Confluence
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Confluence 是由澳洲軟體公司 Atlassian 開發的流行的基於網路的企業 wiki（協作軟體）。 Atlassian 使用 Java 程式語言編寫了 Confluence，並於 2004 年首次發布。Confluence Standalone 附帶內建 Tomcat Web 伺服器和 hsql 資料庫，並且還支援其他資料庫。該公司將 Confluence 作為企業軟體進行行銷，可作為本地許可在AWS 上運作的軟體或軟體即服務。
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