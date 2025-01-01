替代項 - HireVue

PayPal
paypal.com
PayPal 是一個數字錢包，允許用戶安全地發送和接收資金，用於在線及店內購買，並提供方便的交易管理方式。
Indeed
indeed.com
確實是一個求職應用程式，幫助用戶搜索工作機會，直接上傳簡歷並申請職位，支持求職者與雇主之間的連接。
Calendly
calendly.com
Calendly是一個在線調度工具，簡化會議安排，消除來回溝通，支持多類型活動並與日曆應用程式無縫集成。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank是一個開發人員技能平台，幫助企業根據技能評估和招聘軟件開發人員。
DocuSign
docusign.com
DocuSign應用程式允許用戶隨時隨地安全地發送和簽署電子文件，簡化文件管理流程並支持多種集成。
Moodle
moodle.org
Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX是一款針對工業及前線團隊的維護管理軟體，簡化維護作業，提高資產管理，支援工作訂單和預防性維護管理。
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款雲端招聘管理系統，提供申請人跟蹤及客戶關係管理功能，以簡化招聘流程。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一個連結大學生與實習及工作機會的平台，提供職位建議及雇主聯繫，幫助學生簡化求職過程。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
LinkedIn招聘人員應用程式幫助用戶隨時隨地管理招聘過程，快速聯繫候選人，搜索合適人才，並管理候選管道。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款針對無桌工人的溝通與工作流程自動化工具，提供實時交流、文件共享及員工參與功能，促進工作效率。
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal 是一個專為技術角色設計的開發人員評估平台，提供編程挑戰和技能測試以輔助招聘過程。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身為AngelList Talent）是一個美國網站，幫助創業公司、天使投資者及尋找創業工作的求職者連結。
Metaview
metaview.ai
Metaview 提供數據和分析，幫助面試官提升面試質量，減少偏見，優化招聘流程。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth 是一個在線編碼評估平台，提供超過 22000 道編碼題目，幫助招聘人員評估技術人才的技能。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。
Manatal
manatal.com
Manatal是一款招聘軟體，旨在簡化招聘流程，提供自動化工作流程、候選人數據管理及合規工具，幫助企業更高效地招聘。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere 是一個以人工智能為驅動的自動化平台，支持業務流程、自動化重複任務並提高生產力與效率。
CoderPad
coderpad.io
CoderPad是一個技術訪談及編碼評估平台，提供即時編碼協作和超過65種語言的支持。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款基於雲的招聘管理軟件，簡化並自動化招聘過程，包括簡歷篩查、候選跟蹤和面試安排等功能。
iMocha
imocha.io
iMocha是一個技能評估平台，幫助組織進行人才獲取與內部發展，提供多種技能測試和招聘流程自動化工具。
NLSQL
nlsql.com
NLSQL是一款B2B SaaS應用，透過自然語言介面幫助員工快速存取企業數據，以支持商業決策和提升效率。
Codility
codility.com
Codility是一個在線技術評估平台，幫助企業進行編程技能測試、遠程面試及評估候選人，以簡化招聘流程。
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla是招聘評估平台，提供230多項測試以評估候選人的各種技能，幫助企業做出更好的雇用決策。
Cloudinary
cloudinary.com
Cloudinary是一個媒體管理平台，用於自動化圖像和視頻上傳、儲存、處理及交付，支持API和數字資產管理。