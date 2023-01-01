ContractKen
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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ContractKen 協助客戶管理合約中的風險。我們使用人工智慧驅動的劇本自動化（在 Microsoft Word 中）幫助律師和其他專業人士擴展他們在合約審查和談判方面的專業知識。客戶使用我們的分析儀表板來追蹤、視覺化和了解其合約儲存庫中的風險。
網站： contractken.com
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