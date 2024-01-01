GPT for Slides

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GPT for Slides 是一款由人工智慧驅動的工具，使用戶能夠快速從文字開發簡報。它可以用作 Google Slide 插件或獨立的網頁應用程式。 該工具透過總結和轉換內容來運作，能夠輸入一系列資訊類型，包括一般主題、文字、Youtube URL 或 PDF，以產生有組織的簡報。 使用者可以透過指定幻燈片的數量來靈活地影響輸出的長度。該工具還可以將圖像合併到每張幻燈片中，以獲得更引人注目的視覺吸引力。 GPT for Slides 支援多種語言，並與維基百科整合以繪製簡報資訊。它還可以將 URL 轉換為演示文稿，並可以從文字建立圖表。 易用性是一個重點，因為從大文本或主題創建簡報的整個過程可以在幾分鐘內完成。產生簡報後，使用者可以方便地選擇將其下載為 PPTX 檔案。 該工具可以從 Google Workspace Marketplace 安裝，並需要存取權限。

網站： gptforslides.app

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