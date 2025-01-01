替代項 - Fullbay

ALLDATA
alldata.com
Alldata應用程序提供汽車維修和診斷資訊，幫助專業人員管理維護流程及提升服務質量。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。
Fleetio
fleetio.com
Fleetio是一款現代化的車隊管理應用程式，簡化車輛、設備和駕駛員的管理，並提供實時跟踪和數據分析功能。
PartsTech
partstech.com
PartsTech是一個汽車零件管理平台，幫助維修店快速找到零件，提供實時庫存和批發價格，簡化訂購過程。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet是一款車隊管理應用，幫助企業進行維護管理、燃油效率追蹤與安全合規，簡化流程並提升效率。
TruVideo
truvideo.com
TruVideo是一款視頻通信應用，幫助汽車經銷商與客戶互動，通過視頻展示車輛特點，提升銷售流程和客戶參與度。
Shop-Ware
shop-ware.com
Shop-Ware是一款專為汽車維修行業設計的管理系統，簡化操作並增強客戶服務，提供報價、維修批准和庫存管理等功能。
Orderry
orderry.com
Orderry 是一款綜合管理軟體，幫助自動化業務運營，包括工作處理、銷售、庫存管理和財務等功能，適用於移動端。
FixIQ Pro
fixiq.pro
FixIQ Pro 是一款汽車服務管理工具，可自動化工作流程，讓用戶簡單管理汽車服務業務並分析公司和員工績效。
ARI
ari.app
ARI是一款針對汽車修理店、流動技師和獨立技術人員的綜合汽車修理軟體，全球數千名業主和技工信賴使用。
AutoLeap
autoleap.com
AutoLeap是一款基於雲端的汽車維修軟體，旨在提升維修店的日常運營效率，支持多功能管理、數字檢查及即時報告等功能。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是一個車隊管理平台，提供實時數據以優化車輛及設備的運營效率和安全性，支持數據分析和系統整合。
Shopgenie
shopgenie.io
Shopgenie 是一個汽車維修店的行銷、CRM 和線上排程平台，其主要產品為 100% 免費的線上排程工具。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡車運輸管理軟體，提供負載跟踪、旅行計劃、文檔自動化和會計等功能，旨在提高運營效率和生產力。
Shopmonkey
shopmonkey.io
ShopMonkey是一款雲端汽車商店管理軟體，提供庫存管理、排程及客戶互動功能，以提高運營效率和盈利能力。
GarageBox
garagebox.io
GarageBox是一個綜合汽車維修店管理軟體，旨在簡化日常操作、提升客戶體驗，並提高維修店的盈利能力。
FleetIT
fleetit.com
FleetIT 是一款管理車隊通行費和違規罰單的應用，適用於各類型車隊，提供資產監控和預防性維護等功能。
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal簡化車隊維護，方便追蹤成本、設備及人力，提升效率，延長車輛壽命，降低運營成本。
Whip Around
whiparound.com
Whip Around是一款車隊維護管理平台，幫助車隊經理、駕駛員和機械師簡化檢查、維護與合規管理。
Autoflow
autoflow.com
ShopView
shopview.com
ShopView是一款雲端重型維修店管理解決方案，簡化工作跟踪、發票、庫存管理及報告流程，提升效率。
WebbRes
webbres.com
WebbRes 是一套整合銷售、租賃及服務操作的軟體系統，簡化流程，提供經營洞察，提升客戶體驗。
Clue Insights
getclue.com
Clue Insights 是一個提高建築和資產管理效率的綜合平台，提供實時數據和分析以優化資源分配和項目進度。