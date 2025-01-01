替代項 - Ellevation

Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一個綜合學校管理平台，提供出勤、費用管理和在線學習等工具，旨在提高教育效率和教學體驗。
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool是一個全面的學生信息系統，便於教育機構管理學生數據、出勤、成績以及促進教師和家長之間的溝通。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard是一個學校管理平台，通過自動化學校運營，簡化行政與學術流程，支持教師與家長之間的溝通與信息共享。
Classe365
classe365.com
Classe365是一款全面的教育管理軟體，簡化學校和機構的管理與學習過程，支持課程管理、用戶註冊及學習進度追蹤。
Frontline Education
frontlineeducation.com
前線教育是一款學校行政管理軟體，提供人力資源、學生信息及專業發展的管理功能，提升教育機構的效率和合規性。
Skyward
skyward.com
Skyward是一款K-12學區管理軟件，提供學生信息系統和企業資源計劃，旨在簡化學校的行政任務和數據管理。
Cialfo
cialfo.co
Cialfo是一個AI驅動的平台，簡化高中生的大學諮詢和申請流程，提供集中管理職業探索及大學搜索的工具。
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia是一款綜合數字管理工具，幫助幼兒園簡化操作和促進師生、家長之間的溝通，具備出勤跟踪和財務管理功能。
Classter
classter.com
Classter是一個全面的學生信息和學習管理系統，幫助教育機構管理學生數據及教學過程，支持個性化學習。
aXcelerate
axcelerate.com
aXcelerate 是一款專為職業和企業培訓設計的應用程式，用於管理培訓和合規流程，支持各種系統的整合。
Skolaro
skolaro.com
Skolaro是一款全面的學校管理系統，提供學生信息管理、考勤、費用管理等功能，簡化校內行政任務，促進師生家長交流。
ClassroomIO
classroomio.com
ClassroomIO是一個靈活的數位平台，專為企業和培訓機構設計，用於創建、管理和提供課程。
Gradelink
gradelink.com
Gradelink是一個網絡基於的學生信息系統，幫助學校管理學生數據、促進家長教師交流並提供即時學生績效更新。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar是一個為高等教育機構提供技術解決方案的綜合平台，旨在優化行政流程並改善學生體驗。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款為非營利組織設計的CRM解決方案，提供籌款、活動管理和報告工具，支持贈款管理和數據管理。
Alma
getalma.com
Alma是一個AI驅動的教育平台，提供個性化學習體驗，支持教育者追蹤學生進展，適用於多種學習環境。
Fekara
fekara.com
Fekara是一款免費的雲端學校管理軟體，適用於小型學校，功能包括招生、考勤、考試及成績單管理。
TUIO
tuiopay.com
TUIO是一個全面的學費管理系統，支援自動化帳單、付款、報名及學生資訊管理，適用於學校和課後計畫。
EduSpark
eduspark.world
EduSpark是一個教育平台，通過數字資源和工具增強學習體驗，支持學生和教育工作者的結構化學習。
iGradePlus
igradeplus.com
iGradePlus是學校管理系統，提供教師、學生和家長的在線成績簿，管理學生、班級、成績、考勤及溝通的功能。
Classpro
classpro.in
Classpro是一個線上教學的綜合解決方案，提供課程銷售、費用收取、直播課程、作業發送等功能，適用於教育機構。
SchoolMint
schoolmint.com
Hero by SchoolMint 是一款幫助學校和學生建立正向行為文化的應用程式，提供自動化行為紀錄及通知功能，促進家庭參與。
Scoir
scoir.com
Scoir是一個連接學生、中學、高中和大學的網絡平台，幫助學生導航大學錄取過程，提升教育及職業機會。
Softbook
softbook.app
Softbook 應用於教育科技領域，提供在線學校解決方案，如 Softbook LMS 和 Softbook Cloud，用於創建課程及文件雲端儲存。
EDUFAR
edufar.co
EDUFAR是一個大學管理系統，旨在優化教育機構（如學校、學院和培訓中心）的日常運營。
MarkersPro
markerspro.com
MarkersPro是一個雲端基礎的K-12學校資訊系統，整合多種功能以簡化學校和學習管理需求。
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal是一款綜合學校ERP軟件，幫助教育機構管理活動、記錄和數據，簡化管理流程，提高運營效率。
Beehively
beehively.com
Beehively是一款專為學校開發的應用程式，旨在簡化網站管理、家長溝通和數據追蹤，讓教育者能專注於教學。
Edunext
edunext.co
Edunext是一個教育管理平台，提供強大的工具和功能，簡化學術運營流程，支持多種教育環境，提升組織效率。