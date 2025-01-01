替代項 - FarEye

FedEx

FedEx

fedex.com

FedEx應用程序幫助用戶實時跟踪包裹，管理交付選項，並提供狀態更新，簡化運輸體驗。

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip是一款提供全球600多家運輸公司的貨物自動跟踪服務的應用，旨在改善電子商務的購買後體驗。

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

ShipStation是一個運輸管理平台，幫助用戶簡化電子商務訂單的管理、運輸標籤創建和多運營商運輸費率獲取。

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob是一個全球履行平台，提供庫存管理、訂單處理和運輸服務，幫助電子商務品牌簡化物流流程。

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud 是一個運輸自動化平台，幫助電子商務企業簡化運輸流程，提高交付效率並改善客戶體驗。

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps是一個在線地圖創建和協作工具，允許用戶自定義及共享互動地圖，支持多種映射功能和團隊合作。

Stamps.com

Stamps.com

stamps.com

Stamps.com是一個允許用戶在線打印郵資和運輸標籤的平台，從而簡化郵件和包裹的管理。

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo是一款免費的運輸管理軟體，提供訂單處理、庫存管理及多通道銷售支持，並自動選擇最佳運費。

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit 是一款銷售管理工具，幫助行銷團隊管理潛在客戶、跟蹤互動並優化銷售策略。

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。

Easyship

Easyship

easyship.com

Easyship是一個在線運輸平台，可與各大電商市場整合，簡化運輸過程，提供折扣運費並支援多種運輸選擇與庫存管理系統。

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。

Shippo

Shippo

goshippo.com

Shippo是一個運輸管理平台，簡化和自動化企業的運輸過程，支持多運營商選擇並可自動化日常運輸任務。

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv是一個庫存管理解決方案，幫助企業高效地管理跨多渠道的訂單，支持自動化、即時同步與履行。

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa是一個支出管理平台，幫助企業簡化採購流程、增強供應商協作並提高財務可見性和控制權。

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack是一款基於雲的交付管理軟件，提供實時跟踪、電子交付證明和路線優化，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。

Greenscreens.ai

Greenscreens.ai

greenscreens.ai

Greenscreens.ai 為物流服務提供商（LSP）市場提供智能定價，旨在幫助經紀商和第三方物流公司提高商業獲利能力。

Circuit for Teams

Circuit for Teams

getcircuit.com

團隊電路是一款簡便的路線規劃應用，幫助企業優化交付路線、管理現場追蹤及公共交付資訊，提升效率。

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell是一個綜合運輸管理平台，幫助企業簡化運輸運營、降低成本並提高運作效率，支持多種運輸模式的管理與可見性。

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

TransVirtual是一款基於雲的物流管理應用，提供實時跟踪、路線優化和數字交付證明，幫助企業提高運營效率和客戶滿意度。

Jiga

Jiga

jiga.io

Jiga 是一款加速零件採購的應用程式，提供合格供應商、直接溝通及跟蹤報價和訂單，支持多種製造服務。

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon是一個雲端物流平台，提供實時跟蹤、預測分析及自動警報功能，簡化供應鏈管理，提升運營效率。

WarehouseQuote

WarehouseQuote

warehousequote.com

WarehouseQuote是一個智能倉儲平台，提供彈性和全面管理的解決方案，幫助企業請求和比較倉庫服務報價，以優化物流運營。

EasyPost

EasyPost

easypost.com

EasyPost是一個API平台，簡化物流集成，提供多運營商訪問、高級跟踪、自動標籤生成及退貨管理功能。

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo是一款現場銷售管理平台，提供客戶關係管理和訂單處理，幫助銷售團隊提高效率和生產力。

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse是一款位置共享應用，允許用戶以安全、臨時的方式共享實時位置，並提供私密和協作功能。

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