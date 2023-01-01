替代項 - Signwell
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. 是一家總部位於加州舊金山的美國公司，允許組織管理電子協議。作為 DocuSign 協定雲的一部分，DocuSign 提供電子簽名，這是一種在不同裝置上進行電子簽名的方式。 DocuSign 聲稱在 180 多個國家/地區擁有超過 475,000 名客戶和數億用戶。 DocuSign 處理的簽名符合美國 ESIGN 法案和歐盟 eIDAS 法規，包括歐盟高級簽名和歐盟合格簽名。2018 年 4 月，DocuSign 申請首次公開發行。 IPO時，最大股東是創投公司Sigma Partners、Ignition Partners、Frazier Technology ...
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的電子簽名軟體以完全安全性和可靠性在線上對業務文件進行數位簽章。透過簡單的電子簽名文件工作流程實現交易自動化。 Zoho Sign 可輕鬆與 Zoho 應用程式集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方應用程式（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一種基於雲端的解決方案，用於電子簽名和填寫文件或從手機、平板電腦或電腦取得文件簽名。使用 SignEasy 完成的簽名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和歐洲指令 (EC/1999/93)。
eSignly
esignly.com
Esignly 是市場上領先的電子簽章解決方案，可輕鬆、有效率且安全地簽署電子文件。各種規模和行業的企業都可以隨時隨地在任何設備上進行訪問，正在用 Esignly 的電子簽名取代手動的紙質簽名方法。
SignRequest
signrequest.com
自己簽名或讓文件簽名。簡單、安全、具有法律約束力且免費。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助於保護和自動化客戶通訊、文件簽名和交換，並提高合規性。 我們保護文件並自動化文件流。從強大的電子簽名、靈活的電子表單引擎到可配置的客戶門戶，我們幫助組織簡化涉及個人資料、合約、資金和身分的業務流程，節省高達 90% 的時間。 人力資源部門利用我們來入職員工並分發薪資單。銷售部門利用我們來吸引客戶。專業服務公司利用我們與客戶簽訂合約、取得資料和交換文件。學校利用我們來自動化招生流程。
Signable
signable.co.uk
Signable 的電子簽名軟體可協助您在幾秒鐘內發送具有法律約束力且安全的線上文件。從今天開始使用電子簽名！
Foxit eSign
foxit.com
福昕擁有超過 6.5 億用戶，已向超過 425,000 家客戶銷售產品，其中包括中小型企業到跨國企業，遍布全球 200 多個國家。 Foxit eSign 是一項具有法律約束力的電子簽名服務，用於準備和收集重要的簽名文件。它提供了完整的電子簽名解決方案 - 上傳文件、建立範本、新增收件人並發送。 Foxit eSign 自動化工作流程，提供無縫流程，讓使用者可以使用瀏覽器發送、簽署、追蹤和管理簽署流程。完成後，您將獲得一份經過合法簽署的文件的防篡改存檔。無論是透過網路還是行動設備，產生協定並將其發送出去進行電子簽名都是快速、輕鬆的。 Foxit eSign 軟體提供的一些有用功能包括： • 可...
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 電子簽名和文件追蹤解決方案簡化合約管理、增強安全性並優化工作流程。立即開始免費試用
Signulu
signulu.com
Signulu 是一款電子簽名軟體，可簡化各種規模企業的文件簽名。簡單、安全且合法。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一種電子簽名解決方案，旨在加快工作流程。 它在各種平台上都易於使用、安全且可靠。
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN 是一款一流的電子簽名軟體，透過其快速、安全且使用者友好的解決方案簡化了文件簽署流程。立即註冊免費試用，體驗 KONSIGN 的便利。除了電子簽名之外，KONSIGN 還提供先進的文件管理功能以及與 Google Drive 等流行雲端儲存服務的無縫整合。這使您可以輕鬆地從任何裝置組織、存取和共用文檔，確保工作流程順利進行。 Konsign 的創新方法節省了時間、金錢和資源，同時為無紙化環境做出了貢獻。這個尖端平台使您只需點擊幾下即可完成文書工作，使您能夠專注於更關鍵的任務。 Konsign 不僅簡化了文件簽署，還透過減少紙張消耗和推廣環保實踐來展示對永續發展的承諾。選擇 KON...
inSign
getinsign.com
電子簽名軟體讓簽署文件變得快速、輕鬆。 inSign 支援根據 eIDAS 和 ZertES 的高級 (AES) 和合格電子簽章 (QES)。簽名在法律上是安全且可證明的。可以在瀏覽器或應用程式中進行簽名 - 無需安裝。 inSign 中的其他流行功能： - 表單編輯器 - Word 外掛程式 - 單獨配置 - 文件範本 - 審核報告 - REST-API - 以及更多...
