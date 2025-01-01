替代項 - FAX.PLUS

GoTo
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GoTo應用程序提供視頻會議、遠程IT管理和協作工具，支持用戶進行高效溝通和資產管理。
ClickSend
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ClickSend是一個通信平台，為企業提供SMS、電子郵件、語音等服務，幫助企業與客戶實時溝通。
eFax
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eFax應用程序允許用戶通過電子郵件發送和接收傳真，提供安全存儲和文件管理，支持iOS和Android設備。
Genius Fax
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Genius傳真是一款簡單易用的應用程式，用於從移動設備發送和接收傳真，支持自設傳真號碼及安全性功能。
iFax
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iFax是一個安全的雲端傳真應用，讓用戶能輕鬆發送和接收傳真，支持多種文件格式，並符合HIPAA標準。
Notifyre
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Notifyre是一個安全的SMS和傳真解決方案平台，支持通過郵件、應用和API進行消息發送，並提供靈活的支付選擇和高可用性。
CocoFax
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CocoFax 是一款符合 HIPAA 要求的線上傳真服務，支持從各類設備傳真，並確保數據安全，適合企業和個人使用。