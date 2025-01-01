替代項 - EzeGym

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro是一款應用程式，使用戶能在美髮、SPA及健身行業尋找專業人士，並在線預約及查看評論。

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving是一款全方位的健身和健康企業管理軟體，提供預訂、付款和客戶互動等管理工具，簡化業務運營。

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

Mindbody Business應用程序簡化健身和健康業務的管理，提供預訂、客戶互動及數據分析工具，以提升效率和客戶體驗。

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify是一款健身管理軟體，幫助健身房和工作室管理業務，包括會員管理、日程安排和出勤追踪等功能。

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox是一款健身和工作室管理軟件，提供課程安排、會員管理、考勤追踪和自動付款功能，簡化健身業務運營。

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive 是一款個人訓練軟體，提供課程建立、客戶管理、進度追蹤、營養計算等多種工具，幫助教練提升工作效率。

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner是一款健身業務管理軟件，提供成員管理、計費、課程安排等功能，以簡化日常操作和增強會員體驗。

PushPress

PushPress

pushpress.com

PushPress是一款綜合健身管理系統，幫助健身房管理課程、付款、出勤及會員關係，方便業主簡化運營流程。

Momence

Momence

momence.com

Momence 是一款幫助您為每位客戶創造專屬體驗的應用程式，可自動化預約、跟進潛在客戶及培育會員等手動任務。

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow是一款健身應用程式，提供健身房管理、課程安排、會員溝通及數據分析，幫助用戶高效達成健身目標。

Octiv

Octiv

octivfitness.com

Octiv 是一款雲端健身房管理軟體，提供會員管理、課程排程、計費及銷售等功能，並具備報告與分析工具。

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym是一款綜合健身管理應用，提供健身目標設定、進度追蹤、個性化鍛煉計劃及社區互動功能。

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

TeamUp 是一款適用於健身工作室、健身房及教練的管理軟體，方便地管理面對面、線上及隨選服務，提升客戶體驗。

WodUp

WodUp

wodup.com

WODUP是一款健身應用，支持教練和學員管理鍛煉、跟踪進度及創建個性化計劃，促進健身社群的互動。

GymMaster

GymMaster

gymmaster.com

GymMaster是一款綜合體育館管理系統，提供會員管理、自動化通訊和訪問控制，幫助健身房優化運營和提升會員體驗。

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk是一款健身管理軟件，提供會員管理、預約、出勤跟蹤和支付等功能，幫助健身房提高運營效率和會員體驗。

Fit Pro Tracker

Fit Pro Tracker

fitprotracker.io

Fit Pro Tracker 是一款健身房管理軟體，提供會員管理、聯絡功能與預約系統，幫助健身房業主有效管理業務。

AppToFit

AppToFit

apptofit.com

AppToFit 是一款自動化客戶跟進和付款提醒的應用程式，能夠發送會員到期提醒，並整合生物辨識以限制未經授權的用戶使用。

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia是一個簡化組織管理的綜合平台，提供在線報名、會員管理和電子商務功能，旨在促進社區參與和提升運營效率。

Membroz

Membroz

membroz.com

Membroz是一款雲端綜合會員管理系統，適用於俱樂部、健身館、社區等組織，提供事件管理、行銷、預訂、付款和報告功能。

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify是一個雲端預約和排程解決方案，提供會員管理、付款處理及客戶管理工具，適用於各種業務。

Raklet

Raklet

raklet.com

Raklet是一個多功能的會員管理平台，幫助組織管理成員資料、活動、會員費用及溝通，無需程式編碼。

ClubReady

ClubReady

clubready.club

ClubReady是一款全面的健身管理軟件，幫助健身中心管理會員、計費、預約，並提供數據分析和自動化工具。

FitSW

FitSW

fitsw.com

FitSW 是一款健身管理應用，幫助培訓師在線跟踪客戶的健身進展、計劃鍛煉和飲食，並管理約會及付款。

Buzops

Buzops

buzops.com

Buzops是一款健身管理軟件，幫助健身房簡化會員管理、付款處理、員工排班等操作，提升業務效率。

Punchpass

Punchpass

punchpass.com

Punchpass是一個健身課程和會員管理的應用程式，幫助健身中心有效組織時間表和跟踪出勤率。

WodBoard

WodBoard

wodboard.com

WodBoard是一款健身管理軟體，幫助用戶簡化課程預訂、候補名單和時間表管理，提升健身業務運營效率。

Simply Studio

Simply Studio

simplystud.io

Simply Studio 是一款運用 AI 的健身工作室管理軟體，可輕鬆安排課程、管理會籍，並提供會員網站以便用戶訂閱及預約課程。

Rezeve

Rezeve

rezerv.co

Rezeve是一個全方位管理軟體，幫助服務型企業如健身房和療癒中心快速建立網站和應用程式，無需編碼。

Recess

Recess

recess.tv

Recess 是一款幫助健身房和工作室平均每月節省 3000 美元訂閱及處理費用的應用程式。

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