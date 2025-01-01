替代項 - Formulas HQ

Microsoft Excel Online

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excel.cloud.microsoft

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Zoho Sheet是一款電子表格應用，允許用戶在線創建、編輯和分享數據，支持即時協作和多種數據分析功能。

Rows

Rows

rows.com

Rows 是一款團隊協作的電子表格工具，可整合數據服務和商業應用，幫助自動化潛在客戶生成和行銷報告。

Grist

Grist

getgrist.com

Grist是一款將電子表格、數據庫和應用程式構建工具合併的應用，允許用戶以關聯數據庫組織信息並創建儀表板。

Retable

Retable

retable.io

Retable是一個在線數據庫管理平台，提供類似電子表格的界面，具備實時協作、多種視圖及自定義數據管理功能。

Spreadsheet

Spreadsheet

spreadsheet.com

這款電子表格應用程序結合了數據庫和專案管理系統的功能，支持甘特圖、日曆、看板和自動化，適合數據管理和分析。

Quip

Quip

quip.com

Quip是一個團隊協作平台，結合文檔、電子表格的即時編輯與聊天功能，便於團隊在同一項目上實時溝通和協作。

Sheetgo

Sheetgo

sheetgo.com

Sheetgo是一款基於網頁的軟體，能自動化電子表格數據傳輸，並整合各種電子表格平台的任務。

TabelloPDF

TabelloPDF

tabellopdf.com

TabelloPDF 是一款應用程式，可將 PDF 表格快速、準確地複製到 Excel 或 Google Sheets，幫助用戶節省手動複製數據的時間。

Equals

Equals

equals.com

Equals是一款新一代電子表格，能快速、靈活地分析和報告SaaS業務，並自動化報告，直接連接到各種數據來源。

Actiondesk

Actiondesk

actiondesk.io

Actiondesk是一個基於電子表格的工具，用於集成和管理來自Salesforce等來源的數據，簡化報告和儀表板的生成。

ozma.io

ozma.io

ozma.io

Ozma.io 是一個 AI CRM 和 ERP 構建平台，幫助用戶快速管理和優化工作流程，提供整合的數字管理工具，提升生產力。

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