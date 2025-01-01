替代項 - FAX.PLUS

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo應用程序提供視頻會議、遠程IT管理和協作工具，支持用戶進行高效溝通和資產管理。

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

ClickSend是一個通信平台，為企業提供SMS、電子郵件、語音等服務，幫助企業與客戶實時溝通。

eFax

eFax

efax.com

eFax應用程序允許用戶通過電子郵件發送和接收傳真，提供安全存儲和文件管理，支持iOS和Android設備。

Genius Fax

Genius Fax

geniusfax.com

Genius傳真是一款簡單易用的應用程式，用於從移動設備發送和接收傳真，支持自設傳真號碼及安全性功能。

iFax

iFax

ifaxapp.com

iFax是一個安全的雲端傳真應用，讓用戶能輕鬆發送和接收傳真，支持多種文件格式，並符合HIPAA標準。

Notifyre

Notifyre

notifyre.com

Notifyre是一個安全的SMS和傳真解決方案平台，支持通過郵件、應用和API進行消息發送，並提供靈活的支付選擇和高可用性。

CocoFax

CocoFax

cocofax.com

CocoFax 是一款符合 HIPAA 要求的線上傳真服務，支持從各類設備傳真，並確保數據安全，適合企業和個人使用。

產品

探索

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.