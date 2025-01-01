替代項 - Cribl

Datadog
datadoghq.com
Datadog是一個雲端監控平台，提供應用性能監控、基礎架構監視和日誌管理，幫助用戶提高系統可見性和性能。
New Relic
newrelic.com
New Relic是一個基於雲的平台，提供軟體性能監控與故障排除功能，幫助用戶實時追蹤應用程式和基礎架構的健康狀況。
Elastic Cloud
elastic.co
彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack是一個監視和日誌分析平台，幫助用戶可視化技術堆棧、管理事件和故障排除，並支持SQL查詢。
SolarWinds
solarwinds.com
SolarWinds 幫助台基礎包結合 Web 幫助台和遠端支援，可自動化幫助台和 IT 支援任務，包括故障管理、資產管理和遠端控制功能。
logit.io
logit.io
Logit.io是一個全球使用的日誌管理平台，幫助組織收集和分析日誌數據，以促進系統監控和業務分析。
Validato
validato.io
Validato 是一個持續安全驗證平台，透過模擬網路攻擊方法來測試和驗證安全控制配置，確保生產環境的安全性。
Splunk
splunk.com
Splunk是一個企業級平台，用於搜尋、監視和分析機器生成的數據，幫助提升IT運營和安全管理。
Confluent
confluent.io
Confluent是一個基於雲的數據流平台，幫助企業實時處理和利用數據，以增強運營效率和客戶體驗。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic是一個雲端平台，用於分析機器生成的日誌數據，以提供有關性能、安全性和合規性的實時見解。
Logz.io
logz.io
Logz.io是一個平台，幫助雲本地企業監控和分析日誌數據，支援故障排除和性能監視，並提高操作效率。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一個數字體驗平台，專注於增強電子商務中的客戶旅程，提供AI驅動的搜尋、內容管理和營銷自動化工具。
Streamkap
streamkap.com
Streamkap 是一個變更數據捕捉平台，可即時同步數據從資料庫到多個目的地，包括數據倉庫和資料湖。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace是一個平台，提供實時可觀察性和安全性，幫助監控管理IT環境，增強運營合規和性能。
Ably
ably.com
Ably是一個即時數據流平台，提供API與雲基礎設施，幫助開發者輕鬆構建實時應用，如聊天、遊戲與IoT設備控制。
Mux
mux.com
MUX是一個視頻基礎設施平台，幫助開發者輕鬆整合視頻功能，提供可靠的流媒體和分析，支持各種設備與平台。
Memfault
memfault.com
Memfault是一款用於嵌入式設備的觀察工具，自動收集故障數據和性能指標，並支持OTA更新管理。
Mezmo
mezmo.com
Mezmo是一個可觀察性平台，專注於日誌數據的收集、處理和路由，幫助企業進行應用開發、安全及合規管理。
WarpStream
warpstream.com
WarpStream是一個兼容Kafka的數據流平台，利用對象存儲實現可擴展的數據管理，無需管理磁碟和差異帶寬成本。
Pusher
pusher.com
Pusher是一個託管API服務，幫助開發人員將實時功能集成到Web和移動應用中，支持多種編程語言和安全數據傳輸。
Sematext
sematext.com
Sematext是一個綜合監控平台，提供基礎架構監控、應用性能監控、日誌管理等功能，幫助用戶管理IT環境。
Tealium
tealium.com
Tealium是一個客戶數據平台，統一管理來自不同來源的客戶數據，改善客戶互動並支持個性化行銷。
Nexla
nexla.com
Nexla 是一個企業數據集成平台，提供無代碼和低代碼工具，簡化數據流的創建與管理，以支持數據分析和自動化工作流。
Spotfire
spotfire.com
Spotfire是一個數據分析平台，支持實時分析、數據可視化和協作，適用於技術和非技術用戶。
Keen
keen.io
Keen.io 是一個完整的事件數據管理解決方案，提供收集、存儲、查詢和呈現事件數據的功能，以助於提高產品使用與互動的見解。
OpenResty
openresty.com
OpenResty是一個集NGINX和LuaJIT於一體的Web平台，幫助開發人員構建可擴展的Web應用和服務，支持動態HTTP請求處理。
Edge Delta
edgedelta.com
Edge Delta是一款提高運營效率的工具，提供實時見解和自動化功能，以便快速識別異常並解決生產問題。
Veriato
veriato.com
Veriato是一款員工監控軟件，透過行為分析和人工智能提升組織安全和生產力，提供風險管理、數據保護及活動監控功能。
Coralogix
coralogix.com
Coralogix是一個全面的可觀察性平台，提供日誌、指標和追蹤數據的深入分析，並支持即時警報和數據存檔。
PubNub
pubnub.com
PubNub是一個實時通信平台，幫助開發人員構建可擴展的應用，如聊天、儀表板和地圖，支持大量用戶和數據流。