替代項 - Debricked

GitHub
github.com
GitHub是一個軟體開發平台，提供版本控制和協作工具，讓開發者能夠管理和共享代碼，支援公共與私人存儲庫。
GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一個基於網頁的DevOps工具，提供版本控制、問題追蹤和持續集成/持續交付功能，旨在簡化軟件開發生命週期。
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
Snyk
snyk.io
Snyk是一個開發者安全平台，幫助識別和管理自定義代碼、開源依賴、容器及雲基礎設施的安全漏洞。
OX Security
ox.security
OX Security是一個活躍的應用安全姿態管理平台，整合多種應用安全工具，幫助開發人員在開發過程中保障安全。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security是一個開發者導向的安全平台，提供代碼掃描和雲脆弱性評估，幫助組織管理應用和雲基礎設施的安全。
Bytesafe
bytesafe.dev
Bytesafe是一個用於軟件供應鏈安全的平台，提供依賴性防火牆、包管理、組件分析和合規性管理工具。
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep是一款可自定義的應用安全平台，能快速掃描代碼中安全問題，並與開發流程無縫整合，提升應用程序安全性。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。
Xygeni
xygeni.io
Xygeni是一款專注於應用程序安全管理的工具，能實時檢測惡意代碼並保障軟件開發及交付的安全性。
Fossa
fossa.com
Fossa是一款自動化開源許可證掃描和漏洞管理的應用程序，幫助開發團隊識別並減輕開源依賴的潛在風險。
The Code Registry
thecoderegistry.com
代碼註冊表是一個AI驅動的平台，提供代碼管理、安全性分析和優化工具，幫助企業評估和改善其軟件資產。
JFrog
jfrog.com
JFrog是一個綜合的DevOps平台，提供軟件交付自動化、全程可見性及安全性，支持多種包裝格式及多雲部署選項。
Apiiro
apiiro.com
Apiiro是一個應用程序安全姿勢管理平台，通過深度代碼分析和運行時環境提供風險可見性及補救建議，增強應用安全性。
Cycode
cycode.com
Cycode是一款端到端的軟件供應鏈安全解決方案，提供SDLC各階段的可見性、安全性和完整性，並識別潛在的安全風險。
Arnica
arnica.io
Arnica是一個行為驅動的軟件供應鏈安全平台，能實時監控代碼變更，幫助開發者管理安全風險，維護軟件完整性。
GuardRails
guardrails.io
GuardRails是一個端對端的安全平台，幫助安全和開發團隊檢測漏洞並提供即時修復建議，以提高應用程式的安全性。
SOOS
soos.io
SOOS是一個應用安全管理平台，提供動態應用程序安全測試及漏洞識別，支持CI/CD工具和開源許可證管理，幫助加強Web應用和API的安全性。
Endor Labs
endorlabs.com
Endor Labs 是一個軟體供應鏈安全平台，專注於開源代碼安全、CI/CD 管道安全及合規性，幫助團隊提高安全性和合規性。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica是一個雲原生應用程式保護平台，幫助用戶識別並修復安全漏洞，以確保應用程序的安全與合規。