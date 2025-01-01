替代項 - FarEye

FedEx
fedex.com
FedEx應用程序幫助用戶實時跟踪包裹，管理交付選項，並提供狀態更新，簡化運輸體驗。
Verizon
verizon.com
Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。
AfterShip
aftership.com
AfterShip是一款提供全球600多家運輸公司的貨物自動跟踪服務的應用，旨在改善電子商務的購買後體驗。
ShipStation
shipstation.com
ShipStation是一個運輸管理平台，幫助用戶簡化電子商務訂單的管理、運輸標籤創建和多運營商運輸費率獲取。
ShipBob
shipbob.com
ShipBob是一個全球履行平台，提供庫存管理、訂單處理和運輸服務，幫助電子商務品牌簡化物流流程。
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud 是一個運輸自動化平台，幫助電子商務企業簡化運輸流程，提高交付效率並改善客戶體驗。
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps是一個在線地圖創建和協作工具，允許用戶自定義及共享互動地圖，支持多種映射功能和團隊合作。
Stamps.com
stamps.com
Stamps.com是一個允許用戶在線打印郵資和運輸標籤的平台，從而簡化郵件和包裹的管理。
Veeqo
veeqo.com
Veeqo是一款免費的運輸管理軟體，提供訂單處理、庫存管理及多通道銷售支持，並自動選擇最佳運費。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 是一款銷售管理工具，幫助行銷團隊管理潛在客戶、跟蹤互動並優化銷售策略。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。
Easyship
easyship.com
Easyship是一個在線運輸平台，可與各大電商市場整合，簡化運輸過程，提供折扣運費並支援多種運輸選擇與庫存管理系統。
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。
Shippo
goshippo.com
Shippo是一個運輸管理平台，簡化和自動化企業的運輸過程，支持多運營商選擇並可自動化日常運輸任務。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv是一個庫存管理解決方案，幫助企業高效地管理跨多渠道的訂單，支持自動化、即時同步與履行。
Coupa
coupa.com
Coupa是一個支出管理平台，幫助企業簡化採購流程、增強供應商協作並提高財務可見性和控制權。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。
Detrack
detrack.com
Detrack是一款基於雲的交付管理軟件，提供實時跟踪、電子交付證明和路線優化，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Greenscreens.ai 為物流服務提供商（LSP）市場提供智能定價，旨在幫助經紀商和第三方物流公司提高商業獲利能力。
Circuit for Teams
getcircuit.com
團隊電路是一款簡便的路線規劃應用，幫助企業優化交付路線、管理現場追蹤及公共交付資訊，提升效率。
Shipwell
shipwell.com
Shipwell是一個綜合運輸管理平台，幫助企業簡化運輸運營、降低成本並提高運作效率，支持多種運輸模式的管理與可見性。
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual是一款基於雲的物流管理應用，提供實時跟踪、路線優化和數字交付證明，幫助企業提高運營效率和客戶滿意度。
Jiga
jiga.io
Jiga 是一款加速零件採購的應用程式，提供合格供應商、直接溝通及跟蹤報價和訂單，支持多種製造服務。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一個雲端物流平台，提供實時跟蹤、預測分析及自動警報功能，簡化供應鏈管理，提升運營效率。
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote是一個智能倉儲平台，提供彈性和全面管理的解決方案，幫助企業請求和比較倉庫服務報價，以優化物流運營。
EasyPost
easypost.com
EasyPost是一個API平台，簡化物流集成，提供多運營商訪問、高級跟踪、自動標籤生成及退貨管理功能。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。
Skynamo
skynamo.com
Skynamo是一款現場銷售管理平台，提供客戶關係管理和訂單處理，幫助銷售團隊提高效率和生產力。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse是一款位置共享應用，允許用戶以安全、臨時的方式共享實時位置，並提供私密和協作功能。
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