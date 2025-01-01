替代項 - iClassPro

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling是一款雲端的約會管理軟體，幫助企業和專業人士在線管理預約，包括自動日曆同步和提醒功能。

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro是一款應用程式，使用戶能在美髮、SPA及健身行業尋找專業人士，並在線預約及查看評論。

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving是一款全方位的健身和健康企業管理軟體，提供預訂、付款和客戶互動等管理工具，簡化業務運營。

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox是一款健身和工作室管理軟件，提供課程安排、會員管理、考勤追踪和自動付款功能，簡化健身業務運營。

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive 是一款個人訓練軟體，提供課程建立、客戶管理、進度追蹤、營養計算等多種工具，幫助教練提升工作效率。

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner是一款健身業務管理軟件，提供成員管理、計費、課程安排等功能，以簡化日常操作和增強會員體驗。

Momence

Momence

momence.com

Momence 是一款幫助您為每位客戶創造專屬體驗的應用程式，可自動化預約、跟進潛在客戶及培育會員等手動任務。

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow是一款健身應用程式，提供健身房管理、課程安排、會員溝通及數據分析，幫助用戶高效達成健身目標。

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym是一款綜合健身管理應用，提供健身目標設定、進度追蹤、個性化鍛煉計劃及社區互動功能。

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

TeamUp 是一款適用於健身工作室、健身房及教練的管理軟體，方便地管理面對面、線上及隨選服務，提升客戶體驗。

Fitune

Fitune

fitune.io

Fitune 是一個健身與健康商業管理平台，讓客戶能自行預約與支付。提供影片、課程、會員等功能。

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk是一款健身管理軟件，提供會員管理、預約、出勤跟蹤和支付等功能，幫助健身房提高運營效率和會員體驗。

Jackrabbit

Jackrabbit

jackrabbitclass.com

JackRabbit應用程序是一款班級管理軟體，幫助企業自動化註冊、出勤追蹤及客戶溝通，提升運營效率。

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify是一個雲端預約和排程解決方案，提供會員管理、付款處理及客戶管理工具，適用於各種業務。

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

FitBudd 是一個健身應用程序，幫助健身教練創建個性化鍛煉和飲食計劃，並追蹤客戶的進度和互動。

Trainin

Trainin

trainin.com

Trainin 是一款全能軟體，幫助運動企業自動化行政、規劃和聯繫，適合個人訓練、健身、瑜伽和拳擊等工作室使用。

Outcoach

Outcoach

outcoach.io

Outcoach 是一款強大的班級管理軟體，適用於音樂學校、舞蹈工作室等，能排班、追蹤出席、發送簡訊及管理付款。

Hapana

Hapana

hapana.com

Hapana 是一款健身業務管理解決方案的應用程式，幫助單一及多地點的健身工作室和俱樂部進行業務增長和會員互動。

Clubworx

Clubworx

clubworx.com

Clubworx是一款健身管理軟體，幫助健身企業簡化管理、提高效率，包括自動化流程和支付處理等功能。

Karmasoft

Karmasoft

karmasoft.io

Karmasoft 是一款專為瑜伽及健身工作室和健身房設計的管理軟體，提供會員管理、工資管理、行銷工具及線上課程整合等功能。

fitDEGREE

fitDEGREE

fitdegree.com

fitDEGREE是一款簡化健身課程註冊及付款的應用，支持社交互動、一對一服務及即時更新通知，幫助用戶輕鬆維持健身。

Pike13

Pike13

pike13.com

Pike13是一款雲端管理軟體，專為健身房及教育機構設計，提供課程調度、報名、付款處理等功能，簡化經營流程。

LegitFit

LegitFit

legitfit.com

LegitFit是一款雲端健身管理軟體，幫助健身業務簡化預約、會員管理、付款處理及客戶互動，提高運營效率。

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