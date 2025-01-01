替代項 - Dataiku

Box
box.com
Box是一個雲端文件管理和協作平台，支持安全存儲、共享和多設備同步，適合團隊遠程合作。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲是一個雲計算平台，提供存儲、數據庫、計算及人工智能服務，支持企業在亞太地區及全球運行業務。
Deepnote
deepnote.com
Deepnote是一個雲端協作數據科學筆記本，支援數據連接、實時協作、版本控制、以及各種編程語言的工具整合。
Anaconda
anaconda.com
Anaconda是一個綜合平台，用於簡化數據科學和機器學習項目，提供軟件包管理和環境創建功能，支持團隊協作及安全性。
Vertex AI Studio
cloud.google.com
Vertex AI工作室是一個平台，幫助用戶自定義並部署生成AI模型，支持圖像分析和對話生成，適合不同任務的應用。
Dify
cloud.dify.ai
Dify是一個開源平台，用於開發和部署大語言模型應用，簡化數據準備，實現即時工程和AI插件集成。
Botpress
botpress.com
Botpress是一個生成性AI平台，用於建立聊天機器人，提供直觀的編輯體驗及多種集成功能，適合各類用戶使用。
Databricks
databricks.com
Databricks是一個統一的數據分析平台，結合數據工程、數據科學和業務分析，支持高效的數據處理和集成式分析。
Lightning AI
lightning.ai
Lightning AI 是一款雲端平台，無需設置即可進行 AI 開發、訓練和部署，支持多節點和持久存儲。
Together AI
together.ai
AI共同是一個綜合平台，讓開發人員能訓練、微調和部署AI模型，支持多模式應用和動態數據集成，以改善客戶體驗。
RunLve
web.runlve.com
RunLve是一款提供數據科學工具與AI管理的平台，幫助用戶輕鬆探索和應用人工智能解決方案。
Obviously AI
obviously.ai
顯然AI是一款無代碼工具，幫助用戶建立機器學習模型，進行預測分析，並簡化數據科學流程，無需編程知識。
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow是一個開源的機器學習框架，用於訓練和推理深度神經網絡，支持多種硬體平台，廣泛應用於不同AI任務。
LangSmith
langchain.com
LangSmith是一個整合開發平台，提供大型語言模型LLM應用的開發、監控和評估工具，幫助開發者優化應用性能。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供企業級開源解決方案的訪問，包括Linux、雲端與Kubernetes技術，幫助組織管理IT環境。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一個專注於計算機視覺、自然語言處理和音頻識別的人工智慧平台，支持圖像、視頻、文本和音頻數據的分析和識別。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。
Observable
observablehq.com
Observable 是一個幫助開發者創建和部署數據應用、儀表板和報告的解決方案，支持即時加載和協作的互動筆記本。
Hex
hex.tech
Hex是一個協作分析和數據科學的平台，結合代碼筆記、數據應用和知識管理，便於使用數據和共享結果。
Promptly
trypromptly.com
迅速是一個低代碼生成AI平台，簡化大型語言模型的提示創建與管理，支持用戶進行提示優化與實驗。
SAS
sas.com
SAS應用程序是一套綜合數據管理和分析工具，支持人工智能及雲部署，幫助組織進行預測分析和數據建模。
Unify
unify.ai
Unify 是一個集中的平台，可優化大型語言模型(LLM)的部署，通過單一 API 密鑰來調用和比較各種 LLM 端點供應商。
V7
v7labs.com
V7是一個人工智慧數據引擎，專為計算機視覺和生成式AI應用而設計，提供標記、工作流程和數據集管理等功能。
Neo4j
neo4j.com
Neo4j是一個圖形數據庫，專注於存儲和查詢複雜的互連數據，適用於數據分析和機器學習應用。
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology 應用程式簡化資料標註流程，幫助企業快速建立高質量的自訂模型、生成式 AI 和大型語言模型的數據集。
Exa
exa.ai
Exa是一款AI API，專注於智能網頁搜尋和檢索，能夠快速從特定頁面獲取內容並支持多種查詢類型。
Landing AI
landing.ai
Landing AI是一個無需編碼的計算機視覺系統開發和部署平台，適用於各種行業，支持雲端和邊緣部署。
DataCanvas
datacanvas.com
DataCanvas是一個自動化數據科學平台，為數據科學家和人工智慧專業人士提供開發工具與支援服務，支持機器學習分析和即時計算。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai是一個開源的AI和機器學習平台，提供自動化工具，幫助用戶構建和部署機器學習模型，支持多種編程語言。
PopSQL
popsql.com
PopSQL是一款現代化的SQL編輯器，支持團隊協作、數據可視化和查詢共享，適用於多種數據庫，提升數據分析效率。