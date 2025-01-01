替代項 - getswift

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack是一款基於雲的交付管理軟件，提供實時跟踪、電子交付證明和路線優化，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

TransVirtual是一款基於雲的物流管理應用，提供實時跟踪、路線優化和數字交付證明，幫助企業提高運營效率和客戶滿意度。

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse是一款位置共享應用，允許用戶以安全、臨時的方式共享實時位置，並提供私密和協作功能。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。

Routific

Routific

routific.com

Routific是一款路線優化平台，幫助物流和交付業務快速計劃、優化和派遣送貨路線，提升效率並降低成本。

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior是一款路線優化工具，幫助調度員和駕駛員簡化路線管理，提供實時交通更新及自定義路由選項。

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye 是一個物流管理平台，旨在簡化最後一公里的交付過程，提升客戶滿意度及運營效率。

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD是一款提供單一控制面板的最後一英里物流管理應用，優化路線、生成運送標籤、減少通話與作業文件。

GoShare

GoShare

goshare.co

GoShare是一個技術驅動的物流平台，連接卡車和貨車擁有者與企業，提供按需的最後一公里和中間公里配送服務。

DispatchTrack

DispatchTrack

dispatchtrack.com

DispatchTrack是一款綜合物流管理工具，專注於優化最後一英里的交付，包括路徑優化和實時監控功能。

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

Beetrack是一款物流管理應用，幫助企業優化交付流程、實時跟蹤和路線規劃，提高運營效率和客戶滿意度。

project44

project44

project44.com

project44是一個物流跟蹤與分析平台，提供實時貨運監控和數據分析，以提升供應鏈效率與可見性。

Nash

Nash

usenash.com

Nash是一個平台，幫助運營團隊優化、管理和擴展最後一公里物流，提供實時跟蹤和數據分析，支持派送決策。

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack 提供自動化需求工作的 API 和 SDK，幫助規劃、分配、追蹤和驗證，提升勞動力的可靠性和生產力，並改善運營效率。

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

DelivApp是一款為企業提供的交付管理工具，支持訂單調度、實時追踪和資源分配，旨在優化交付流程。

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp是一款現場服務管理解決方案，提供路徑優化、可自訂工人應用程式及分析報告，協助企業高效管理外勤服務。

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

GoBolt是一個物流管理平台，提供倉儲、配送和供應鏈監控等功能，幫助企業提高運輸效率與可靠性。

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext是一款自動化運輸和交付的AI平台，用於優化各行業的物流運營，提供實時跟踪、路由計劃及API集成等功能。

Radaro

Radaro

radaro.com.au

Radaro是一個API驅動的SaaS平台，優化最後一公里配送，提供實時追蹤和客戶洞察，降低運營成本。

RouteManager

RouteManager

route-manager.com

RouteManager是一款基於雲的路徑規劃軟體，幫助企業優化和管理最後一公里的交付，提高效率並降低成本。

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery 是一款針對 WooCommerce 用戶的交付管理和路徑優化工具，提供靈活的交付日期設定與透明的客戶溝通。

Deliforce

Deliforce

deliforce.io

Deliforce是一款交付管理軟件，協助企業優化物流流程，管理訂單及實時跟踪交付，改善客戶服務及運營效率。

NetworkON

NetworkON

networkon.io

NetworkON是一款AI驅動的SaaS交付管理平台，旨在簡化物流運營，提高客戶體驗和工作效率。

Scurri

Scurri

scurri.com

Scurri是一款交付管理軟件，幫助電子商務商家簡化運輸和交付流程，包括選擇交付選項、生成運輸標籤和包裹追蹤。

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u是一款交付管理應用，提供路線優化、實時跟蹤和交付證明等功能，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。

GSMtasks

GSMtasks

gsmtasks.com

GSMtasks 是一款管理運輸車隊的應用，能優化行程、提升工作效率，讓駕駛員、後勤人員及客戶之間更有效地溝通和協調。

Ufleet

Ufleet

ufleet.io

Ufleet是一款車隊管理應用，提供實時監控、路徑優化、成本管理及分析報告，幫助企業提升交付效率和運營效益。

產品

探索

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.