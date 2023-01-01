團隊即時編輯 - Paper 是 Dropbox 的免費產品。 Dropbox Paper 不僅僅是一個文檔，它還是一個將創作和協調融為一體的協同編輯工具。 Dropbox Paper（或簡稱 Paper）是 Dropbox 開發的協同文件編輯服務。 Dropbox Paper 源自於該公司於 2014 年 4 月收購文件協作公司 Hackpad，於 2015 年 10 月正式宣布，並於 2017 年 1 月推出。它提供 Web 應用程式以及適用於 Android 和 iOS 的行動應用程式。 Dropbox Paper 在官方公告中被描述為「一個將人員和想法聚集在一起的彈性工作空間。透過 Paper，團隊可以創建、審查、修改、管理和組織 — 所有這些都在共享文件中」。 Dropbox Paper 的反應好壞參半。評論家讚揚了協作功能，包括立即可用的內容、提及特定協作者、分配任務、撰寫評論以及編輯歸屬和修訂歷史記錄的能力。它因其對富媒體的支持而受到來自各種來源的特別讚揚，一位評論者指出，Paper 對富媒體的支持超過了大多數競爭對手的能力。然而，它因缺乏格式選項和編輯功能而受到批評。雖然使用者介面因其簡約而受到喜愛，但評論者指出，由於缺少固定格式欄以及競爭對手產品中缺少的功能，Dropbox Paper 看起來像是一個「輕型」工具。

網站： dropbox.com

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