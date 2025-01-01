替代項 - CodeThreat

GitHub

GitHub

github.com

GitHub是一個軟體開發平台，提供版本控制和協作工具，讓開發者能夠管理和共享代碼，支援公共與私人存儲庫。

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab是一個基於網頁的DevOps工具，提供版本控制、問題追蹤和持續集成/持續交付功能，旨在簡化軟件開發生命週期。

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy是一個代碼審核工具，通過自動分析提高代碼質量，支持多種編程語言，並可與流行開發平台整合。

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud是一個雲端平台，提供代碼質量和安全性分析，支持多種編程語言，並與版本控制和CI/CD工具整合。

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk是一個開發者安全平台，幫助識別和管理自定義代碼、開源依賴、容器及雲基礎設施的安全漏洞。

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource是一款代碼健康平台，透過靜態分析和AI自動檢查代碼問題，幫助開發團隊提高代碼質量和安全性。

OX Security

OX Security

ox.security

OX Security是一個活躍的應用安全姿態管理平台，整合多種應用安全工具，幫助開發人員在開發過程中保障安全。

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security是一個開發者導向的安全平台，提供代碼掃描和雲脆弱性評估，幫助組織管理應用和雲基礎設施的安全。

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep是一款可自定義的應用安全平台，能快速掃描代碼中安全問題，並與開發流程無縫整合，提升應用程序安全性。

Embold

Embold

embold.io

Embold是一款代碼質量分析工具，幫助開發人員識別和解決關鍵代碼問題，提高軟件可維護性和質量。

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

代碼註冊表是一個AI驅動的平台，提供代碼管理、安全性分析和優化工具，幫助企業評估和改善其軟件資產。

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog是一個綜合的DevOps平台，提供軟件交付自動化、全程可見性及安全性，支持多種包裝格式及多雲部署選項。

CodeScan

CodeScan

codescan.io

CodeScan Shield 透過自動化模組進行程式碼分析和組織合規性治理，確保 Salesforce 環境中的程式碼質量與安全性。

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode是一款端到端的軟件供應鏈安全解決方案，提供SDLC各階段的可見性、安全性和完整性，並識別潛在的安全風險。

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails是一個端對端的安全平台，幫助安全和開發團隊檢測漏洞並提供即時修復建議，以提高應用程式的安全性。

GitGuardian

GitGuardian

gitguardian.com

GitGuardian是一個檢測和防止代碼存儲庫中敏感信息暴露的平台，提供實時安全檢測和整合開發流程的功能。

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

Data Theorem 提供全面整合的結案、保管會計、影像、交易管理、電子簽名及數位市場解決方案，可在本地或雲端運行。

Hubbl Diagnostics

Hubbl Diagnostics

hubbl.com

Hubbl Diagnostics是一款AI驅動的平台，幫助組織監控性能及安全，優化流程，並提供可行的見解以提升Salesforce使用效率。

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