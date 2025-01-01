替代項 - CodeThreat

GitHub
github.com
GitHub是一個軟體開發平台，提供版本控制和協作工具，讓開發者能夠管理和共享代碼，支援公共與私人存儲庫。
GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一個基於網頁的DevOps工具，提供版本控制、問題追蹤和持續集成/持續交付功能，旨在簡化軟件開發生命週期。
Codacy
codacy.com
Codacy是一個代碼審核工具，通過自動分析提高代碼質量，支持多種編程語言，並可與流行開發平台整合。
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud是一個雲端平台，提供代碼質量和安全性分析，支持多種編程語言，並與版本控制和CI/CD工具整合。
Snyk
snyk.io
Snyk是一個開發者安全平台，幫助識別和管理自定義代碼、開源依賴、容器及雲基礎設施的安全漏洞。
DeepSource
deepsource.com
DeepSource是一款代碼健康平台，透過靜態分析和AI自動檢查代碼問題，幫助開發團隊提高代碼質量和安全性。
OX Security
ox.security
OX Security是一個活躍的應用安全姿態管理平台，整合多種應用安全工具，幫助開發人員在開發過程中保障安全。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security是一個開發者導向的安全平台，提供代碼掃描和雲脆弱性評估，幫助組織管理應用和雲基礎設施的安全。
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep是一款可自定義的應用安全平台，能快速掃描代碼中安全問題，並與開發流程無縫整合，提升應用程序安全性。
Embold
embold.io
Embold是一款代碼質量分析工具，幫助開發人員識別和解決關鍵代碼問題，提高軟件可維護性和質量。
The Code Registry
thecoderegistry.com
代碼註冊表是一個AI驅動的平台，提供代碼管理、安全性分析和優化工具，幫助企業評估和改善其軟件資產。
JFrog
jfrog.com
JFrog是一個綜合的DevOps平台，提供軟件交付自動化、全程可見性及安全性，支持多種包裝格式及多雲部署選項。
CodeScan
codescan.io
CodeScan Shield 透過自動化模組進行程式碼分析和組織合規性治理，確保 Salesforce 環境中的程式碼質量與安全性。
Cycode
cycode.com
Cycode是一款端到端的軟件供應鏈安全解決方案，提供SDLC各階段的可見性、安全性和完整性，並識別潛在的安全風險。
GuardRails
guardrails.io
GuardRails是一個端對端的安全平台，幫助安全和開發團隊檢測漏洞並提供即時修復建議，以提高應用程式的安全性。
GitGuardian
gitguardian.com
GitGuardian是一個檢測和防止代碼存儲庫中敏感信息暴露的平台，提供實時安全檢測和整合開發流程的功能。
Data Theorem
datatheorem.com
Data Theorem 提供全面整合的結案、保管會計、影像、交易管理、電子簽名及數位市場解決方案，可在本地或雲端運行。
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics是一款AI驅動的平台，幫助組織監控性能及安全，優化流程，並提供可行的見解以提升Salesforce使用效率。