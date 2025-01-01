替代項 - Datapeople

ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly是一個連接專業人士與靈活工作機會的平台，提供職位應徵、網絡連結和技能提升的功能。
SeekOut
seekout.com
SeekOut是一個招聘平台，利用AI技術簡化人才獲取過程，幫助組織更有效地尋找和管理合格候選人。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
Loxo
loxo.co
Loxo是一個人才情報平台，集成了申請人跟踪系統、CRM和AI工具，旨在簡化招聘流程，提高效率。
Workable
workable.com
Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。
Gem
gem.com
Gem 是一個 AI 驅動的招聘平台，幫助招聘團隊提高效率、加快招聘速度，並節省成本。適用於各種公司，並可集成多種招聘工具。
Vizzy
vizzy.com
Vizzy 是一個招聘平台，幫助企業吸引和了解年輕人才，提供更全面的候選人專業簡介，增進招聘體驗。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款易於使用的申請人跟踪系統，提供免費計劃，集成Gmail與日曆，協助快速吸引、面試及招聘候選人。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款招聘管理軟體，幫助企業簡化和優化招聘流程，並促進團隊協作和候選人體驗評估。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一個視頻訪談平台，提供預錄和實時視頻面試，可定制招聘流程，支持多語言和自動化功能。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics是一個利用AI技術進行軟技能評估的平臺，旨在優化招聘流程及人才管理，並促進多樣性與包容性。
Salary.com
salary.com
Salary.com 提供可靠的薪資數據和分析工具，幫助企業和個人了解薪酬結構及相關趨勢，進行薪資決策。
Eightfold AI
eightfold.ai
八倍AI是一個人才情報平台，利用人工智能幫助組織進行人才管理、招聘及員工發展，提升效率和員工經驗。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
WayUp
wayup.com
WayUp是一個連接求職者與職業機會的平台，用戶可搜索職位、獲取職業建議，並直接與雇主聯繫。
Textio
textio.com
Textio是一個利用自然語言處理優化職位描述的工具，幫助企業吸引多樣化的人才並支持其職業發展。
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher是一款AI驅動的招聘工具，幫助招聘人員自動化候選人搜索，專注於提升候選人體驗，支援多元化招聘。
HigherMe
higherme.com
HigherMe 是一款招聘管理工具，簡化企業的招聘過程，包括篩選、面試和入職。適用於小時工招聘，如餐廳和零售業。
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint應用程式提供流暢的招聘流程、美觀的報告，幫助團隊和候選人更輕鬆地進行招聘決策。
Censia
censia.com
Censia是一款AI驅動的人才情報平台，幫助組織提升招聘效率，改善多樣性計劃，並分析勞動力技能差距。
Applied
beapplied.com
Applied是一個招聘平台，旨在提高招聘效率，消除系統性偏見，幫助預測最佳候選人並組建最佳團隊。
The Muse
themuse.com
The Muse 幫助公司通過品牌故事和內容，招聘多元化的合適人才，提高招聘效率，降低成本，並增強留才率。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity是一個招聘平台，透過AI幫助公司和求職者連結，提供就業和合同機會，以及社群功能和免費優惠。
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