WebCatalog

Dropbox Paper

Dropbox Paper

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： dropbox.com

使用 WebCatalog 上「Dropbox Paper」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

團隊即時編輯 - Paper 是 Dropbox 的免費產品。 Dropbox Paper 不僅僅是一個文檔，它還是一個將創作和協調融為一體的協同編輯工具。 Dropbox Paper（或簡稱 Paper）是 Dropbox 開發的協同文件編輯服務。 Dropbox Paper 源自於該公司於 2014 年 4 月收購文件協作公司 Hackpad，於 2015 年 10 月正式宣布，並於 2017 年 1 月推出。它提供 Web 應用程式以及適用於 Android 和 iOS 的行動應用程式。 Dropbox Paper 在官方公告中被描述為「一個將人員和想法聚集在一起的彈性工作空間。透過 Paper，團隊可以創建、審查、修改、管理和組織 — 所有這些都在共享文件中」。 Dropbox Paper 的反應好壞參半。評論家讚揚了協作功能，包括立即可用的內容、提及特定協作者、分配任務、撰寫評論以及編輯歸屬和修訂歷史記錄的能力。它因其對富媒體的支持而受到來自各種來源的特別讚揚，一位評論者指出，Paper 對富媒體的支持超過了大多數競爭對手的能力。然而，它因缺乏格式選項和編輯功能而受到批評。雖然使用者介面因其簡約而受到喜愛，但評論者指出，由於缺少固定格式欄以及競爭對手產品中缺少的功能，Dropbox Paper 看起來像是一個「輕型」工具。

網站： dropbox.com

免責聲明：WebCatalog 與 Dropbox Paper 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Flowcite

Flowcite

flowcite.com

Statusbrew

Statusbrew

statusbrew.com

Cite This For Me

Cite This For Me

citethisforme.com

Huddle

Huddle

huddle.net

Google Keep

Google Keep

google.com

scite.ai

scite.ai

scite.ai

9teams

9teams

9teams.com

Zoho Connect

Zoho Connect

zoho.com

Colaboratory

Colaboratory

google.com

Loomio

Loomio

loomio.org

NumPad

NumPad

numpad.io

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策