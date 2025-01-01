替代項 - Factor

Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。
Jiga
jiga.io
Jiga 是一款加速零件採購的應用程式，提供合格供應商、直接溝通及跟蹤報價和訂單，支持多種製造服務。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一個雲端物流平台，提供實時跟蹤、預測分析及自動警報功能，簡化供應鏈管理，提升運營效率。
Trucker Tools
truckertools.com
Trucker Tools 是一個綜合數位平台，為貨運經紀人提供實時貨物追蹤、數位配貨及自動化負載板，促進運輸商之間的合作與業務增長。
FarEye
fareye.com
FarEye 是一個物流管理平台，旨在簡化最後一公里的交付過程，提升客戶滿意度及運營效率。
GoComet
gocomet.com
GoComet是一個自動化的物流可見性平台，提供實時運輸跟蹤，簡化全球企業的物流管理和成本優化。
OneChain
onechain-tms.com
OneChain是一款新一代運輸管理系統，專為簡化國際物流而設計，支持空運、海運和鐵路運輸的高效管理。
Trademo
trademo.com
Trademo是一個全球貿易數據平台，提供進出口數據、分析工具及市場趨勢，幫助企業優化供應鏈並做出業務決策。
Inspectorio
inspectorio.com
Inspectorio 是一個供應鏈管理應用，提供質量檢查、進度追蹤及報告生成功能，以增強產品及品牌完整性。
RailState
railstate.com
RailState是一款提供即時鐵路網絡可見性的應用，能監控貨運列車狀況並分析數據，協助提高運營效率與管理。
project44
project44.com
project44是一個物流跟蹤與分析平台，提供實時貨運監控和數據分析，以提升供應鏈效率與可見性。
Anvyl
anvyl.com
Anvyl是一個供應鏈管理平台，幫助品牌管理供應商、監控生產並追踪產品數據，從採購到交付，提升效率並降低成本。
Shippeo
shippeo.com
Shippeo是一個供應鏈可見性平台，提供實時運輸跟踪、自動化流程和準確的到達時間預測，幫助企業提升客戶服務和運營效率。
Roambee
roambee.com
Roambee是一款提供即時供應鏈可見性和追蹤功能的應用，協助企業有效管理物流及貨物運輸。
Tive
tive.com
Tive是一個可追蹤運輸並監控貨物狀態的應用，提供實時數據和分析，以改善供應鏈管理。
Sedex
sedex.com
Sedex應用程序提供一個平台，幫助企業監控和管理供應鏈，確保合規性、提高可持續性並降低風險。
Terminal49
terminal49.com
Terminal49 是一個物流管理平台，幫助用戶跟踪運輸集裝箱，簡化供應鏈管理並提高操作效率。
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk是一個專注於電子商務的訂單履行解決方案，提供物流、庫存管理及運輸跟踪服務，幫助企業提升運營效率。
Visiwise
visiwise.co
Visiwise是一個物流管理應用，提供實時貨運跟踪、自動化警報及供應鏈性能分析，幫助企業優化運作和風險管理。
Shipsgo
shipsgo.com
Shipsgo是一個容器跟踪平台，提供實時狀態更新，支持多家運輸公司，幫助用戶簡化物流操作和優化供應鏈管理。
OneRail
onerail.com
OneRail是一個全渠道實現解決方案，提供物流服務以優化交付，幫助商家降低成本並提高供應鏈效率。
It's here
itshere.com
It's Here Delivery 是一款專注於供應鏈技術的綜合平台，為電子商務、第三方物流和配送行業提供管理解決方案。
Shypple
shypple.com
Shypple是一個數字平台，簡化物流流程，提供運輸跟蹤、計劃和通信功能，幫助企業管理供應鏈，降低成本，提高效率。
Shipeezi
shipeezi.com
Shipeezi 提供搬遷行業的數位整合解決方案，包含易用的搬遷管理軟體工具、諮詢服務及客製化整合，支援全過程管理及實時狀態更新。
Quloi
quloi.com
Quloi是一款供應鏈可視化解決方案，幫助製造商和分銷商優化從採購訂單到最後一公里配送的供應鏈表現。
BuyCo
buyco.co
BuyCo是一個SaaS貨櫃運輸平台，協助大型進出口商管理運輸流程，整合所有航運公司及貨運代理的工作。
Flowls
flowls.com
Flowls 是一個外貿物流管理平台，集中資料與溝通，提供容器追蹤、報關監控及實時船隻跟踪等功能，並支援整合及自定義報告。
Sifted
sifted.com
Sifted 是一款提供物流優化軟體及預測分析工具的應用，幫助中小型企業及大型貨運商管理運輸開支與合約。
Owlery
owlery.ai
Owlery 是一款供應鏈平台，幫助團隊提高效率與可靠性，降低成本並維持高準時交付率，提供免費供應商整合及簡易配置。