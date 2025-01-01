替代項 - Ellevation

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint是一個綜合學校管理平台，提供出勤、費用管理和在線學習等工具，旨在提高教育效率和教學體驗。

Workday

Workday

workday.com

Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool是一個全面的學生信息系統，便於教育機構管理學生數據、出勤、成績以及促進教師和家長之間的溝通。

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard是一個學校管理平台，通過自動化學校運營，簡化行政與學術流程，支持教師與家長之間的溝通與信息共享。

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365是一款全面的教育管理軟體，簡化學校和機構的管理與學習過程，支持課程管理、用戶註冊及學習進度追蹤。

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

前線教育是一款學校行政管理軟體，提供人力資源、學生信息及專業發展的管理功能，提升教育機構的效率和合規性。

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward是一款K-12學區管理軟件，提供學生信息系統和企業資源計劃，旨在簡化學校的行政任務和數據管理。

Cialfo

Cialfo

cialfo.co

Cialfo是一個AI驅動的平台，簡化高中生的大學諮詢和申請流程，提供集中管理職業探索及大學搜索的工具。

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia是一款綜合數字管理工具，幫助幼兒園簡化操作和促進師生、家長之間的溝通，具備出勤跟踪和財務管理功能。

Classter

Classter

classter.com

Classter是一個全面的學生信息和學習管理系統，幫助教育機構管理學生數據及教學過程，支持個性化學習。

aXcelerate

aXcelerate

axcelerate.com

aXcelerate 是一款專為職業和企業培訓設計的應用程式，用於管理培訓和合規流程，支持各種系統的整合。

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

Skolaro是一款全面的學校管理系統，提供學生信息管理、考勤、費用管理等功能，簡化校內行政任務，促進師生家長交流。

ClassroomIO

ClassroomIO

classroomio.com

ClassroomIO是一個靈活的數位平台，專為企業和培訓機構設計，用於創建、管理和提供課程。

Gradelink

Gradelink

gradelink.com

Gradelink是一個網絡基於的學生信息系統，幫助學校管理學生數據、促進家長教師交流並提供即時學生績效更新。

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar是一個為高等教育機構提供技術解決方案的綜合平台，旨在優化行政流程並改善學生體驗。

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud是一款為非營利組織設計的CRM解決方案，提供籌款、活動管理和報告工具，支持贈款管理和數據管理。

Alma

Alma

getalma.com

Alma是一個AI驅動的教育平台，提供個性化學習體驗，支持教育者追蹤學生進展，適用於多種學習環境。

Fekara

Fekara

fekara.com

Fekara是一款免費的雲端學校管理軟體，適用於小型學校，功能包括招生、考勤、考試及成績單管理。

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO是一個全面的學費管理系統，支援自動化帳單、付款、報名及學生資訊管理，適用於學校和課後計畫。

EduSpark

EduSpark

eduspark.world

EduSpark是一個教育平台，通過數字資源和工具增強學習體驗，支持學生和教育工作者的結構化學習。

iGradePlus

iGradePlus

igradeplus.com

iGradePlus是學校管理系統，提供教師、學生和家長的在線成績簿，管理學生、班級、成績、考勤及溝通的功能。

Classpro

Classpro

classpro.in

Classpro是一個線上教學的綜合解決方案，提供課程銷售、費用收取、直播課程、作業發送等功能，適用於教育機構。

SchoolMint

SchoolMint

schoolmint.com

Hero by SchoolMint 是一款幫助學校和學生建立正向行為文化的應用程式，提供自動化行為紀錄及通知功能，促進家庭參與。

Scoir

Scoir

scoir.com

Scoir是一個連接學生、中學、高中和大學的網絡平台，幫助學生導航大學錄取過程，提升教育及職業機會。

Softbook

Softbook

softbook.app

Softbook 應用於教育科技領域，提供在線學校解決方案，如 Softbook LMS 和 Softbook Cloud，用於創建課程及文件雲端儲存。

EDUFAR

EDUFAR

edufar.co

EDUFAR是一個大學管理系統，旨在優化教育機構（如學校、學院和培訓中心）的日常運營。

MarkersPro

MarkersPro

markerspro.com

MarkersPro是一個雲端基礎的K-12學校資訊系統，整合多種功能以簡化學校和學習管理需求。

Edumarshal

Edumarshal

edumarshal.com

Edumarshal是一款綜合學校ERP軟件，幫助教育機構管理活動、記錄和數據，簡化管理流程，提高運營效率。

Beehively

Beehively

beehively.com

Beehively是一款專為學校開發的應用程式，旨在簡化網站管理、家長溝通和數據追蹤，讓教育者能專注於教學。

Edunext

Edunext

edunext.co

Edunext是一個教育管理平台，提供強大的工具和功能，簡化學術運營流程，支持多種教育環境，提升組織效率。

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