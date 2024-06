Flowmonk 是一套無程式碼 Webflow 工具,可協助您建立更好的 Webflow 網站。秉持 Webflow 優先的心態,我們正在為 Webflow 設計者和開發人員建立工具,以創建更聰明、真正動態的 Webflow 網站。 使用 Flowmonk 體驗 Webflow 和 Airtable 之間的即時同步。當您在 Webflow 上發佈時,請無縫地保持 Airtable 庫的更新,並在 Airtable 中新增記錄時觀察 Webflow 網站上的即時更新。 透過我們的自動 Airtable 設定功能,您可以在幾分鐘內快速設定並開始使用 Flowmonk。我們的自動 Airtable 設定器會根據您的 Webflow CMS 結構自動產生 Airtable 基礎,從而簡化了設定流程。 Already have an existing Airtable base?沒問題!智慧映射透過自動匹配和映射具有相同名稱的字段,使設定過程變得輕鬆。

網站: flowmonk.com

