Cord 是一種直接訊息工具，旨在幫助人們尋找工作機會。它允許用戶透過簡單直觀的訊息傳遞介面與潛在雇主或工作機會聯繫。 Cord 的一些主要功能包括： * 直接訊息傳遞：Cord 使用戶能夠直接向公司或個人發送有關職缺的訊息和溝通，無需傳統的職位申請或履歷。 * 個人化外展：使用者可以為特定雇主客製化訊息，突出他們的相關技能和經驗。 * 輕鬆追蹤：Cord 提供了一個集中平台來追蹤對話、跟進線索並管理求職流程。 * 匿名個人資料：使用者可以在 Cord 上建立個人資料，而無需透露其完整身份，從而使他們能夠謹慎地探索機會。 該平台旨在透過促進求職者和雇主之間的直接聯繫，使求職過程更加高效和個人化。透過利用直接訊息傳遞的力量，Cord 尋求為人們提供一種更具吸引力和更有效的方式來尋找下一份工作或職業機會。

網站： cord.co

免責聲明：WebCatalog 與 cord 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。