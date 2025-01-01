替代項 - Dataiku

Box

Box

box.com

Box是一個雲端文件管理和協作平台，支持安全存儲、共享和多設備同步，適合團隊遠程合作。

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

阿里巴巴雲是一個雲計算平台，提供存儲、數據庫、計算及人工智能服務，支持企業在亞太地區及全球運行業務。

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Deepnote是一個雲端協作數據科學筆記本，支援數據連接、實時協作、版本控制、以及各種編程語言的工具整合。

Anaconda

Anaconda

anaconda.com

Anaconda是一個綜合平台，用於簡化數據科學和機器學習項目，提供軟件包管理和環境創建功能，支持團隊協作及安全性。

Vertex AI Studio

Vertex AI Studio

cloud.google.com

Vertex AI工作室是一個平台，幫助用戶自定義並部署生成AI模型，支持圖像分析和對話生成，適合不同任務的應用。

Dify

Dify

cloud.dify.ai

Dify是一個開源平台，用於開發和部署大語言模型應用，簡化數據準備，實現即時工程和AI插件集成。

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress是一個生成性AI平台，用於建立聊天機器人，提供直觀的編輯體驗及多種集成功能，適合各類用戶使用。

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks是一個統一的數據分析平台，結合數據工程、數據科學和業務分析，支持高效的數據處理和集成式分析。

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

Lightning AI 是一款雲端平台，無需設置即可進行 AI 開發、訓練和部署，支持多節點和持久存儲。

Together AI

Together AI

together.ai

AI共同是一個綜合平台，讓開發人員能訓練、微調和部署AI模型，支持多模式應用和動態數據集成，以改善客戶體驗。

RunLve

RunLve

web.runlve.com

RunLve是一款提供數據科學工具與AI管理的平台，幫助用戶輕鬆探索和應用人工智能解決方案。

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

顯然AI是一款無代碼工具，幫助用戶建立機器學習模型，進行預測分析，並簡化數據科學流程，無需編程知識。

TensorFlow

TensorFlow

tensorflow.org

TensorFlow是一個開源的機器學習框架，用於訓練和推理深度神經網絡，支持多種硬體平台，廣泛應用於不同AI任務。

LangSmith

LangSmith

langchain.com

LangSmith是一個整合開發平台，提供大型語言模型LLM應用的開發、監控和評估工具，幫助開發者優化應用性能。

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Red Hat App提供企業級開源解決方案的訪問，包括Linux、雲端與Kubernetes技術，幫助組織管理IT環境。

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai是一個專注於計算機視覺、自然語言處理和音頻識別的人工智慧平台，支持圖像、視頻、文本和音頻數據的分析和識別。

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。

Observable

Observable

observablehq.com

Observable 是一個幫助開發者創建和部署數據應用、儀表板和報告的解決方案，支持即時加載和協作的互動筆記本。

Hex

Hex

hex.tech

Hex是一個協作分析和數據科學的平台，結合代碼筆記、數據應用和知識管理，便於使用數據和共享結果。

Promptly

Promptly

trypromptly.com

迅速是一個低代碼生成AI平台，簡化大型語言模型的提示創建與管理，支持用戶進行提示優化與實驗。

SAS

SAS

sas.com

SAS應用程序是一套綜合數據管理和分析工具，支持人工智能及雲部署，幫助組織進行預測分析和數據建模。

Unify

Unify

unify.ai

Unify 是一個集中的平台，可優化大型語言模型(LLM)的部署，通過單一 API 密鑰來調用和比較各種 LLM 端點供應商。

V7

V7

v7labs.com

V7是一個人工智慧數據引擎，專為計算機視覺和生成式AI應用而設計，提供標記、工作流程和數據集管理等功能。

Neo4j

Neo4j

neo4j.com

Neo4j是一個圖形數據庫，專注於存儲和查詢複雜的互連數據，適用於數據分析和機器學習應用。

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Kili Technology 應用程式簡化資料標註流程，幫助企業快速建立高質量的自訂模型、生成式 AI 和大型語言模型的數據集。

Exa

Exa

exa.ai

Exa是一款AI API，專注於智能網頁搜尋和檢索，能夠快速從特定頁面獲取內容並支持多種查詢類型。

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Landing AI是一個無需編碼的計算機視覺系統開發和部署平台，適用於各種行業，支持雲端和邊緣部署。

DataCanvas

DataCanvas

datacanvas.com

DataCanvas是一個自動化數據科學平台，為數據科學家和人工智慧專業人士提供開發工具與支援服務，支持機器學習分析和即時計算。

H2O.ai

H2O.ai

h2o.ai

H2O.ai是一個開源的AI和機器學習平台，提供自動化工具，幫助用戶構建和部署機器學習模型，支持多種編程語言。

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL是一款現代化的SQL編輯器，支持團隊協作、數據可視化和查詢共享，適用於多種數據庫，提升數據分析效率。

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