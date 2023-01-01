Xero 的資料和報告可以下載到 Excel 並整合到現有的報告包中。

網站： apps.datadear.com

免責聲明：WebCatalog 與 DataDear 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。