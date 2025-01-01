替代項 - DMARC Report

Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款網絡安全應用，專注於阻止電子郵件攻擊，包括網絡釣魚和勒索病毒，提供靈活的部署選項和智能檢測功能。
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests應用程式幫助用戶管理和分析DMARC報告，解決電子郵件身份驗證問題，提升電子郵件送達率。
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce 是一款電子郵件驗證與交付平台，幫助用戶提高電子郵件投遞率，確認有效地址，並提供安全監控與分析服務。
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC是一款管理電子郵件身份驗證的工具，簡化SPF、DKIM和DMARC的操作，提升電子郵件安全性與送達率。
DmarcEye
dmarceye.com
DMarceye是一款免費的DMARC監控工具，幫助用戶追蹤電子郵件安全，分析數據以防止網絡威脅。
Skysnag
skysnag.com
Skysnag是一款自動化DMARC軟體，保護組織免受電子郵件模仿攻擊，提升郵件送達率，並提供郵件發送者健康狀態的可見性。
SimpleDMARC
simpledmarc.com
SimpleDMARC 是一款電子郵件身份驗證工具，幫助組織保護其郵件域，防止未經授權使用，並提高郵件交付率。
Valimail
valimail.com
Valimail是一個電子郵件身份驗證管理平台，提供自動化的DMARC執法，保護域名免受網絡釣魚攻擊，並增強電子郵件安全性。
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr提供安全的網路通訊服務，保護用戶的線上品牌及身份，並支援管理服務提供商（MSP）進行DMARC配置。
AutoSPF
autospf.com
AutoSPF自動扁平化超過10次查找的SPF記錄，幫助企業維持更新的SPF記錄，提高電子郵件傳遞率和安全性。
dmarcian
dmarcian.com
DMARCIAN是一款電子郵件安全管理工具，幫助組織有效監控和管理DMARC策略，以防範電子郵件欺騙和釣魚攻擊。
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC是一個電子郵件驗證平台，幫助組織防止電子郵件欺詐，提供DMARC、SPF、DKIM等安全協議與分析工具以增強電子郵件安全。