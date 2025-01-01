替代項 - GoRamp

Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket是一款電子商務物流和運輸解決方案，支持多家快遞合作夥伴，提供訂單管理、裝運跟踪和準確報價等功能。
SAP
sap.com
SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。
Truckstop
truckstop.com
Truckstop是一個運輸管理平台，幫助運營商、經紀人和托運人連接，簡化物流流程並提高安全性和效率。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。
SeaRates
searates.com
SeaRates是一個數字物流平台，簡化國際運輸，提供貨運費率比較、在線預訂和貨物實時跟踪等功能。
Turvo
turvo.com
Turvo是一個基於雲的運輸管理系統，專為供應鏈設計，連接托運人和物流服務商，提高運營效率和可見性。
Cargobase
cargobase.com
Cargobase是一款基於雲端的運輸管理系統，旨在簡化物流流程，提供貨運管理、實時可見性及效率提升。
SuperProcure
superprocure.com
SuperProcure 是一個先進的物流管理系統，支援多企業協作，幫助各類型企業自動化和優化其端到端物流流程。
Shipwell
shipwell.com
Shipwell是一個綜合運輸管理平台，幫助企業簡化運輸運營、降低成本並提高運作效率，支持多種運輸模式的管理與可見性。
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual是一款基於雲的物流管理應用，提供實時跟踪、路線優化和數字交付證明，幫助企業提高運營效率和客戶滿意度。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一個雲端物流平台，提供實時跟蹤、預測分析及自動警報功能，簡化供應鏈管理，提升運營效率。
Zencargo
zencargo.com
Zencargo是一款數字貨運代理和物流平台，幫助用戶預訂、管理和追蹤國際貨運，並提供數據分析以優化供應鏈決策。
Convoy
convoy.com
車隊應用程序透過數字平台連接運營商與托運人，簡化物流流程，提供直接預訂和支付功能，並提高運營效率。
GoComet
gocomet.com
GoComet是一個自動化的物流可見性平台，提供實時運輸跟蹤，簡化全球企業的物流管理和成本優化。
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket是一款運輸管理軟體，幫助貨運公司簡化和自動化物流運營，提供實時跟蹤、報價、發票管理等功能。
WebCargo
webcargo.co
WebCargo是一個連接貨運代理和航空公司的數字平台，提供實時空運費率、預訂和付款管理功能。
Alvys
alvys.com
Alvys是一款基於雲的運輸管理系統，幫助用戶無縫管理車隊、調度及會計，提升物流業務的效率與協同運作。
Gatego
gatego.io
Gatego是一個易於使用的拖車場門口和庭院管理平台，實時追蹤登記，無需庫存檢查，智能自動填寫提高登記效率和準確性。
project44
project44.com
project44是一個物流跟蹤與分析平台，提供實時貨運監控和數據分析，以提升供應鏈效率與可見性。
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo 是一款專為運輸與物流行業設計的 AI 驅動貨運管理系統，能加快貨運發布及自動化訂單處理，提升效率。
uShip
uship.com
uShip 是一個促進大型物品運輸的應用程式，連接用戶與競爭的承運人，以獲得最佳運費和服務。
FreightPath
freightpath.io
FreightPath是一個集中式物流管理平台，提供端到端的貨運可見性、自动化和協作工具。
Vektor TMS
vektortms.com
Vektor TMS是一款雲端運輸管理系統，專為運輸業設計，提供實時跟踪、合規管理和財務自動化等功能，以簡化車隊運營。
OnTruck
ontruck.com
OnTruck是一個數位平台，連接運營商與托運人，簡化貨運管理，提供即時可見性和靈活性以提升物流效率。
PortPro
portpro.io
PortPro 是一款專為運輸和物流公司設計的管理軟體，旨在優化作業流程，提高效率，並提供客戶更好的體驗。
Cargoson
cargoson.com
Cargoson是一款貨運管理軟件，集成多個運營商工具，便於運費管理、訂單追蹤、CO2排放計算與文件處理。
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP是一款雲端貨運管理系統，簡化運輸流程，整合各種物流操作，提供即時跟踪和成本分析功能，支持多種承運商。
Opendock Carrier
opendock.com
Opendock運營商應用程序提供一個集中平台，讓運營商能搜索及管理倉庫的碼頭預約，實現入出庫時間跟蹤與報告功能。
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager 是一個端對端的集裝箱運輸管理平台，幫助用戶降低成本、風險與複雜性，並自動化流程、提供即時洞察。