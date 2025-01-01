替代項 - Cypago

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Red Hat App提供企業級開源解決方案的訪問，包括Linux、雲端與Kubernetes技術，幫助組織管理IT環境。

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto是一個安全合規管理平台，簡化合規流程，自動化證據和審核，支持多種安全標準，幫助企業降低風險。

Synack

Synack

synack.com

Synack是一個提供滲透測試服務的安全平台，結合人類專家與智能技術來增強組織的安全性和合規性.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation是一個合規管理平台，提供自動監控、安全控制證據收集及政策管理，以協助企業達成各種法規遵從。

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。

Oneleet

Oneleet

oneleet.com

Oneleet是一個全面的網路安全平台，幫助公司建立、管理及監控其網路安全管理計畫。

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta提供安全性和合規計劃管理功能，幫助企業簡化合規流程，監控風險，並準備審核。

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

木星是一個網絡資產分析平台，持續收集和分析資產數據，以幫助安全團隊可視化和保護攻擊表面。

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。

Drata

Drata

drata.com

Drata是一個合規性自動化平台，持續監控安全控制，簡化合規流程，幫助企業維持合規標準和風險管理。

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security（VGS）幫助用戶安全地管理敏感數據，提供數據保護和合規解決方案，防止數據洩露，並加速市場推廣。

BMC

BMC

bmc.com

BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust是一個數據隱私和風險管理平台，幫助組織收集和管理數據同意，提升數據治理及遵循法規的效率。

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof 是一個合規和風險管理平台，提供自動化管理工具，幫助企業有效應對各種合規框架和減少風險。

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo是一個多維雲安全平台，能主動檢測和減輕雲配置錯誤與弱點，優化權限政策並持續監控。

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。

SureCloud

SureCloud

surecloud.com

SureCloud是一個綜合的風險管理與合規平台，幫助企業主動管理風險並確保合規，以提高整體治理效率。

Secureframe

Secureframe

secureframe.com

Secureframe是一個自動化合規性平台，幫助企業簡化SOC 2、ISO 27001、HIPAA和PCI DSS等安全標準的遵守過程。

Progress

Progress

progress.com

Progress應用程序提供工具，幫助企業在各平台上開發和管理數字體驗，提高用戶參與度和運營效率。

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase是一個自動化安全審查的信任中心平台，簡化安全性和合規流程，提高效率並集中管理客戶查詢。

Havoc Shield

Havoc Shield

havocshield.com

Havoc Shield 是一個針對金融服務的全方位網絡安全解決方案，滿足多項安全法規要求，提供合規計劃和專業指導。

Cyberday

Cyberday

cyberday.ai

Cyberday 是一個專門的軟體解決方案，幫助組織提升網絡安全實踐，建立資訊安全管理系統，並簡化合規性流程。

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize是一個無需程式碼的雲安全平台，提供360°保護，監控雲資源的合規性與安全性，自動修復漏洞。

Lightrun

Lightrun

lightrun.com

Lightrun是一個實時監控和調試平台，開發人員可在生產環境中安全地添加日誌、指標和快照，而無需重新部署或重啟。

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud是一個容器安全平台，提供網絡安全功能以預防、檢測和減輕多雲和混合部署中的安全漏洞。

TrustCloud

TrustCloud

trustcloud.ai

TrustCloud 是一個合規和風險管理平台，整合控制、政策和知識庫，幫助團隊降低成本，提高效率，並量化風險。

Apptega

Apptega

apptega.com

Apptega是一個網絡安全和合規管理平台，提供風險評估、合規評分、供應商風險管理和報告等功能，支持多種合規框架。

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