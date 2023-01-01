在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog 上「Confluence」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Confluence 是由澳洲軟體公司 Atlassian 開發的流行的基於網路的企業 wiki（協作軟體）。 Atlassian 使用 Java 程式語言編寫了 Confluence，並於 2004 年首次發布。Confluence Standalone 附帶內建 Tomcat Web 伺服器和 hsql 資料庫，並且還支援其他資料庫。該公司將 Confluence 作為企業軟體進行行銷，可作為本地許可在AWS 上運作的軟體或軟體即服務。

網站： atlassian.com

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