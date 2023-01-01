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EverSQL 是一款針對開發人員和資料庫管理員的線上 SQL 查詢最佳化器。 EverSQL 將自動最佳化 MySQL、MariaDB、PostgreSQL 查詢，並建議最佳索引以提高查詢和資料庫效能。 30,000 名程式設計師已經使用 EverSQL 查詢最佳化器最佳化 SQL 查詢。

網站： eversql.com

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