員管理、工資管理、行銷工具及線上課程整合等功能。
fitDEGREE
fitdegree.com
fitDEGREE是一款簡化健身課程註冊及付款的應用，支持社交互動、一對一服務及即時更新通知，幫助用戶輕鬆維持健身。
Pike13
pike13.com
Pike13是一款雲端管理軟體，專為健身房及教育機構設計，提供課程調度、報名、付款處理等功能，簡化經營流程。
LegitFit
legitfit.com
LegitFit是一款雲端健身管理軟體，幫助健身業務簡化預約、會員管理、付款處理及客戶互動，提高運營效率。