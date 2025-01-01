替代項 - TeamUp

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一款雲端的約會管理軟體，幫助企業和專業人士在線管理預約，包括自動日曆同步和提醒功能。
Everfit
everfit.io
Everfit是一款幫助教練設計、管理和監控客戶健身計劃的應用程序，支持在線及面對面培訓，並提供營養跟踪功能。
Vagaro
vagaro.com
Vagaro是一款應用程式，使用戶能在美髮、SPA及健身行業尋找專業人士，並在線預約及查看評論。
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving是一款全方位的健身和健康企業管理軟體，提供預訂、付款和客戶互動等管理工具，簡化業務運營。
Trainerize.me
trainerize.me
Trainerize.me是一個健身教練和客戶的數位平台，提供個性化的健身、營養及習慣指導，並支援進度追蹤和客戶管理。
TrueCoach
truecoach.co
TrueCoach是一款針對私人教練的應用，提供個性化訓練計劃、實時溝通和進度跟蹤功能，幫助提升客戶的健身體驗。
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Mindbody Business應用程序簡化健身和健康業務的管理，提供預訂、客戶互動及數據分析工具，以提升效率和客戶體驗。
Wodify
wodify.com
Wodify是一款健身管理軟體，幫助健身房和工作室管理業務，包括會員管理、日程安排和出勤追踪等功能。
Fitr
fitr.training
FITR 是全球運動教練使用的個人訓練平台，提供在線訓練服務，幫助管理客戶和銷售。
Glofox
glofox.com
Glofox是一款健身和工作室管理軟件，提供課程安排、會員管理、考勤追踪和自動付款功能，簡化健身業務運營。
WeStrive
westrive.com
WeStrive 是一款個人訓練軟體，提供課程建立、客戶管理、進度追蹤、營養計算等多種工具，幫助教練提升工作效率。
SugarWOD
sugarwod.com
SugarWOD是一款健身應用，支持用戶記錄鍛煉、跟踪進度，並與健身社區互動，適合教練及日常運動員使用。
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner是一款健身業務管理軟件，提供成員管理、計費、課程安排等功能，以簡化日常操作和增強會員體驗。
Hevy Coach
hevycoach.com
Hevy Coach是一款個人教練軟體，用於計劃、記錄和追踪健身進度，支持用戶創建自定義練習和社交互動。
PushPress
pushpress.com
PushPress是一款綜合健身管理系統，幫助健身房管理課程、付款、出勤及會員關係，方便業主簡化運營流程。
My PT Hub
mypthub.net
我的PT Hub是一款幫助個人教練和營養學家管理客戶、制定營養及運動計劃的應用，並支持進度追踪和客戶參與。
Open Black Belt
openblackbelt.com
Open Black Belt 是一款基於網頁的軟體，提供學生和課程管理、考勤及升級追蹤等功能，適合道場、健身房及俱樂部使用，提供30天免費試用。
Eversports
eversports.de
Eversports是一款線上運動活動市場，使用者可以輕鬆搜尋、預訂及付款運動課程，並管理相應的運動活動。
Momence
momence.com
Momence 是一款幫助您為每位客戶創造專屬體驗的應用程式，可自動化預約、跟進潛在客戶及培育會員等手動任務。
Gymflow
gymflow.io
Gymflow是一款健身應用程式，提供健身房管理、課程安排、會員溝通及數據分析，幫助用戶高效達成健身目標。
RYPT
rypt.app
RYPT是一個運動表現教練平台，幫助多學科教練團隊有效管理運動員培訓計畫和數據，提升運動表現並降低受傷風險。
Hubfit
hubfit.io
Hubfit 是一個全方位的平台，幫助線上私人教練簡化客戶管理，包括運動計畫、餐飲計畫、進度追蹤和報到管理。
Octiv
octivfitness.com
Octiv 是一款雲端健身房管理軟體，提供會員管理、課程排程、計費及銷售等功能，並具備報告與分析工具。
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym是一款綜合健身管理應用，提供健身目標設定、進度追蹤、個性化鍛煉計劃及社區互動功能。
Fitune
fitune.io
Fitune 是一個健身與健康商業管理平台，讓客戶能自行預約與支付。提供影片、課程、會員等功能。
Hexfit
myhexfit.com
Hexfit 是一款健康管理應用，提供個性化健身計劃、營養跟踪和進度監控，幫助用戶達成健身目標。
WodUp
wodup.com
WODUP是一款健身應用，支持教練和學員管理鍛煉、跟踪進度及創建個性化計劃，促進健身社群的互動。
GymMaster
gymmaster.com
GymMaster是一款綜合體育館管理系統，提供會員管理、自動化通訊和訪問控制，幫助健身房優化運營和提升會員體驗。
iClassPro
iclasspro.com
iClassPro是一款專為體操、啦啦隊和游泳學校設計的班級管理軟體，提供課程、客戶管理及支付處理等功能。
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk是一款健身管理軟件，提供會員管理、預約、出勤跟蹤和支付等功能，幫助健身房提高運營效率和會員體驗。