GreenSign
greensign.io
電子簽名可讓您隨時隨地安全地簽署和傳送文件。這消除了列印、掃描和郵寄紙本文件的需要，從而節省了您的時間和麻煩。 GreenSign 提供多種整合方式，幫助各部門更快地開展業務，降低風險、降低成本，並為客戶和員工提供更好的體驗。 GreenSign 解決方案包括動態無程式碼、功能強大的 Web 表單、API 整合以及與應用程式和 CRM 的整合。
GoodSign
goodsign.io
即用即付電子簽名。無需訂閱。第一個數位簽章解決方案，您只需按使用量付費。對文件、功能或使用者沒有限制。我們的使命還包括在全球種植 100 萬棵樹，以幫助遏制全球暖化。這是由 GoodSign 銷售資助的。每筆銷售額的 20% 是用來植樹！
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDocgn 可以解決您在文件和電子簽名驗證方面的所有問題。 VeriDocgn 使用 VeriDoc Global 多年來開發的專利驗證技術。它為全球組織提供區塊鏈安全的電子簽名解決方案。 VeriDocgn 為公共和私營部門的一些領先公司提供電子簽名和文件解決方案。我們的區塊鏈驗證技術在全球 90 多個國家/地區獲得專利，以合理的價格協助組織提供最佳的電子簽名解決方案。我們致力於為客戶提供最好的服務，其中包括： 組織可以透過消除不必要的等待時間來節省寶貴的時間。借助 VeriDoc Sign，您的組織將提高效率和生產力。 VeriDoc 電子簽章解決方案的優點是讓無數使用者能夠驗...
OKdokument
okdokument.com
適合企業和自由工作者的最快電子簽名 在線上簽署文件、整合電子簽名、數位化您的紙本議程並遠端請求客戶和合作夥伴簽署。
Mekorma
mekorma.com
您是否厭倦了每周等待您審核和簽署的一大堆支票？使用 Mekorma 電子簽名節省您的時間和精力。在 Acumatica Cloud ERP 系統中查看付款和數位化發票影像。只需單擊一個按鈕，您就可以批准準備發出的內容 - 支票將列印帶有適當的簽名，無需筆。
FuseSign
fusesign.com
經濟實惠、安全且易於使用的數位簽章工具。 FuseSign 專為專業服務業量身打造。發送需要簽名的文件並在幾分鐘（而不是幾天）內將其返回。它具有法律約束力，可用於多種文件。免費試用 FuseSign 14 天，了解為什麼 FuseSign 是您唯一需要的數位簽章工具。
Dedoco
dedoco.com
探索 Dedoco 的可信任企業應用程式套件，從數位簽章和視訊簽章到表單和區塊鏈可驗證的憑證和憑證。
ZorroSign
zorrosign.com
您的業務安全確實岌岌可危。 當安全性成為關鍵任務時，您的企業需要安全的數位簽章、交易和文件。只有一個完整的解決方案是基於區塊鏈構建的 - 借助 ZorroSign，您可以 Block It DownTM
WeSign
wesign.com
其他被視為有效的電子簽名類型 除了數位簽名和電子簽名之外，還有其他類型的電子簽名正在被廣泛接受。
Signmee
signmee.com
線上協議表格以加快簽署速度 線上表單產生器、郵件程序和電子簽名程序，為每個人提供收件匣
Autenti
autenti.com
Autenti 電子簽名是為公司提供的安全電子簽名。透過智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦在線上簽署合約和其他文件，節省時間和金錢。
Mekari Sign
mekarisign.com
使用安全且整合的合約簽署軟體更快完成交易 在一個統一平台上起草、發送和簽署合約。透過經過認證的數位簽章和 Peruri 的官方 eMeterai，更快、更安全地完成所有協議。
DrySign
drysign.exelatech.com
透過 DrySign 數位簽章步入安全、永續的未來 DrySign 的線上數位簽章解決方案可讓您和您的客戶隨時隨地在任何裝置上上傳、簽署、共用和存檔文件。
Workiro
workiro.com
