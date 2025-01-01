替代項 - Escape

GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一個基於網頁的DevOps工具，提供版本控制、問題追蹤和持續集成/持續交付功能，旨在簡化軟件開發生命週期。
Postman Web
postman.com
Postman Web是一款簡化API開發與測試的多功能工具，支持各種協議並促進團隊協作，提升工作流程效率。
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne是一個漏洞協調和錯誤賞金平台，連接企業與道德黑客，促進安全問題的識別與解決。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。
Codacy
codacy.com
Codacy是一個代碼審核工具，通過自動分析提高代碼質量，支持多種編程語言，並可與流行開發平台整合。
Fastly
fastly.com
Fastly是一個雲計算服務平台，提供內容交付網路、雲安全及邊緣計算解決方案，旨在優化網站性能與安全性。
Synack
synack.com
Synack是一個提供滲透測試服務的安全平台，結合人類專家與智能技術來增強組織的安全性和合規性.
Pentera
pentera.io
Pentera是一個自動安全驗證平台，幫助組織評估和改進網絡安全，模擬攻擊並識別漏洞以強化防禦。
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest工具是一個雲端安全測試工具，專注於網絡和Web應用的漏洞掃描與安全評估，支持自動化與手動測試。
Ethiack
ethiack.com
Ethiack是一個自動化的道德黑客工具，幫助組織識別數位基礎設施中的漏洞，提供持續的評估和報告，支持安全管理。
Snyk
snyk.io
Snyk是一個開發者安全平台，幫助識別和管理自定義代碼、開源依賴、容器及雲基礎設施的安全漏洞。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一個安全驗證平台，幫助組織模擬攻擊並評估網絡安全，持續優化防禦措施以抵禦各種威脅。
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop是一個網絡分析平台，提供網絡檢測、性能管理和安全威脅檢測，幫助組織監控和保護其網絡環境。
Defendify
defendify.com
Defendify是一個一體化的網絡安全平台，提供檢測、響應、政策及培訓等工具，幫助組織加強安全防護。
Veracode
veracode.com
Veracode是一個全球領先的應用程序安全平台，提供靜態分析、動態分析、組成分析等工具，以識別和減輕軟件開發中的安全漏洞。
Phidata
phidata.com
Phidata是一個開源平台，幫助用戶創建和監控專業AI助手，支持數據分析、任務自動化及多種工具集成。
Malcare
malcare.com
MalCare是一款為WordPress網站設計的安全應用程式，提供自動惡意軟件掃描、即時拆除和雲端防火牆功能。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti是一個網絡安全平台，連接組織與安全研究人員，通過漏洞賞金計劃加強安全防護，協助識別和修補安全漏洞。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack 是一個全球性漏洞賞金平台，連結企業與網絡安全專家，幫助識別和解決網站、應用程式及設備上的安全漏洞。
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd是一個平台，通過眾包方式聯繫組織與安全研究人員，幫助發現和報告漏洞，增強網絡安全。
Astra
getastra.com
Astra應用程式提供全面的滲透測試解決方案，包括自動化漏洞掃描和手動測試，協助發現應用程式中的安全漏洞。
CyberSmart
cybersmart.co.uk
CyberSmart是一款網絡安全應用，提供工具和資源，幫助個人和企業保護數據安全及隱私，並提高網絡安全意識。
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan是一個自動化漏洞掃描平台，提供安全風險檢測、警報及報告，支持多用戶協作和API整合，以管理IT資產的安全性。
Patchstack
patchstack.com
Patchstack是一款網站安全解決方案，能自動修補插件漏洞，提供實時威脅檢測，並監控網站安全狀態。
Harness
harness.io
Harness 是一個自動化的軟件交付解決方案，能夠簡化部署、驗證和回滾過程，提高DevOps團隊的效率和軟件質量。
Detectify
detectify.com
檢測是一款全面的攻擊表面管理工具，幫助組織識別和管理其Web應用和基礎設施上的安全漏洞。
BitNinja
admin.bitninja.io
BitNinja是一款全面的伺服器安全解決方案，保護網絡應用程式免受各種網絡威脅，包含即時威脅檢測和惡意軟件掃描功能。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一個持續性漏洞評估平台，幫助用戶識別、管理和緩解安全漏洞，支持團隊協作和分析。