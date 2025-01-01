替代項 - GPSTab

Verizon
verizon.com
Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。
Motive
gomotive.com
動機是一款綜合車隊管理應用，幫助企業提高安全性、效率和合規性，並管理車輛、設備和支出。
Samsara
samsara.com
Samsara是一個集成的平台，用於車隊管理，提供GPS跟踪、燃油管理和安全工具，幫助企業提高運營效率和安全性。
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete是一款車隊管理應用程序，提供實時追蹤、駕駛行為監控、調度和維護管理，幫助企業提升效率和合規性。
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。
Fleetio
fleetio.com
Fleetio是一款現代化的車隊管理應用程式，簡化車輛、設備和駕駛員的管理，並提供實時跟踪和數據分析功能。
Vimcar
vimcar.de
Vimcar是一款車隊管理應用，提供實時GPS跟踪、駕駛員管理及路線優化，幫助企業提高運營效率和降低成本。
Detrack
detrack.com
Detrack是一款基於雲的交付管理軟件，提供實時跟踪、電子交付證明和路線優化，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。
Rand McNally
randmcnally.com
Rand McNally應用程序提供車輛和設備追蹤、駕駛日誌管理及合規性工具，幫助車隊優化運營及提高效率。
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum IoT是一個雲端平台，透過GPS設備追蹤企業車隊、設備和工人的運營及成本，提升效率與利潤，無需手動數據輸入。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款路線優化工具，幫助調度員和駕駛員簡化路線管理，提供實時交通更新及自定義路由選項。
LocoNav
loconav.com
LocoNav是一個車隊管理平台，提供GPS跟踪、視頻監控、燃料監測等功能，以提高運營效率和安全性，降低成本。
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO是一款車隊管理應用，提供實時GPS追蹤、車輛檢查和報告功能，以協助企業遵守法規並提高運營效率。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet是一款車隊管理應用，幫助企業進行維護管理、燃油效率追蹤與安全合規，簡化流程並提升效率。
Track-POD
track-pod.com
Track-POD是一款提供單一控制面板的最後一英里物流管理應用，優化路線、生成運送標籤、減少通話與作業文件。
Azuga
azuga.com
Azuga是一款車隊管理應用，提供實時GPS跟踪、駕駛員行為監控和數據分析，以提高安全性和運營效率。
Alvys
alvys.com
Alvys是一款基於雲的運輸管理系統，幫助用戶無縫管理車隊、調度及會計，提升物流業務的效率與協同運作。
Lytx
lytx.com
Lytx是一個車隊管理應用，利用視頻和AI技術分析駕駛行為，提供安全、風險檢測、車隊跟蹤及合規性支持。
Automile
automile.com
汽車是一款實時GPS車隊管理應用，提供車輛追蹤、駕駛行為分析及維護管理等功能，幫助企業提升運營效率及安全性。
Geotab
geotab.com
Geotab是一個車隊管理解決方案，提供實時追蹤、維護計劃和性能報告，幫助企業優化車輛運營和安全性。
PortPro
portpro.io
PortPro 是一款專為運輸和物流公司設計的管理軟體，旨在優化作業流程，提高效率，並提供客戶更好的體驗。
TruckX
truckx.com
TruckX是一個綜合的車隊管理平台，提供電子記錄設備合規、資產跟踪和安全駕駛解決方案。
BigRoad
bigroad.com
BigRoad是一款幫助卡車司機和車隊管理者確認合規性、管理駕駛時間及路線，並減少文書工作的應用程序。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是一個車隊管理平台，提供實時數據以優化車輛及設備的運營效率和安全性，支持數據分析和系統整合。
Record360
record360.com
Record360是一款數字檢查平台，幫助企業管理設備狀況、進行資產管理及索賠管理，促進客戶之間的信任與協作。
CalAmp
calamp.com
CalAmp應用程式是一個雲端遠端信息處理平台，幫助企業進行資產追蹤、維護排程及數據分析，以提升運營效率和安全性。