替代項 - Happy Visitor

Verkada
verkada.com
Verkada應用程序提供綜合的安全管理解決方案，整合視頻監控、訪問控制、警報和傳感器，實現遠程監控和系統管理。
Autonix
autonix.io
Autonix 是一個可追蹤的動態 QR 碼生成器，提供來訪者管理解決方案，支持 QR 碼及其他登記方式，並提供報告和分析。
Skedda
skedda.com
Skedda是全球領先的桌面管理平台，簡化辦公空間的預訂和組織，支持團隊在混合辦公環境中高效運作。
Securly
securly.com
Securly是一款為學生提供在線安全的網絡過濾工具，防止不當內容，並監控學生的網路活動，以促進安全學習環境。
Robin
robinpowered.com
Robin 是一個辦公室管理平台，提供桌位和會議室預訂軟體，以自動化和分析幫助企業優化空間及提高效率。
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是一款綜合解決方案，幫助管理工作場所，包括桌位和會議室預訂、交付管理及占用分析。
Kisi
getkisi.com
Kisi應用程式是一個雲端訪問控制系統，允許用戶遠程管理和監控空間訪問，支持多種訪問方式並提供安全性和便利性。
OptiSigns
optisigns.com
OptiSigns是一款數字標牌應用，方便用戶在多個屏幕上管理和顯示內容，支持遠程更新並與多種應用整合。
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell 是一個排隊和預約平台，幫助繁忙服務地點管理訪客，提供虛擬排隊和實時更新。
Swiftlane
swiftlane.com
Swiftlane是一個雲端訪問控制平台，提供對講系統、面部識別及多種訪問方式，適用於多家庭住宅、辦公室和商業建築。
Qminder
qminder.com
Qminder是一款雲端隊列管理系統，提供自助簽入、即時通知及服務分析，幫助企業減少等待時間並改善客戶體驗。
Dibsido
dibsido.com
Dibsido是一款辦公室管理應用，簡化工作區預訂，支持即時統計和靈活管理，共享桌位、停車位及會議室等資源。
The Receptionist
thereceptionist.com
Receptionist應用程式專為平息前台混亂而設，提供訪客報到、通知、資料儲存及證件列印功能，並支持雙向通訊。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD是一個簡化靈活和混合辦公環境管理的軟體平台，提供會員管理、預訂系統及分析報告，支持運營效率提升。
Proxyclick
proxyclick.com
Proxyclick是一款雲端訪客管理系統，幫助企業高效管理來賓、員工及承包商的流動，確保安全合規並提供客製化流程。
Nibol
nibol.com
Nibol是一款結合辦公室管理和可預訂工作空間的應用程式，幫助用戶輕鬆預訂桌子和會議室，有效管理工作區資源。
Zynq
zynq.io
Zynq是一個辦公空間管理平台，提供智能預訂、訪客管理和數據分析，幫助企業優化工作環境及提高效率。
Matrix Booking
matrixbooking.com
矩陣預訂是一款辦公室預訂管理工具，幫助企業有效管理熱桌、會議室及其他可預訂資源。
HqO
hqo.com
HqO應用程式提供方便的工作場所服務與福利，提升員工滿意度與生產力，支持健康與福祉活動，簡化工作與生活平衡。
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce 是一款雲端綜合工作場所管理軟體，幫助企業管理辦公環境與混合工作團隊，提升員工、訪客及供應商的工作效率。
Tactic
gettactic.com
Tactic是一款混合工作場所管理平台，提供與Google、Microsoft 365、Slack和Zoom的整合，簡化辦公室出勤流程，方便日常工作。
AskCody
askcody.com
AskCody是一個會議管理和資源排程平台，提供會議室預訂、會議服務、訪客管理和工作場所分析，幫助全球500多個組織有效管理會議。
Kastle Systems
kastle.com
Kastle Systems 是一款訪問控制應用，提供安全、便捷的進入和管理功能，支持移動憑據和多種設備整合以增強安全性。
deskbird
deskbird.com
Deskbird是一款辦公空間管理應用，幫助員工輕鬆預訂桌子和會議室，並查看同事出勤狀況。
Joan
getjoan.com
Joan 是一個綜合的工作場所管理系統，旨在優化空間使用、提升員工生產力及簡化辦公室管理。
Eden Workplace
eden.io
Eden Workplace是一個集成平台，提供辦公室運營工具，如書桌預訂、訪客管理和會議室安排，旨在提升員工工作體驗。
Teamgo
teamgo.co
Teamgo 是一款訪客管理軟體，提供數字登記、徽章打印及實時通知等功能，安全高效地管理訪客和合規要求。
Appspace
appspace.com
Appspace是一個工作場所平台，提供數字標牌、空間預訂和訪客管理等工具，促進混合工作環境的交流與管理。
Visitly
visitly.io
Visitly 是一款雲端訪客管理系統，幫助企業有效管理訪客，包括無接觸登錄、訪客追蹤和實時通知等功能。
Archie
archieapp.co
Archie是一個工作區管理平臺，提供會議室和工位預訂、訪客管理、數據分析等功能，提高辦公效率和安全性。
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