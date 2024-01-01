Hostman 是一個雲端平台，開發人員和技術團隊可以在其中託管他們的解決方案：網站、電子商務商店、網路服務、應用程式、遊戲等。透過 Hostman，您可以自由選擇服務、預留所需數量的資源，並透過使用者友善的介面進行管理。目前，我們提供用於啟動雲端伺服器和資料庫的現成解決方案，以及用於測試任何應用程式的平台。 • 雲端伺服器。您位於美國、波蘭和荷蘭的伺服器上的專用運算資源。很快，我們還將進入新加坡、埃及和奈及利亞。我們為分析系統、遊戲、電子商務、串流媒體和任何複雜性的網站提供超過 25 種現成的設置，以及預先安裝的環境和軟體。 • 資料庫.即時設定任何流行的資料庫管理系統 (DBMS)，包括 MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redis、Apache Kafka 和 OpenSearch。我們為所有服務提供 100 美元的 7 天免費試用期 訪問網站並獲得獎金！

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