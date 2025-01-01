替代項 - GrowthMentor

BetterUp
betterup.com
BetterUp是一個綜合平台，提供量身定制的教練和開發工具，以支持個人及專業成長，增強韌性和適應能力。
Valence
valence.co
Valence是一款專為經理提供的團隊合作平台，幫助實時了解團隊健康、促進溝通、設立目標和追蹤改善進度。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor是一個促進導師與學員之間實時聯繫的在線指導平台，為用戶提供個性化支持和見解。
Torch
torch.io
Torch 是一個人員發展平台，提供教練與指導計劃，幫助個人、團隊及組織釋放潛力，提升業務表現。
Qooper
qooper.io
Qooper是一個指導和學習平台，幫助企業有效管理繼任計劃，進行導師與受訓者配對及追蹤學習進度。
Bravely
workbravely.com
Bravely是一個數位學習平台，提供團體培訓、個人指導及微學習資源，協助員工提升技能與福祉，支持職業發展。
Mentorloop
mentorloop.com
Mentorloop是一個指導平台，促進個人之間的聯繫與知識共享，支持一對一或小組指導，並提供專業成長資源。
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach 是一個數位教練平台，幫助專業人士管理客戶關係、調度、記錄筆記、追蹤進度和處理付款。
CoachHub
coachhub.io
CoachHub是一個數字人才發展平台，提供個性化教練體驗，幫助員工提升參與度和工作表現。
Mentornity
mentornity.com
Mentornity是一個指導軟體，可用於建立和管理有效的指導計劃，支持多種指導類型，並提供溝通和進度追蹤工具。
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA輔導應用程式透過數字平臺提供個性化專業教練，幫助企業提升員工發展與敬業度，支持遠程與混合工作環境。
Mentoring Complete
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete 是一個提供導師計畫的平台，具備精準配對及多功能，適用於各種組織與專業者，支持網路與行動設備使用。
PushFar
pushfar.com
PushFar是一個數字指導平台，幫助導師和受訓者按個人資料進行匹配，管理指導計劃和促進專業發展。
Mentorink
mentorink.com
Mentorink是一款結合AI的指導軟體，提供個性化支持，具備可擴展性，讓用戶隨時訪問指導以促進個人和專業成長。
Growthspace
growthspace.com
Growthspace是一個人才開發平台，透過專家指導提升員工技能，針對特定需求提供量身定制的學習方案。
Mentessa
mentessa.com
Mentessa 是一個協作學習平台，幫助員工根據技能共同學習和工作，加強團隊聯繫，支持新員工融入和提高員工福祉與生產力。
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman應用程式提供一對一教練輔導，支持個人和專業成長，幫助用戶實現目標，並促進福祉與職業發展。
Insala
insala.com
Insala 是一款全面的導師解決方案，提供諮詢、培訓和導師軟件，旨在提高參與者的能力並實現可衡量的成果。
Together Software
togetherplatform.com
Together Software 是一個導師平台，幫助大型企業建立有效的員工導師計畫，促進員工發展和績效提升。