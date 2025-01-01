替代項 - Fullbay

ALLDATA

ALLDATA

alldata.com

Alldata應用程序提供汽車維修和診斷資訊，幫助專業人員管理維護流程及提升服務質量。

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio是一款現代化的車隊管理應用程式，簡化車輛、設備和駕駛員的管理，並提供實時跟踪和數據分析功能。

PartsTech

PartsTech

partstech.com

PartsTech是一個汽車零件管理平台，幫助維修店快速找到零件，提供實時庫存和批發價格，簡化訂購過程。

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet是一款車隊管理應用，幫助企業進行維護管理、燃油效率追蹤與安全合規，簡化流程並提升效率。

TruVideo

TruVideo

truvideo.com

TruVideo是一款視頻通信應用，幫助汽車經銷商與客戶互動，通過視頻展示車輛特點，提升銷售流程和客戶參與度。

Shop-Ware

Shop-Ware

shop-ware.com

Shop-Ware是一款專為汽車維修行業設計的管理系統，簡化操作並增強客戶服務，提供報價、維修批准和庫存管理等功能。

Orderry

Orderry

orderry.com

Orderry 是一款綜合管理軟體，幫助自動化業務運營，包括工作處理、銷售、庫存管理和財務等功能，適用於移動端。

FixIQ Pro

FixIQ Pro

fixiq.pro

FixIQ Pro 是一款汽車服務管理工具，可自動化工作流程，讓用戶簡單管理汽車服務業務並分析公司和員工績效。

ARI

ARI

ari.app

ARI是一款針對汽車修理店、流動技師和獨立技術人員的綜合汽車修理軟體，全球數千名業主和技工信賴使用。

AutoLeap

AutoLeap

autoleap.com

AutoLeap是一款基於雲端的汽車維修軟體，旨在提升維修店的日常運營效率，支持多功能管理、數字檢查及即時報告等功能。

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift 是一個車隊管理平台，提供實時數據以優化車輛及設備的運營效率和安全性，支持數據分析和系統整合。

Shopgenie

Shopgenie

shopgenie.io

Shopgenie 是一個汽車維修店的行銷、CRM 和線上排程平台，其主要產品為 100% 免費的線上排程工具。

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital 是一款卡車運輸管理軟體，提供負載跟踪、旅行計劃、文檔自動化和會計等功能，旨在提高運營效率和生產力。

Shopmonkey

Shopmonkey

shopmonkey.io

ShopMonkey是一款雲端汽車商店管理軟體，提供庫存管理、排程及客戶互動功能，以提高運營效率和盈利能力。

GarageBox

GarageBox

garagebox.io

GarageBox是一個綜合汽車維修店管理軟體，旨在簡化日常操作、提升客戶體驗，並提高維修店的盈利能力。

FleetIT

FleetIT

fleetit.com

FleetIT 是一款管理車隊通行費和違規罰單的應用，適用於各類型車隊，提供資產監控和預防性維護等功能。

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

Fleetpal簡化車隊維護，方便追蹤成本、設備及人力，提升效率，延長車輛壽命，降低運營成本。

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

Whip Around是一款車隊維護管理平台，幫助車隊經理、駕駛員和機械師簡化檢查、維護與合規管理。

Autoflow

Autoflow

autoflow.com

ShopView

ShopView

shopview.com

ShopView是一款雲端重型維修店管理解決方案，簡化工作跟踪、發票、庫存管理及報告流程，提升效率。

WebbRes

WebbRes

webbres.com

WebbRes 是一套整合銷售、租賃及服務操作的軟體系統，簡化流程，提供經營洞察，提升客戶體驗。

Clue Insights

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getclue.com

Clue Insights 是一個提高建築和資產管理效率的綜合平台，提供實時數據和分析以優化資源分配和項目進度。

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