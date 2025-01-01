替代項 - FormX.ai

CamScanner
camscanner.com
CamScanner是一款移動應用程序，可以將手機用作掃描器，允許用戶拍照掃描文檔並以JPEG或PDF格式分享。
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip是一款可將PDF和圖像轉換為LaTeX、DOCX等多種格式的工具，以方便STEM研究人員管理和利用文檔。
OpenRead
openread.academy
OpenRead是一款提升PDF文檔互動的工具，利用AI技術幫助用戶高效總結和分析文檔內容，簡化研究流程。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere 是一個以人工智能為驅動的自動化平台，支持業務流程、自動化重複任務並提高生產力與效率。
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI是一款基於AI的文檔分析工具，允許用戶通過實時對話與PDF文檔互動，快速提問並獲得準確答案。
OCR
ocr.best
OCR應用程式可將圖像和PDF轉換為可編輯文本，支援多種文件格式並提升數據處理效率，免費使用且準確度高。
Picture to Text
picturetotext.info
圖片到文本應用程序使用光學字符識別技術，將各種圖像中的文本轉換為可編輯的數字文本，支持多種語言與圖像格式。
Docparser
docparser.com
Docparser是一款資料提取工具，自動化從各類文檔中提取資料，幫助企業簡化文檔處理流程，減少手動輸入。
V7
v7labs.com
V7是一個人工智慧數據引擎，專為計算機視覺和生成式AI應用而設計，提供標記、工作流程和數據集管理等功能。
UiPath
uipath.com
UiPath是一個機器人過程自動化平台，用於自動化重複性的業務流程，簡化工作流程管理。
SparkReceipt
sparkreceipt.com
SparkReceipt是一款管理財務文檔的應用，允許用戶掃描收據、分類支出並進行稅務準備，適合小型企業和自由職業者。
Nanonets
nanonets.com
Nanonets是一個基於AI的智能文件處理服務，專注於光學字符識別（OCR）技術，自動化各類文檔數據提取。
Base64.ai
base64.ai
Base64.ai 是一個文檔 AI 平台，可即時從各類文檔中提取文本、數據和簽名，並自動化處理以提高效率。
ElectroNeek
electroneek.com
ElectroNeek 是一個智能自動化平台，幫助企業自動化重複性任務，提升工作效率和管理業務流程。
JPG to WORD
jpgtoword.net
JPG到Word應用程序使用光學字符識別技術，將圖片轉換為可編輯的Word文件，方便用戶提取和編輯文本。
Robility
sutherlandglobal.com
Robility是一款智能化自助超自動化平台，能夠自動化各種商業流程，支持多種部署模式並降低自動化成本。
Sensible
sensible.so
Sensible是一個開發者優先的平台，用於從文件中提取結構化數據，例如PDF格式的商業表單，支持自定義查詢和多種提取方法。
ProcessMaker
processmaker.com
ProcessMaker是一款低碼自動化平台，幫助用戶設計、部署和管理業務流程，適合各種組織使用，並支持智能自動化。
ApprovalMax
approvalmax.com
ApprovalMax是一款雲端的財務批准工作流管理工具，幫助企業自動化和簡化賬單及發票的審批流程，與多種會計系統整合。
Card Scanner
cardscanner.co
卡掃描儀應用程序利用OCR技術從實體名片提取聯繫信息，幫助用戶數字化和管理聯繫人。
Image to Text
imagetotext.info
圖像到文本轉換器是一款線上OCR應用，可從各種圖片中提取可編輯文本，支援多語言及批量處理，簡化數字文檔管理。
Scale AI
scale.com
Scale AI是一個平台，提供數據標記和模型評估服務，支持人工智能應用的開發和部署，包括自動駕駛和國防領域。
Parseur
parseur.com
Parseur是一款自動化數據提取軟件，能從各類文檔（如電子郵件和PDF）中提取信息，並可無縫集成到其他商業應用程序中。
Handwriting OCR
handwritingocr.com
手寫OCR應用程序使用高級光學字符識別技術將手寫文檔轉換為可編輯的數字文本，支持各種手寫和印刷文本的識別。
Redactable
redactable.com
Redactable 是一款雲端文件修訂工具，能快速、安全地移除PDF及其他文件中的敏感資訊，適合各類需處理機密文件的組織。
OCR Gateway
ocrgateway.com
OCR網關應用程序通過光學特徵識別技術，自動從圖像和掃描文檔中提取文本，簡化文檔處理流程，提升數據準確性與工作效率。
fileAI
file.ai
fileAI是一個AI自動化解決方案，可處理各類文件，將數據提取、清理並整合到各大系統中，無需人工干預。
DocuClipper
docuclipper.com
DocuClipper是一款自動化的金融數據提取軟件，能將銀行對帳單轉換為Excel、CSV或QBO格式，簡化數據輸入及管理。
Dynamsoft
dynamsoft.com
Dynamsoft提供文檔掃描和條形碼識別的軟件開發套件（SDK），適用於移動、桌面和網頁應用，支持多平台集成。