替代項 - EdPrime

Skool
skool.com
Skool是一個綜合平台，幫助用戶創建和管理在線課程、社區及活動日曆，促進學習和互動。
Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一個綜合學校管理平台，提供出勤、費用管理和在線學習等工具，旨在提高教育效率和教學體驗。
Quizizz
quizizz.com
Quizizz是一個互動學習平台，讓用戶可隨時隨地進行自學或參加小組測驗，支援各種問題類型並提供即時反饋。
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
Unstop
unstop.com
Unstop（前身為Dare2Compete）提供學生和專業人士參與各類智力挑戰的機會，以展示才能並獲得就業、認可和獎勵。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool是一個全面的學生信息系統，便於教育機構管理學生數據、出勤、成績以及促進教師和家長之間的溝通。
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create 讓用戶創建和分享基於測驗的遊戲，適用於多種環境，支持AI生成問題和翻譯，增強參與感與學習互動。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款互動型演示應用，使用者可透過問卷和即時反饋提高與觀眾的互動，使會議和訓練更加有效。
Toddle
toddleapp.com
Toddle 是一款以 AI 為基礎的教學工具，幫助教師更有效率地提供現代化的教育。
Seesaw
seesaw.me
Seesaw 是一個教育數字平台，促進教師、學生和家庭之間的互動與學習，並支持個性化教學和評估。
Gradescope
gradescope.com
Gradescope是一個數字評分平台，利用AI技術簡化作業評分流程，支持手寫識別和提供學生成績分析。
Nearpod
nearpod.com
附近Pod是一個互動學習平台，融合即時評估和多媒體資源，支持教室內外的學習經驗。
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides是一個互動演示平台，允許用戶創建包含民意調查、測驗和問答的演示，以提高觀眾的參與度。
Socrative Student
socrative.com
蘇格蘭學生應用程序允許學生透過測驗和即時問題共享理解，無需註冊帳戶，易於參與課堂活動。
Wooclap
wooclap.com
Wooclap是一個互動平台，讓教師與學生在教學中進行即時互動，支持各種教學模式，提高學習效果。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard是一個學校管理平台，通過自動化學校運營，簡化行政與學術流程，支持教師與家長之間的溝通與信息共享。
Dugga
dugga.com
Dugga是一個基於AI的評估平台，適用於各種測試和作業，提供安全的評估管理環境，支持K-12及高等教育。
Frontline Education
frontlineeducation.com
前線教育是一款學校行政管理軟體，提供人力資源、學生信息及專業發展的管理功能，提升教育機構的效率和合規性。
FlexiQuiz
flexiquiz.com
FlexiQuiz是一款在線測驗製作工具，允許用戶快速創建、分享和分析各類測驗，適用於教育、商業及個人使用。
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative老師是一款互動評估工具，幫助教師通過測驗和即時反饋評估學生理解，支持個性化教學。
Capsim
capsim.com
CapsimInbox是一種模擬平台，用於評估軟技能和培訓成效，幫助企業識別人才技能差距並進行有效的培訓。
Sentral
sentral.com.au
Sentral是一款由教育工作者為教育工作者設計的學校管理系統，提供全面的教育軟體解決方案。
ClassMarker
classmarker.com
ClassMarker是一個安全的在線測驗製作平台，提供自訂化評估工具，支援自動評分及詳細報告，適用於教育及商業用途。
Testmoz
testmoz.com
Testmoz是一個在線工具，簡化測試的創建和管理，支持多種問題格式，並自動評分以快速獲得結果。
PDFQuiz
pdfquiz.com
PDFQuiz是一款將PDF文檔轉換為互動測驗的應用，方便教育者和使用者進行測驗和評估。
Vevox
vevox.com
Vevox是一個即時民意調查和匿名問答平台，增強員工參與度，讓參與者可以透過智能手機或筆記本電腦自由互動。
Skolaro
skolaro.com
Skolaro是一款全面的學校管理系統，提供學生信息管理、考勤、費用管理等功能，簡化校內行政任務，促進師生家長交流。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一款線上民意調查工具，使用者可利用手機進行即時調查、問答和測驗，提升課堂及會議互動。
Newsela
newsela.com
Newsela 是一個教育平台，提供各年級學生多元的學習內容，支援不同程度的閱讀，並整合數位資源以加強教學。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar是一個為高等教育機構提供技術解決方案的綜合平台，旨在優化行政流程並改善學生體驗。