下一代應用程式獨特地結合了任務、通訊和文件管理功能（包括電子簽名），幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。
SignFree
signfree.io
SignFree 是您首選的電子簽名解決方案，專為快速、安全的文件簽名而設計。使用 SignFree，您可以在 30 秒內簽署無限量的文檔，而且全部免費。告別紙張浪費，採用更快、更環保的方式來管理協議。與我們一起簡化簽名並為更永續的未來做出貢獻。立即註冊並體驗 SignFree 的輕鬆電子簽名。
Encyro
encyro.com
Encyro 允許您將安全文件傳送到任何電子郵件地址。不再浪費時間邀請客戶、設定共享資料夾或配置權限。接收來自客戶的安全訊息和文件，無需要求他們登入。 Encyro 是唯一電子簽名供應商，可讓您在手機上繪製簽名，同時查看文件以在電腦上簽名（透過掃描二維碼）。請求具有增強保護的電子簽名，包括基於簡訊的存取代碼和登入選項。在自訂上傳頁面上展示您的品牌。讓客戶使用免費的 Encyro 帳戶與其他人安全地通信，從而提高您在客戶中的知名度。確保客戶資料安全並遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客戶資料隱私監管要求。從瀏覽器或 Microsoft Outlook（使用免費的 E...
Secured Signing
securedsigning.com
安全簽名是一種數位簽章和遠端線上公證軟體，可協助企業以電子方式簽署文件。它是一種安全、便利且經濟高效的文件簽署方式，並且符合全球多項行業法規。我們成立於 2010 年，總部位於紐西蘭奧克蘭，提供多種功能，包括： 數位簽章：安全簽章使用可信任、防篡改的數位簽章 (PKI) 技術，確保文件的真實性和完整性。遠端線上公證：安全簽名提供遠端線上公證服務，允許以電子方式對文件進行簽署和公證。文件追蹤：安全簽名會追蹤所有已簽署文件的狀態，因此您可以輕鬆查看簽署者和時間。提醒：如果簽署者在特定日期之前尚未簽署文檔，安全簽名可以向簽署者發送提醒。報告：安全簽名提供所有已簽署文件的詳細報告，以便您可以追蹤您的簽...
CocoSign
cocosign.com
為中小型企業和專業人士提供更簡單、更快速、更安全的電子簽名解決方案 使用 CocoSign 值得信賴且具有法律約束力的電子簽名軟體，快速輕鬆地簽署、發送、追蹤和收集電子簽名。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse 是一個免費、現代且簡單的電子簽名解決方案。除了免費方案外，我們還提供終身優惠，這使我們有別於 90% 以上的其他電子簽名應用程式。您無需為 DocuSign 等過時的應用程式支付月費，只需永遠為 SignHouse 支付一次費用，並加入由像您這樣的人組成的社群。
BoldSign
boldsign.com
BoldSign 是一款現代電子簽名應用程序，可快速、簡單、安全且經濟高效地發送文件以進行具有法律約束力的簽署。對於那些希望將數位簽章整合到自己的應用程式中的人來說，其易於使用的 API 是量身定制的。憑藉Syncfusion 20 年為開發人員提供強大API 的經驗，BoldSign 充分利用該公司在該領域的深厚專業知識，提供直觀的用戶界面、廣泛的定制可能性以及對技術支援和持續產品改進的承諾（僅次於於沒有任何。企業選擇 BoldSign 的 5 個理由： * 透明、可擴展的定價以及慷慨的計劃限制。完整詳情請參閱 https://www.boldsign.com/pricing/。 * 注重 ...
Contractify
contractify.io
用於線上電子簽署、管理和自動化所有合約的合約管理軟體。 Contractify 使團隊能夠在線上協作。
BlueInk
blueink.com
使用 Blueink 進行電子簽名：品質與成本效益的結合。 告別高昂的電子簽名成本。選擇 Blueink 安全、經濟實惠且簽署者友善的電子簽名解決方案。
fast4sign
fast4sign.com.br
巴西最安全的電子和數位簽名，透過隨時隨地簡單、快速的簽名，有效簡化您的流程