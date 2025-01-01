替代項 - Collective Health

Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款綜合性的人力資源管理平台，提供招聘、考勤、工資、績效等功能，幫助企業簡化人力資源操作。
OnPay
onpay.com
OnPay是一款工資和人力資源管理軟件，幫助中小企業簡化工資計算、稅務管理和團隊管理，提高運營效率。
Warp
joinwarp.com
Warp是一個為創始人打造的現代工資、合規及福利平台，自動化處理所有州稅登記和合規事宜，免去登入政府網站的麻煩。
Namely
namely.com
Namely是一個全方位的人力資源平台，管理工資、福利、招聘和員工敬業度，簡化人力資源操作並確保合規。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat是一個綜合平台，簡化人力資源管理、薪資處理和醫療保險，幫助企業更有效率地管理員工福利及相關流程。
Forma
joinforma.com
Forma是一個靈活的福利管理平台，幫助企業設計和管理可定制的全球員工福利計劃，增強員工體驗並減少管理負擔。
Alight
alight.com
Alight應用程式幫助員工管理其福利，包括健康、退休和薪資資訊，提供便捷的資源和工具以促進決策。
Circula
circula.com
Circula是一個員工支出平台，包括差旅費用、信用卡和員工福利，旨在簡化財務和薪資管理，降低合規風險。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款針對中小型企業的HR與薪資管理解決方案，提供員工信息管理、薪資處理及招聘工具。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款幫助企業管理人力資源的雲端軟體，專注於員工福利和工資處理，簡化HR流程。
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR是一款人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據、跟踪休假時間，並簡化HR流程。
Employee Navigator
employeenavigator.com
員工Navigator是一個綜合平台，簡化福利管理、員工入職和合規性，幫助經紀人和用戶有效管理員工福利。
Sequoia One
one.sequoia.com
紅杉One是一個綜合人力資源和福利管理平台，旨在幫助企業簡化人事流程，管理薪酬和福利，以支持業務增長。
Empeon
empeon.com
Empeon是一個人力資本管理平台，幫助企業集中管理人力資源和薪資需求，包括排班、請假和福利資訊等。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon 是一款假期管理平台，簡化合規、索賠和薪資等流程，為員工提供流暢和親切的請假經驗。
Sharecare
sharecare.com
Sharecare是一個數字健康平台，提供工具與資源，幫助用戶管理身心健康及獲取相關的社會服務支持。
Arcoro
arcoro.com
Arcoro 是專為建築業設計的人力資源管理軟體，提供招募、入職、學習管理等模組，幫助公司管理工人和培訓。
PrimePay
primepay.com
PrimePay是為中小型企業提供薪資和人力資源管理的解決方案，簡化工資流程並提高合規性。
ekincare
ekincare.com
Ekincare是一個綜合健康管理平台，幫助企業降低醫療費用和保險費，提供遠程醫療、健康檢查及營養服務。
GoCo
goco.io
GoCo是一個雲端人力資源平台，提供員工管理、福利登記、績效管理等功能，簡化HR流程並支持自助服務。
Healthysure
healthysure.in
HealthySure是一款專為用戶提供醫療保健管理的平台，包含健康福利、醫療費用追蹤及醫療提供者查找等功能。
Benefitfocus
benefitfocus.com
Benefitfocus 是一個綜合的福利管理解決方案，幫助員工改善健康和財務成果，同時簡化組織的行政管理。
Benepass
getbenepass.com
Benepass是一個靈活的福利平台，幫助企業自定義和管理員工福利，以滿足全球勞動力的多樣需求。
Decisely
decisely.com
Decisely是一個為小型企業提供福利管理和人力資源服務的綜合平台，簡化操作並提升效率。
G-P
globalization-partners.com
G-P是全球就業平台，提供人力資源、法律和合規支持，幫助企業在180多個國家僱用和管理員工。