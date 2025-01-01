替代項 - Collective Health

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo是一款綜合性的人力資源管理平台，提供招聘、考勤、工資、績效等功能，幫助企業簡化人力資源操作。

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPay是一款工資和人力資源管理軟件，幫助中小企業簡化工資計算、稅務管理和團隊管理，提高運營效率。

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp是一個為創始人打造的現代工資、合規及福利平台，自動化處理所有州稅登記和合規事宜，免去登入政府網站的麻煩。

Namely

Namely

namely.com

Namely是一個全方位的人力資源平台，管理工資、福利、招聘和員工敬業度，簡化人力資源操作並確保合規。

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat是一個綜合平台，簡化人力資源管理、薪資處理和醫療保險，幫助企業更有效率地管理員工福利及相關流程。

Forma

Forma

joinforma.com

Forma是一個靈活的福利管理平台，幫助企業設計和管理可定制的全球員工福利計劃，增強員工體驗並減少管理負擔。

Alight

Alight

alight.com

Alight應用程式幫助員工管理其福利，包括健康、退休和薪資資訊，提供便捷的資源和工具以促進決策。

Circula

Circula

circula.com

Circula是一個員工支出平台，包括差旅費用、信用卡和員工福利，旨在簡化財務和薪資管理，降低合規風險。

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex是一款針對中小型企業的HR與薪資管理解決方案，提供員工信息管理、薪資處理及招聘工具。

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits是一款幫助企業管理人力資源的雲端軟體，專注於員工福利和工資處理，簡化HR流程。

CharlieHR

CharlieHR

charliehr.com

CharlieHR是一款人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據、跟踪休假時間，並簡化HR流程。

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

員工Navigator是一個綜合平台，簡化福利管理、員工入職和合規性，幫助經紀人和用戶有效管理員工福利。

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

紅杉One是一個綜合人力資源和福利管理平台，旨在幫助企業簡化人事流程，管理薪酬和福利，以支持業務增長。

Empeon

Empeon

empeon.com

Empeon是一個人力資本管理平台，幫助企業集中管理人力資源和薪資需求，包括排班、請假和福利資訊等。

Cocoon

Cocoon

cocoon.com

Cocoon 是一款假期管理平台，簡化合規、索賠和薪資等流程，為員工提供流暢和親切的請假經驗。

Sharecare

Sharecare

sharecare.com

Sharecare是一個數字健康平台，提供工具與資源，幫助用戶管理身心健康及獲取相關的社會服務支持。

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoro 是專為建築業設計的人力資源管理軟體，提供招募、入職、學習管理等模組，幫助公司管理工人和培訓。

PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePay是為中小型企業提供薪資和人力資源管理的解決方案，簡化工資流程並提高合規性。

ekincare

ekincare

ekincare.com

Ekincare是一個綜合健康管理平台，幫助企業降低醫療費用和保險費，提供遠程醫療、健康檢查及營養服務。

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo是一個雲端人力資源平台，提供員工管理、福利登記、績效管理等功能，簡化HR流程並支持自助服務。

Healthysure

Healthysure

healthysure.in

HealthySure是一款專為用戶提供醫療保健管理的平台，包含健康福利、醫療費用追蹤及醫療提供者查找等功能。

Benefitfocus

Benefitfocus

benefitfocus.com

Benefitfocus 是一個綜合的福利管理解決方案，幫助員工改善健康和財務成果，同時簡化組織的行政管理。

Benepass

Benepass

getbenepass.com

Benepass是一個靈活的福利平台，幫助企業自定義和管理員工福利，以滿足全球勞動力的多樣需求。

Decisely

Decisely

decisely.com

Decisely是一個為小型企業提供福利管理和人力資源服務的綜合平台，簡化操作並提升效率。

G-P

G-P

globalization-partners.com

G-P是全球就業平台，提供人力資源、法律和合規支持，幫助企業在180多個國家僱用和管理員工。

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