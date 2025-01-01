替代項 - Divhunt

Webflow
webflow.com
Webflow是一個視覺化網站開發平台，讓使用者無需編碼即可設計、建立和發布自定義網站。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com 是一個自助出版平台，允許用戶輕鬆創建和管理博客及網站，支持自訂模板和SEO優化。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Netlify
netlify.com
Netlify是一個云平台，提供靜態網站和Web應用程序的託管與無服務器後端服務，包括自動化構建和連續部署。
Framer
framer.com
Framer是一款無需編碼的網頁設計與原型製作工具，用戶可以輕鬆創建響應式網站，支持即時合作和內容管理。
Padlet
padlet.com
Padlet是一個數字畫布，允許用戶創建、共享和協作各種內容，適用於教育及專業環境。用戶可以使用文本、圖像、視頻等多媒體形式表達想法。
Duda
duda.co
Duda是一個無代碼網站構建平台，幫助機構和企業創建和管理客戶的專業網站，提供設計自定義、SEO工具和電子商務解決方案。
Builder.io
builder.io
Builder.io是一個為開發者和行銷人員提供工具的平台，可將設計自動轉換為網絡和移動應用體驗，並具備視覺內容管理系統功能。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic是一個視覺開發平台，幫助團隊快速構建專業的網頁應用，支持無編碼及與代碼庫整合。
Hashnode
hashnode.com
Hashnode是一個免費的內容創作平台，幫助開發人員創建和管理博客並與社區分享知識，支持自定義域名和SEO。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個 AI 驅動的網站建設平台，讓沒有設計或編程經驗的人能在幾分鐘內創建網站，並提供靈活的自定義工具。
HostGator
hostgator.com
HostGator是一個提供安全和經濟實惠的網絡託管平台，支援各類網站需求，提供靈活的託管方案及高級安全功能。
Superblog
superblog.ai
Superblog是一個快速的寫作平台，幫助用戶專注於內容創建，提供工具以提升寫作體驗和內容質量。
Strapi
strapi.io
Strapi是一個開源的無頭內容管理系統，允許用戶自定義內容並輕鬆將其分發到不同平台和設備上。
Write.as
write.as
Write.as是一個簡單的寫作和發佈工具，提供無干擾的環境，注重用戶隱私，支持快速創作和發布各類內容。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
Ycode
ycode.com
Ycode是一個無代碼的視覺開發平台，方便設計師和客戶協作，支持動態網站構建和內容管理。
Piwigo
piwigo.com
Piwigo是一款開源的照片管理應用程式，幫助用戶有效組織、分享和管理數位內容，支持大量照片處理和外部存儲服務整合。
Brightspot
brightspot.com
Brightspot是一款多功能內容管理系統，簡化內容生產，增強受眾參與，並支持多平台的內容管理和共享。
Sanity.io
sanity.io
Sanity.io是一個可自定義的無頭CMS，幫助開發人員和內容創建者結構化和管理數位內容，支持實時協作和多種前端框架整合。
Ontraport
ontraport.com
Ontraport是一個無需編碼的業務軟體，幫助服務性企業自動化購買流程及管理客戶關係，提升效率與增長。
Instapage
instapage.com
Instapage 是一個易於使用的著陸頁平台，幫助營銷人員快速創建和優化個性化的著陸頁，提高轉換率和ROI。
WordPress VIP
wpvip.com
WordPress VIP是為大型網站和媒體平台提供高性能內容管理的企業級版本，支援用戶管理和數據分析功能。
Pantheon
pantheon.io
Pantheon 是一個網頁運營平台，供開發者和行銷人員使用，建立、啟動及運行 Drupal 和 WordPress 網站，提供多種專業工具。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack是一個無頭CMS平台，幫助企業管理和交付個性化內容，支持多渠道、全方位的數字體驗。
Postach.io
postach.io
Postach.io是一個內容創建與分享的平台，容許用戶從多個應用程序輕鬆發布和管理內容，特別適合博客和創作者使用。
Contentful
contentful.com
Contentful是一個無頭內容管理系統，幫助企業在多個平台上高效管理和交付數字內容。
Morphic
getmorphic.com
Morphic是一個無需編碼的SaaS平台，能自動化機構網站設計、行銷材料設計及品牌指導，讓使用者輕鬆建立高品質網站。
Hygraph
hygraph.com
Hygraph是一種無頭CMS，透過GraphQL API管理和傳遞各種設備的內容，支持多語言和多平台整合。