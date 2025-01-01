替代項 - Hivekit

Farmbrite
farmbrite.com
Farmbrite是一款綜合農場管理軟件，幫助農民有效跟踪牲畜、作物及財務，簡化農場運營，提升生產效率。
Bushel Farm
bushelfarm.com
Bushel Farm是一個集中農場記錄的平台，包括運營和財務數據，幫助農民有效管理農場和做出決策。
Agroptima
agroptima.com
Agroptima是一款農業管理軟體，幫助農民透過手機記錄農場活動，追蹤工作進度，並優化農業運營效率。
Mobble
mobble.io
Mobble應用程式專為畜牧業者設計，簡化農場管理、記錄保存與團隊溝通，提高效率與合規性。
eAgronom
eagronom.com
eAgronom 是一款獨立的農場管理軟體，專為糧食種植者設計，幫助他們改進記錄存檔、組織任務與計畫，以及分析農季。
Aegro
aegro.com.br
Aegro是一款針對農業的應用程式，結合農作日常與財務管理，幫助農民有效掌控生產流程與農場管理。
AgriWebb
agriwebb.com
AgriWebb是一款全方位的牲畜管理應用，幫助農民簡化運營、跟踪數據並改善決策，以提高農場效率和盈利能力。
Traction
tractionag.com
Traction 是一款雲端農場管理解決方案，整合會計數據與田間作業，實現實時財務分析，並自動收集田間活動紀錄。
Agworld
agworld.com
Agworld是一個農業數據管理平台，促進農民與顧問之間的協作，讓用戶能夠收集和分享農場運營數據，優化決策和生產率。
PickApp
pickapp.farm
PickApp是一個創新的系統，可測量工人的產出，提升生產力和產品質量，幫助農場提高效率並節省成本。
Hectre
hectre.com
Hectre應用程式幫助果農數位化果園管理，提供工時紀錄、收穫數據、任務分配和工資報告等功能，提高效率和降低成本。
aydi
aydi.com
aydi 是一家 B2B SaaS 公司，為農業行業提供現場操作系統，幫助農戶即時監控運營、提高生產力、降低成本及自動化行政流程。
Conservis
conservis.ag
Conservis是一款農業管理平台，提供數據收集和分析工具，幫助農民優化資源使用與提高生產率。
Croptracker
croptracker.com
Croptracker是一個農業管理應用，幫助用戶跟踪作物生產、管理農田、分析數據和優化運營，提高效率和盈利性。