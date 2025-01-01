替代項 - Envoy Global

Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Warp
joinwarp.com
Warp是一個為創始人打造的現代工資、合規及福利平台，自動化處理所有州稅登記和合規事宜，免去登入政府網站的麻煩。
Worksome
worksome.com
Workome是一款全方位自由職業者管理工具，旨在簡化獨立承包商的招募、合規和付款流程，提升企業效率。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款針對中小型企業的HR與薪資管理解決方案，提供員工信息管理、薪資處理及招聘工具。
Maus
maus.com
Maus是一個全面的策略規劃平台，可用於財務和退出規劃，幫助用戶制定、實施和測量商業計劃，以實現增長。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款幫助企業管理人力資源的雲端軟體，專注於員工福利和工資處理，簡化HR流程。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一個數據隱私和風險管理平台，幫助組織收集和管理數據同意，提升數據治理及遵循法規的效率。
Skuad
skuad.io
Skuad是一個全球人力資源管理平台，提供入職、工資管理和跨境支付服務，支持多國雇用與付款，簡化行政流程。
Topia
topia.com
Topia是一個全球人才流動平台，幫助企業在世界各地部署、管理和參與員工。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass是一個全球化的遠程工作和薪資管理平台，簡化企業在150個國家對遠程團隊的招募、付款和管理流程。
AbstractOps
abstractops.com
AbstractOps 是一款幫助遠程公司管理合規的應用，提供自動化的登記、薪資和電子郵件管理功能。
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical 是一款可定制的移民和搬遷管理軟體，幫助全球移動專家和人力資源團隊自動化國際招聘的案件管理。
Mineral
trustmineral.com
Mineral 是一款人力資源和合規管理應用，提供員工培訓、手冊生成、專家諮詢及資源庫，幫助企業簡化人力資源管理。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一個全球就業平台，幫助企業在不建立本地實體的情況下，合規招聘和管理全球勞動力，支持多幣種薪資及提供法律與HR專業指導。
Localyze
localyze.com
Localyze 是一個全球流動性服務平台，幫助人們在工作時跨越邊界，簡化移動過程。
Case IQ
caseiq.com
案例智商是一個全面的案例管理系統，旨在簡化調查流程，支持數據管理和報告，以提升組織的效率和安全性。
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex幫助公司合規管理員工的國際派遣和商務旅行，簡化流程，降低合規風險，並提供靈活的工作安排。
Trusaic
trusaic.com
Trusaic應用提供全面的《可負擔醫療法案》解決方案，幫助雇主減少風險、避免罰款並簡化報稅流程。包括數據整理、合規支持及審計保護等服務。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是一個管理和雇用自由職業者的平台，提供篩選、合規檢查、付款等功能，幫助企業簡化招聘流程。
WorkBright
workbright.com
WorkBright是一款員工入職平台，通過數字化和自動化簡化招聘流程，支持遠程完成合規性任務及文件管理。
Plane
plane.com
Plane（前身為Pilot）為美國企業提供薪資、福利及合規管理，支持在美國及全球雇用員工及承包商，並簡化支付流程。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion是一個人力資源平台，簡化跨國僱用與管理，幫助公司在無需當地實體的情況下快速合規地招聘全球人才。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent是一個全球EOR解決方案，簡化國際招聘及薪資管理，支持在160多個國家雇用員工，無需建立當地實體。
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty是一款自動化人力資源合規和文件製作的應用，幫助企業草擬符合特定州法律的就業文件，簡化人力資源流程。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo是一款簡化遠程招聘過程的應用程序，提供職位管理、候選人篩查和招聘分析功能。
OnBlick
onblick.com
OnBlick是一個SaaS平台，幫助美國雇主管理人力資源合規及移民，簡化流程以減少RFEs，並自動化合規性及數據管理。
G-P
globalization-partners.com
G-P是全球就業平台，提供人力資源、法律和合規支持，幫助企業在180多個國家僱用和管理員工。