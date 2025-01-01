替代項 - getswift

Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。
Detrack
detrack.com
Detrack是一款基於雲的交付管理軟件，提供實時跟踪、電子交付證明和路線優化，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual是一款基於雲的物流管理應用，提供實時跟踪、路線優化和數字交付證明，幫助企業提高運營效率和客戶滿意度。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse是一款位置共享應用，允許用戶以安全、臨時的方式共享實時位置，並提供私密和協作功能。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。
Routific
routific.com
Routific是一款路線優化平台，幫助物流和交付業務快速計劃、優化和派遣送貨路線，提升效率並降低成本。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款路線優化工具，幫助調度員和駕駛員簡化路線管理，提供實時交通更新及自定義路由選項。
FarEye
fareye.com
FarEye 是一個物流管理平台，旨在簡化最後一公里的交付過程，提升客戶滿意度及運營效率。
Track-POD
track-pod.com
Track-POD是一款提供單一控制面板的最後一英里物流管理應用，優化路線、生成運送標籤、減少通話與作業文件。
GoShare
goshare.co
GoShare是一個技術驅動的物流平台，連接卡車和貨車擁有者與企業，提供按需的最後一公里和中間公里配送服務。
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack是一款綜合物流管理工具，專注於優化最後一英里的交付，包括路徑優化和實時監控功能。
Beetrack
beetrack.com
Beetrack是一款物流管理應用，幫助企業優化交付流程、實時跟蹤和路線規劃，提高運營效率和客戶滿意度。
project44
project44.com
project44是一個物流跟蹤與分析平台，提供實時貨運監控和數據分析，以提升供應鏈效率與可見性。
Nash
usenash.com
Nash是一個平台，幫助運營團隊優化、管理和擴展最後一公里物流，提供實時跟蹤和數據分析，支持派送決策。
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack 提供自動化需求工作的 API 和 SDK，幫助規劃、分配、追蹤和驗證，提升勞動力的可靠性和生產力，並改善運營效率。
DelivApp
delivapp.com
DelivApp是一款為企業提供的交付管理工具，支持訂單調度、實時追踪和資源分配，旨在優化交付流程。
MileApp
mile.app
MileApp是一款現場服務管理解決方案，提供路徑優化、可自訂工人應用程式及分析報告，協助企業高效管理外勤服務。
GoBolt
gobolt.com
GoBolt是一個物流管理平台，提供倉儲、配送和供應鏈監控等功能，幫助企業提高運輸效率與可靠性。
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext是一款自動化運輸和交付的AI平台，用於優化各行業的物流運營，提供實時跟踪、路由計劃及API集成等功能。
Radaro
radaro.com.au
Radaro是一個API驅動的SaaS平台，優化最後一公里配送，提供實時追蹤和客戶洞察，降低運營成本。
RouteManager
route-manager.com
RouteManager是一款基於雲的路徑規劃軟體，幫助企業優化和管理最後一公里的交付，提高效率並降低成本。
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery 是一款針對 WooCommerce 用戶的交付管理和路徑優化工具，提供靈活的交付日期設定與透明的客戶溝通。
Deliforce
deliforce.io
Deliforce是一款交付管理軟件，協助企業優化物流流程，管理訂單及實時跟踪交付，改善客戶服務及運營效率。
NetworkON
networkon.io
NetworkON是一款AI驅動的SaaS交付管理平台，旨在簡化物流運營，提高客戶體驗和工作效率。
Scurri
scurri.com
Scurri是一款交付管理軟件，幫助電子商務商家簡化運輸和交付流程，包括選擇交付選項、生成運輸標籤和包裹追蹤。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u是一款交付管理應用，提供路線優化、實時跟蹤和交付證明等功能，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。
GSMtasks
gsmtasks.com
GSMtasks 是一款管理運輸車隊的應用，能優化行程、提升工作效率，讓駕駛員、後勤人員及客戶之間更有效地溝通和協調。
Ufleet
ufleet.io
Ufleet是一款車隊管理應用，提供實時監控、路徑優化、成本管理及分析報告，幫助企業提升交付效率和運營效益。