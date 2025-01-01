替代項 - HireVue

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal 是一個數字錢包，允許用戶安全地發送和接收資金，用於在線及店內購買，並提供方便的交易管理方式。

Indeed

Indeed

indeed.com

確實是一個求職應用程式，幫助用戶搜索工作機會，直接上傳簡歷並申請職位，支持求職者與雇主之間的連接。

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly是一個在線調度工具，簡化會議安排，消除來回溝通，支持多類型活動並與日曆應用程式無縫集成。

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank是一個開發人員技能平台，幫助企業根據技能評估和招聘軟件開發人員。

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign應用程式允許用戶隨時隨地安全地發送和簽署電子文件，簡化文件管理流程並支持多種集成。

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。

MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

MaintainX是一款針對工業及前線團隊的維護管理軟體，簡化維護作業，提高資產管理，支援工作訂單和預防性維護管理。

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit是一款雲端招聘管理系統，提供申請人跟蹤及客戶關係管理功能，以簡化招聘流程。

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

握手是一個連結大學生與實習及工作機會的平台，提供職位建議及雇主聯繫，幫助學生簡化求職過程。

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

LinkedIn招聘人員應用程式幫助用戶隨時隨地管理招聘過程，快速聯繫候選人，搜索合適人才，並管理候選管道。

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper是一款針對無桌工人的溝通與工作流程自動化工具，提供實時交流、文件共享及員工參與功能，促進工作效率。

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal 是一個專為技術角色設計的開發人員評估平台，提供編程挑戰和技能測試以輔助招聘過程。

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound（前身為AngelList Talent）是一個美國網站，幫助創業公司、天使投資者及尋找創業工作的求職者連結。

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview 提供數據和分析，幫助面試官提升面試質量，減少偏見，優化招聘流程。

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth 是一個在線編碼評估平台，提供超過 22000 道編碼題目，幫助招聘人員評估技術人才的技能。

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal是一款招聘軟體，旨在簡化招聘流程，提供自動化工作流程、候選人數據管理及合規工具，幫助企業更高效地招聘。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Automation Anywhere 是一個以人工智能為驅動的自動化平台，支持業務流程、自動化重複任務並提高生產力與效率。

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad是一個技術訪談及編碼評估平台，提供即時編碼協作和超過65種語言的支持。

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR是一款基於雲的招聘管理軟件，簡化並自動化招聘過程，包括簡歷篩查、候選跟蹤和面試安排等功能。

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha是一個技能評估平台，幫助組織進行人才獲取與內部發展，提供多種技能測試和招聘流程自動化工具。

NLSQL

NLSQL

nlsql.com

NLSQL是一款B2B SaaS應用，透過自然語言介面幫助員工快速存取企業數據，以支持商業決策和提升效率。

Codility

Codility

codility.com

Codility是一個在線技術評估平台，幫助企業進行編程技能測試、遠程面試及評估候選人，以簡化招聘流程。

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla是招聘評估平台，提供230多項測試以評估候選人的各種技能，幫助企業做出更好的雇用決策。

Cloudinary

Cloudinary

cloudinary.com

Cloudinary是一個媒體管理平台，用於自動化圖像和視頻上傳、儲存、處理及交付，支持API和數字資產管理。

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