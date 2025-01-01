替代項 - CyberSmart

Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne是一個漏洞協調和錯誤賞金平台，連接企業與道德黑客，促進安全問題的識別與解決。
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity 提供 Microsoft 365 的全方位安全、合規性及備份解決方案，包括電子郵件安全、卓越威脅防護及資料備份。
(ISC)2
isc2.org
（ISC）²應用幫助網絡安全專業人員管理認證和職業發展，提供學習資源、考試準備工具及專業網絡機會。
HackNotice
hacknotice.com
HackNotice是一款網絡安全工具，幫助用戶監控數據洩露和網絡威脅，並提供風險管理和保護措施的建議。
Synack
synack.com
Synack是一個提供滲透測試服務的安全平台，結合人類專家與智能技術來增強組織的安全性和合規性.
Pentera
pentera.io
Pentera是一個自動安全驗證平台，幫助組織評估和改進網絡安全，模擬攻擊並識別漏洞以強化防禦。
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest工具是一個雲端安全測試工具，專注於網絡和Web應用的漏洞掃描與安全評估，支持自動化與手動測試。
Snyk
snyk.io
Snyk是一個開發者安全平台，幫助識別和管理自定義代碼、開源依賴、容器及雲基礎設施的安全漏洞。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一個安全驗證平台，幫助組織模擬攻擊並評估網絡安全，持續優化防禦措施以抵禦各種威脅。
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation是一個合規管理平台，提供自動監控、安全控制證據收集及政策管理，以協助企業達成各種法規遵從。
Defendify
defendify.com
Defendify是一個一體化的網絡安全平台，提供檢測、響應、政策及培訓等工具，幫助組織加強安全防護。
Jericho Security
jerichosecurity.com
Jericho Security應用AI技術，模擬個性化攻擊以訓練員工識別AI威脅，提升安全意識與準備，降低安全事件發生率。
Immersive Labs
immersivelabs.com
Immersive Labs是一個增強網絡勞動力彈性的平臺，通過評估和模擬訓練來提高個人及團隊的網絡安全能力。
Awaretrain
awaretrain.com
Awaretrain是一個安全意識平台，提供互動性培訓和釣魚模擬，幫助組織建立安全文化，降低資料洩露風險。
CultureAI
culture.ai
CultureAI 是一個人員風險管理平台，實時監控員工安全行為，協助企業識別及應對網絡風險。
BeamSec
beamsec.com
BeamSec 是一款網絡安全應用，提供針對電子郵件網路威脅的安全意識訓練，幫助員工識別和防範釣魚郵件攻擊。
Malcare
malcare.com
MalCare是一款為WordPress網站設計的安全應用程式，提供自動惡意軟件掃描、即時拆除和雲端防火牆功能。
CybSafe
cybsafe.com
CybSafe是一個網絡安全平台，專注於人員風險管理，提供培訓和工具以增強組織的安全意識和行為。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
Secure Code Warrior
securecodewarrior.com
安全代碼戰士是一個幫助開發人員增強安全編碼技能的平台，提供互動式培訓、比賽和即時指導，促進安全軟件開發。
Phishr
phishr.com
Phishr透過自動化的網絡釣魚模擬和量身定制的教育，幫助組織提升員工的安全意識，防範釣魚攻擊。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti是一個網絡安全平台，連接組織與安全研究人員，通過漏洞賞金計劃加強安全防護，協助識別和修補安全漏洞。
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan是一個自動化漏洞掃描平台，提供安全風險檢測、警報及報告，支持多用戶協作和API整合，以管理IT資產的安全性。
Workiva
workiva.com
Workiva是一個雲端平台，簡化財務、ESG報告及合規流程，提供數據整合、自動化工作流及團隊協作工具。
Patchstack
patchstack.com
Patchstack是一款網站安全解決方案，能自動修補插件漏洞，提供實時威脅檢測，並監控網站安全狀態。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
Harness
harness.io
Harness 是一個自動化的軟件交付解決方案，能夠簡化部署、驗證和回滾過程，提高DevOps團隊的效率和軟件質量。
Detectify
detectify.com
檢測是一款全面的攻擊表面管理工具，幫助組織識別和管理其Web應用和基礎設施上的安全漏洞。
BitNinja
admin.bitninja.io
BitNinja是一款全面的伺服器安全解決方案，保護網絡應用程式免受各種網絡威脅，包含即時威脅檢測和惡意軟件掃描功能。